Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Avinash Kolla Has Made A Statement Regarding The Ram Charan Starrer Film Peddi

Peddi Movie : Ram Charan चा तिसरा Look, एक खास गुपित! अखेर Avinash Kolla स्पष्टच बोलला

Peddi Movie : 2026 मधील बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेल्या ‘पेड्डी’ची रिलीजपूर्वीच जोरदार चर्चा सुरू आहे. Ram Charan यांच्या मुख्य भूमिकेमुळे चाहत्यांमध्ये चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 05:11 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • ऑस्कर विजेते संगीतकार A. R. Rahman यांनी चित्रपटाला संगीत दिले आहे
  • वृद्धि सिनेमाजच्या निर्मितीत आणि मैत्री मूवी मेकर्सच्या सहकार्याने हा चित्रपट तयार होत आहे
  • ए. आर. रहमान यांचे संगीत यामुळे ‘पेड्डी’ हा 2026 मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरेल
Peddi Movie : 2026 मधील सर्वात बहुप्रतिक्षित भारतीय चित्रपटांमध्ये गणला जाणारा ‘पेड्डी’ रिलीजपूर्वीच चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. Ram Charan यांच्या मुख्य भूमिकेमुळे या चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दमदार पोस्टर्स, वेगवेगळे लुक्स आणि सुपरहिट गाण्यांमुळे ‘पेड्डी’ची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. आता या चित्रपटाचे प्रॉडक्शन डिझायनर Avinash Kolla यांनी चित्रपटाबाबत महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे.

Girija Oak : मुंबईचा ‘तो’ काळा दिवस! काळाला सामोरे जाणाऱ्या लढवय्यांची कथा “Bharat Bhagya Vidhata”

‘महानटी’, Jersey, Dasara आणि Major यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या अविनाश कोल्ला यांनी ‘पेड्डी’ला “फक्त एक चित्रपट नाही, तर एक भावनिक अनुभव” असे वर्णन केले आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले की, हा चित्रपट प्रेक्षकांना इतका भावनिकरीत्या जोडून ठेवेल की थिएटरमधून बाहेर पडताना त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू असतील. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, “#PEDDI हा आपल्या प्रकारातील वेगळाच चित्रपट आहे. प्रेक्षक पेड्डीच्या प्रवासाशी इतके जोडले जातील की ते स्वतःही त्या भावनिक प्रवासाचा भाग बनतील.” याशिवाय दिग्दर्शकांनी चित्रपटासाठी अत्यंत प्रभावी कथा तयार केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

चित्रपटात राम चरण तीन वेगवेगळ्या अवतारांमध्ये दिसणार आहेत. त्यातील दोन लुक्स आधीच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. एका साध्या ग्रामीण तरुणाचा लुक आणि दुसरा ‘पेड्डी पहलवान’ हा दमदार अंदाज चाहत्यांना विशेष आवडला आहे. मात्र तिसरा सरप्राईज लुक अद्याप गुप्त ठेवण्यात आला असून त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

‘पेड्डी’चे संगीतही सध्या मोठ्या चर्चेत आहे. ऑस्कर विजेते संगीतकार A. R. Rahman यांनी चित्रपटाला संगीत दिले आहे. “चिकिरी चिकिरी” हे पहिले गाणे रिलीज होताच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आणि सर्व प्लॅटफॉर्मवर 200 मिलियन व्ह्यूजचा टप्पा पार केला. त्यानंतर आलेले “रई रई रा रा” हे गाणेही प्रचंड लोकप्रिय ठरले. दमदार संगीत आणि भन्नाट कोरिओग्राफीमुळे या गाण्याला यूट्यूबवर 65 मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. या दोन्ही गाण्यांनी चित्रपटाची लोकप्रियता आणखी वाढवली आहे.

या चित्रपटात राम चरणसोबत Shiva Rajkumar, Janhvi Kapoor, Divyenndu Sharma आणि Jagapathi Babu महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. वृद्धि सिनेमाजच्या निर्मितीत आणि मैत्री मूवी मेकर्सच्या सहकार्याने हा चित्रपट तयार होत आहे. तसेच उत्तर भारतातील वितरणाची जबाबदारी Jio Studios कडे आहे.

Thalapathy Vijay : पती जिंकला, पत्नी हरली! तामीळनाडूत मिळवली एक हाती सत्ता, बायकोने केले ‘हे’ घणाघाती आरोप

सध्या सोशल मीडियावर ‘पेड्डी’बद्दल मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असून प्रत्येक अपडेटला चाहत्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. दमदार कथा, भावनिक सादरीकरण, भव्य प्रॉडक्शन डिझाइन आणि ए. आर. रहमान यांचे संगीत यामुळे ‘पेड्डी’ हा 2026 मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. हा चित्रपट 4 जून 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: Avinash kolla has made a statement regarding the ram charan starrer film peddi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 05:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Janhvi Kapoor : जान्हवी कपूरसोबत ‘थिओब्रोमा’ची खास समर मोहीम! आंबाप्रेमींना केले आवाहन
1

Janhvi Kapoor : जान्हवी कपूरसोबत ‘थिओब्रोमा’ची खास समर मोहीम! आंबाप्रेमींना केले आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fuel Crisis : सरकारने केली ‘ब्लॅकआउट’ ची घोषणा, ‘या’ देशात उरला नाही Petrol – Diesel चा एकही थेंब, आता…?

Fuel Crisis : सरकारने केली ‘ब्लॅकआउट’ ची घोषणा, ‘या’ देशात उरला नाही Petrol – Diesel चा एकही थेंब, आता…?

May 14, 2026 | 12:42 PM
HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

May 14, 2026 | 12:38 PM
Maharashtra MLC Oath Ceremony: निलम गोऱ्हे, बच्चू कडूंसह १० जणांनी घेतली शपथ विधान परिषद सदस्यत्वाची शपथ

Maharashtra MLC Oath Ceremony: निलम गोऱ्हे, बच्चू कडूंसह १० जणांनी घेतली शपथ विधान परिषद सदस्यत्वाची शपथ

May 14, 2026 | 12:32 PM
हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

May 14, 2026 | 12:30 PM
US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा

May 14, 2026 | 12:27 PM
उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस

उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस

May 14, 2026 | 12:23 PM
दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार 

दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार 

May 14, 2026 | 12:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM