Arjun Bijlani वर नव्यावर्षाच्या सुरूवातीलाच दुःखाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचे निधन; दुबईतून तातडीने मुंबईत परत

अभिनेता अर्जुन बिजलानीच्या कुटुंबावर दुःखाची सावट पसरले आहे. त्याचे सासरे राकेश चंद्रा स्वामी यांचे गुरुवारी सकाळी, नवीन वर्षाच्या दिवशी निधन झाले. अचानक स्ट्रोक आल्याने त्यांचे निधन झाल्याचे सांगण्यात येत आहे

Updated On: Jan 01, 2026 | 07:50 PM
अर्जुन बिजलानीवर दुःखाचा डोंगर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • अर्जुन बिजलानीवर दुःखाचा डोंगर 
  • बायकोच्या वडिलांचे अचानक निधन
  • स्ट्रोकमुळे झाला मृत्यू 
संपूर्ण जग नवीन वर्षाच्या जल्लोषात बुडालेले दिसत असताना, प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता अर्जुन बिजलानी याचे कुटुंब मात्र दुःखात बुडाले आहे. नवीन वर्ष उजाडताच कुटुंबाला दुःखाने ग्रासले आहे. अर्जुन बिजलानीचे सासरे आणि त्यांची पत्नी नेहा स्वामी यांचे वडील राकेश चंद्र स्वामी यांचे सकाळी निधन झाले. ७३ वर्षीय राकेश चंद्र स्वामी यांची तब्येत अचानक बिघडली आणि त्यांना स्ट्रोक आला असे सांगण्यात येत आहे. 

नक्की काय घडले?

वृत्तानुसार, अर्जुन बिजलानी आणि नेहा स्वामी नवीन वर्षाच्या सुट्ट्यांसाठी दुबईमध्ये होते. दरम्यान, नेहाचे वडील राकेश चंद्र स्वामी यांची तब्बेत बिघडली असून प्रकृतीची माहिती त्या दोघांना देण्यात आली. अर्जुनच्या सासऱ्यांना तातडीने मुंबईतील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र तिथे त्यांची प्रकृती अधिक बिघडली आणि त्यांना ICU मध्ये ठेवण्यात आले. डॉक्टरांच्या सर्व प्रयत्नांना अपयश आले आणि नेहाच्या वडिलांनी गुरुवारी सकाळी अखेरचा श्वास घेतला.

अर्जुन बिजलानीच्या सासऱ्यांची बिघडली तब्येत, ICU मध्ये दाखल; दुबई ट्रिप अर्ध्यात सोडून पत्नीसह परतला अभिनेता

३१ च्या रात्री जेवणाची तयारी करताना आला स्ट्रोक

समोर आलेल्या वृत्तानुसार, राकेश चंद्र नेहमीप्रमाणे जेवणाची तयारी करत असताना त्यांना स्ट्रोक आला. त्यांची प्रकृती बिघडत असल्याचे पाहून त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु त्यांची प्रकृती अधिक ढासळतच गेली. त्वरीतच दुबईत असणाऱ्या नेहा आणि अर्जुन यांना याबाबत कळविण्यात आले होते. दरम्यान या घटनेने कुटुंब आणि नातेवाईकांना मोठा धक्का बसला आहे. नव्या वर्षाच्या सुरूवातीलाच या दोघांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. 

अर्जुनची मैत्रीण निया शर्मा देखील उपस्थित 

अभिनेत्याच्या सासऱ्यांचे अंत्यसंस्कारमुंबईतच अंत्यसंस्कार झाल्याचे वृत्त आहे. अर्जुन यावेळी खूपच भावनिक झाला होता आणि त्याच्यासोबत त्याची पत्नी आणि मुलगा दोघेही होते. या दुःखाच्या क्षणी त्याच्यासोबत अनेक इंडस्ट्रीतील स्टार्स साथ द्यायला आल्याचे दिसून आले. अर्जुनची मैत्रीण निया शर्मा देखील त्याच्या दुःखात सहभागी झाली होती. दरम्यान अनेक कलाकार त्याला पाठिंबा द्यायला उपस्थित होते. 

अर्जुनचेही सासऱ्यांवर विशेष प्रेम 

अर्जुनचे त्याच्या सासऱ्यांशी खूप चांगले नाते होते. असे म्हटले जाते की अर्जुनच्या वडिलांचे तो लहान असताना निधन झाले असल्याने, राकेश चंद्र स्वामी केवळ सासरेच नव्हते तर त्याला आपल्या वडिलांच्या ठिकाणी होते. नेहाचे वडील अर्जुनच्याही अधिक जवळ होते. अर्जुनचे त्यांच्यावर खूप प्रेम होते आणि तो नेहमीच त्यांचा आदर करत असे. काही रियालिटी शो मध्ये त्याच्या सासऱ्यांंनी उपस्थितीदेखील लावली होती. 

अर्जुन बिजलानी ठरला Rise and Fall चा विजेता, टीव्ही अभिनेत्याने अरुष भोलाला दिली जबरदस्त टक्कर

Published On: Jan 01, 2026 | 07:50 PM

