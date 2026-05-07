Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Thalapathy Vijay : पती जिंकला, पत्नी हरली! तामीळनाडूत मिळवली एक हाती सत्ता, बायकोने केले ‘हे’ घणाघाती आरोप

Thalapathy Vijay : सध्या राजकारणात मोठी चर्चा निर्माण करत असताना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही अनेक दावे समोर येत आहेत. पत्नी यांनी विजय यांच्यावर विवाहबाह्य संबंधांसह काही गंभीर आरोप केल्याची चर्चा रंगली आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 04:37 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • राजकारणात प्रवेश घेऊन विजयने heeropanti काही सोडली नाही.
  • राजकीय क्षेत्रात येऊन आताही तोच हिरो ठरला आहे.
  • पत्नीने विजयवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत
दोन वर्षात एका नव्याकोऱ्या राजकीय पक्षाने राज्यातील सगळी समीकरणे हलवून सोडली. Thalapathy Vijay चा पक्ष तामिळनाडूच्या विधानसभा 2026 निवडणुकीत एकहाती जिंकून आला. सध्या Tamilnadu मध्ये विजयच्या Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) या पक्षाचीच हवा आहे. अभिनय क्षेत्रात गेला अनेक काळ विजयने हवा केली त्यानंतर राजकारणात प्रवेश घेऊन विजयने heeropanti काही सोडली नाही. सध्या विजयने अभिनय क्षेत्र जरी सोडले असले तरी राजकीय क्षेत्रात येऊन आताही तोच हिरो ठरला आहे. अभिनेता सध्या राज्याच्या मुख्यमंत्री पदासाठी शपथ घेण्याच्या तयारीत आहे.

Ajay Atul : लोकांना आवडणारे संगीतकार ‘अजय-अतुल’ यांचे आवडते संगीतकार कोण? खेडेकरांनी विचारलं थेट प्रश्न

दरम्यान, Thalapathy Vijay आणि त्याची पत्नी Sangeetha दोघांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून खटके उडत आहेत. त्याच्या पत्नीने विजयवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच घटस्फोटासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. पत्नीचे म्हणणे आहे की विजयचे एका सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत अफेअर आहे. एकंदरीत, त्या अभिनेत्रीचे नाव Trisha Krishnan आहे. Trisha आणि Vijay, अनेक सोहळ्यांमध्ये एकत्र दिसून येतात. तसेच, ज्या दिवशी Vijay ने राज्यात धुमधडाक्यात Vijay प्राप्त केले, त्याच दिवशी Trisha Krishnan चा वाढदिवस होता, त्यामुळे दोघांविषयीच्या चर्चा पुन्हा समोर आल्या होत्या.

पत्नीने केलेले आरोप!

Vijay Thalapathy च्या पत्नीने केलेल्या आरोपांमध्ये काही आरोप खालीलप्रमाणे:

  • विजय यांचे एका अभिनेत्रीबरोबर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप.
  • २०२१ मध्ये या कथित नात्याबद्दल समजल्यावर विजय यांनी ते संबंध संपवण्याचं आश्वासन दिलं होतं, पण ते पाळलं नाही.
  • त्या अभिनेत्रीबरोबर विजय सार्वजनिक कार्यक्रम आणि परदेश दौऱ्यांवर जात असल्याचा दावा.
  • सोशल मीडियावर होणाऱ्या चर्चांमुळे संगीता आणि मुलांना अपमान सहन करावा लागल्याचंही तिने म्हटलं.
  • विजय यांनी काही सुविधा आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

Mohini – Premachi Filmy Kahani : सुपरस्टार आरकेचा अहंकार झुकणार? स्वाभिमानी मोहिनीच्या दारात आरके माफी मागणार !

या सगळ्यामुळे मानसिक त्रास, अपमान आणि दुःख सहन करावं लागल्याचं संगीता यांनी कोर्टात सांगितलं.

Web Title: Serious allegations were made on thalapathy vijay by his wife sangeetha

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 04:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trisha Krishnan : केसात गजरा, मोहक हास्य, अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनच्या फोटोंवर चाहते घायाळ
1

Trisha Krishnan : केसात गजरा, मोहक हास्य, अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनच्या फोटोंवर चाहते घायाळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM