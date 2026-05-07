Peddi Movie : Ram Charan चा तिसरा Look, एक खास गुपित! अखेर Avinash Kolla स्पष्टच बोलला

‘महानटी’, Jersey, Dasara आणि Major यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या अविनाश कोल्ला यांनी ‘पेड्डी’ला “फक्त एक चित्रपट नाही, तर एक भावनिक अनुभव” असे वर्णन केले आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले की, हा चित्रपट प्रेक्षकांना इतका भावनिकरीत्या जोडून ठेवेल की थिएटरमधून बाहेर पडताना त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू असतील. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, “#PEDDI हा आपल्या प्रकारातील वेगळाच चित्रपट आहे. प्रेक्षक पेड्डीच्या प्रवासाशी इतके जोडले जातील की ते स्वतःही त्या भावनिक प्रवासाचा भाग बनतील.” याशिवाय दिग्दर्शकांनी चित्रपटासाठी अत्यंत प्रभावी कथा तयार केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
चित्रपटात राम चरण तीन वेगवेगळ्या अवतारांमध्ये दिसणार आहेत. त्यातील दोन लुक्स आधीच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. एका साध्या ग्रामीण तरुणाचा लुक आणि दुसरा ‘पेड्डी पहलवान’ हा दमदार अंदाज चाहत्यांना विशेष आवडला आहे. मात्र तिसरा सरप्राईज लुक अद्याप गुप्त ठेवण्यात आला असून त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
‘पेड्डी’चे संगीतही सध्या मोठ्या चर्चेत आहे. ऑस्कर विजेते संगीतकार A. R. Rahman यांनी चित्रपटाला संगीत दिले आहे. “चिकिरी चिकिरी” हे पहिले गाणे रिलीज होताच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आणि सर्व प्लॅटफॉर्मवर 200 मिलियन व्ह्यूजचा टप्पा पार केला. त्यानंतर आलेले “रई रई रा रा” हे गाणेही प्रचंड लोकप्रिय ठरले. दमदार संगीत आणि भन्नाट कोरिओग्राफीमुळे या गाण्याला यूट्यूबवर 65 मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. या दोन्ही गाण्यांनी चित्रपटाची लोकप्रियता आणखी वाढवली आहे.
या चित्रपटात राम चरणसोबत Shiva Rajkumar, Janhvi Kapoor, Divyenndu Sharma आणि Jagapathi Babu महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. वृद्धि सिनेमाजच्या निर्मितीत आणि मैत्री मूवी मेकर्सच्या सहकार्याने हा चित्रपट तयार होत आहे. तसेच उत्तर भारतातील वितरणाची जबाबदारी Jio Studios कडे आहे.
सध्या सोशल मीडियावर ‘पेड्डी’बद्दल मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असून प्रत्येक अपडेटला चाहत्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. दमदार कथा, भावनिक सादरीकरण, भव्य प्रॉडक्शन डिझाइन आणि ए. आर. रहमान यांचे संगीत यामुळे ‘पेड्डी’ हा 2026 मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. हा चित्रपट 4 जून 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.