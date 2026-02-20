Suryadatta National Award 2026 : युवा दूत दारासिंग खुराना यांना करण्यात आले सन्मानित!

अभिनेता आणि जागतिक युवा दूत दारासिंग खुराना यांना समाजसेवेतील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल सूर्यदत्ता नॅशनल अवॉर्ड 2026 ने सन्मानित करण्यात आले आहे. याआधी Sunidhi Chauhan, Udit Narayan, K. Sivan, Anupam Kher आणि Shankar Mahadevan यांसारख्या मान्यवरांना हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. या मान्यवरांच्या यादीत आता दारासिंग खुराना यांचे नावही अभिमानाने समाविष्ट झाले आहे.
हा प्रतिष्ठित पुरस्कार भारताचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती Uday Lalit यांच्या हस्ते पुण्यात आयोजित सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स यांच्या वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त T. S. Krishnamurthy तसेच ज्येष्ठ सार्वजनिक नेते Shyam Jaju यांचीही उपस्थिती होती. जवळपास तीन दशकांपासून दिला जाणारा हा पुरस्कार समाजसेवा, कला, विज्ञान, सार्वजनिक नेतृत्व आणि राष्ट्रीय विकास या क्षेत्रांतील दीर्घकालीन व उल्लेखनीय कार्यासाठी प्रदान केला जातो.
दारासिंग खुराना यांना मानसिक आरोग्य जनजागृती आणि जागतिक युवा नेतृत्व क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण योगदानासाठी हा सन्मान मिळाला आहे. ते सध्या Commonwealth साठी जागतिक युवा दूत म्हणून कार्यरत आहेत. या पदावर कार्य करणाऱ्या मोजक्या आशियाई व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश होतो. त्यांच्या कामाचा केंद्रबिंदू युवा सक्षमीकरण, मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता आणि सामाजिक समावेशन हा आहे.
याशिवाय त्यांनी UNICEF India सोबतही युवा मानसिक आरोग्याशी संबंधित विविध उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. ते ‘Pause. Breathe. Talk.’ या उपक्रमाचे संस्थापक असून, मानसिक आरोग्याविषयीचे गैरसमज दूर करणे, संवादाला प्रोत्साहन देणे आणि भावनिक आधारव्यवस्था अधिक सुलभ करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. सूर्यदत्ता नॅशनल अवॉर्ड्सच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांतील दिग्गजांना गौरविण्यात येते. दारासिंग खुराना यांना मिळालेला हा सन्मान त्यांच्या कार्याची अधिकृत दखल घेतोच, शिवाय मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी कार्य करणाऱ्या नव्या पिढीतील भारतीय युवा नेत्यांसाठीही तो प्रेरणादायी ठरत आहे.