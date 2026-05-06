Girija Oak : मुंबईचा ‘तो’ काळा दिवस! काळाला सामोरे जाणाऱ्या लढवय्यांची कथा “Bharat Bhagya Vidhata”

Bharat Bhagya Vidhata : ‘Bharat Bhagya Vidhata’ हा 26 नोव्हेंबर 2008 च्या 2008 Mumbai attacks पार्श्वभूमीवर आधारित चित्रपट आहे. हा सिनेमा त्या भीषण रात्री लढलेल्या अनोळखी नायकांना श्रद्धांजली अर्पण करतो.

Updated On: May 06, 2026 | 08:24 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • अनेकांना आयुष्यभरासाठी Traumatized व्हावे लागले
  • 26 नोव्हेंबर 2008, या दिवसाला प्रत्येक मुंबईकर कधीही विसरू शकत नाही
  • 26/11 मध्ये लढा देण्याऱ्या त्या प्रत्येक नायकासाठी एक श्रद्धांजली आहे
Bharat Bhagya Vidhata : 26 नोव्हेंबर 2008, मुंबईच्या इतिहासातील सगळ्यात काळा दिवस! या दिवशी शेकडो-हजारो मुंबईकरांचे जीव टांगणीला लागले होते. अनेकांनी प्राणही सोडले तर अनेकांना आयुष्यभरासाठी Traumatized व्हावे लागले. या दिवसाला प्रत्येक मुंबईकर कधीही विसरू शकत नाही. ते क्षण आठवले तर दुःख तर होतच पण त्याचबरोबर मनामध्ये रागाची ज्वालाही पेटून उठते आणि आठवतो तो रणसंग्राम, ज्यात मुंबईच्या वीर पोलिसांनी ज्या पद्धतीने अतिरेक्यांना लढा दिला. आठवतो तो रणसंग्राम, जेव्हा हॉटेल, हॉस्पिटलचे स्टाफही बिना वर्दीचे पोलीस झाले आणि आपल्या लोकांसाठी या काळाला सामोरे गेले.

हा सगळा रणसंग्राम आता मोठ्या पडद्यावरती अनुभवता येणार आहे. जाणून घेता येणार आहे त्या प्रत्येक शौर्याला, ज्या शौर्यामुळे मुंबईतील अनेक घरं आज आबाद आहेत. त्या शौर्याला मोठ्या पडद्यावर उतरवण्याचे कार्य अभिनेत्री आणि politician कंगना रणौतने हाती घेतले आहे. 12 जून 2026 रोजी, संपूर्ण भारतात “भारत भाग्य विधाता’ हा सिनेमा प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. ‘Bharat Bhagya Vidhata’ हा सिनेमा Manoj Tapadia दिग्दर्शित आणि लिखित चित्रपट असून तो 26/11 मध्ये लढा देण्याऱ्या त्या प्रत्येक नायकासाठी एक श्रद्धांजली आहे. या चित्रपटाची कथा 2008 Mumbai attacks दरम्यान घडलेल्या सत्य घटनांवर आधारित आहे. विशेषतः Cama and Albless Hospital येथे घडलेल्या प्रसंगांवर हा सिनेमा केंद्रित आहे.

गिरीजा ओक झळकणार मुख्य भूमिकेत!

नुकतीच भारताची नॅशनल क्रश झालेली अभिनेत्री गिरीजा ओक ‘Bharat Bhagya Vidhata’ या सिनेमात मुख्य पात्र साकारणार आहे. स्वतः Girija Oak ने तिच्या सोशल मीडिया हँडलवर सिनेमाचा पोस्टर शेअर केला आहे. सिनेमात आणखीन काही मराठी कलाकार जसे महाराष्ट्राची हास्य जत्रा फेम आणि नुकतीच विवाह ऋणानुबंधनात अडकलेली अभिनेत्री इशा डे तसेच Indian Fashion Icon Milind Soman ही झळकणार आहे.

गिरजाने पोस्ट शेअर करत मोठे कॅप्शन दिले आहे. तिने नमूद केले आहे की, “सामान्य माणसांची असामान्य कहाणी! त्या रात्रीची गोष्ट… जेव्हा मानवता भीतीपेक्षा मोठी ठरली. जेव्हा बलिदान हीच जबाबदारी बनली आणि एकोपा हाच खरा कर्तव्य! सामर्थ्याने अनेकांचे जीव वाचले आणि वाचवले गेले. ‘Bharat Bhagya Vidhata’ देशातल्या खऱ्या पण कुणाला माहित नसलेल्या नायकांची कथा!” हा सिनेमा 12 जून रोजी देशभरात प्रसिद्ध करण्यात येईल.

Published On: May 06, 2026 | 08:24 PM

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

May 14, 2026 | 12:51 PM
Hindu Tradition: लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात? काय आहे यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या

May 14, 2026 | 12:50 PM
Fuel Crisis : सरकारने केली 'ब्लॅकआउट' ची घोषणा, 'या' देशात उरला नाही Petrol – Diesel चा एकही थेंब, आता…?

May 14, 2026 | 12:42 PM
HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

May 14, 2026 | 12:38 PM
Maharashtra MLC Oath Ceremony: निलम गोऱ्हे, बच्चू कडूंसह १० जणांनी घेतली शपथ विधान परिषद सदस्यत्वाची शपथ

May 14, 2026 | 12:32 PM
हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

May 14, 2026 | 12:30 PM
US-China Tension: काय आहे 'Thucydides Trap'? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा

May 14, 2026 | 12:27 PM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM