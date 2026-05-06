Girija Oak : मुंबईचा ‘तो’ काळा दिवस! काळाला सामोरे जाणाऱ्या लढवय्यांची कथा “Bharat Bhagya Vidhata”

हा सगळा रणसंग्राम आता मोठ्या पडद्यावरती अनुभवता येणार आहे. जाणून घेता येणार आहे त्या प्रत्येक शौर्याला, ज्या शौर्यामुळे मुंबईतील अनेक घरं आज आबाद आहेत. त्या शौर्याला मोठ्या पडद्यावर उतरवण्याचे कार्य अभिनेत्री आणि politician कंगना रणौतने हाती घेतले आहे. 12 जून 2026 रोजी, संपूर्ण भारतात “भारत भाग्य विधाता’ हा सिनेमा प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. ‘Bharat Bhagya Vidhata’ हा सिनेमा Manoj Tapadia दिग्दर्शित आणि लिखित चित्रपट असून तो 26/11 मध्ये लढा देण्याऱ्या त्या प्रत्येक नायकासाठी एक श्रद्धांजली आहे. या चित्रपटाची कथा 2008 Mumbai attacks दरम्यान घडलेल्या सत्य घटनांवर आधारित आहे. विशेषतः Cama and Albless Hospital येथे घडलेल्या प्रसंगांवर हा सिनेमा केंद्रित आहे.
गिरीजा ओक झळकणार मुख्य भूमिकेत!
नुकतीच भारताची नॅशनल क्रश झालेली अभिनेत्री गिरीजा ओक ‘Bharat Bhagya Vidhata’ या सिनेमात मुख्य पात्र साकारणार आहे. स्वतः Girija Oak ने तिच्या सोशल मीडिया हँडलवर सिनेमाचा पोस्टर शेअर केला आहे. सिनेमात आणखीन काही मराठी कलाकार जसे महाराष्ट्राची हास्य जत्रा फेम आणि नुकतीच विवाह ऋणानुबंधनात अडकलेली अभिनेत्री इशा डे तसेच Indian Fashion Icon Milind Soman ही झळकणार आहे.
गिरजाने पोस्ट शेअर करत मोठे कॅप्शन दिले आहे. तिने नमूद केले आहे की, “सामान्य माणसांची असामान्य कहाणी! त्या रात्रीची गोष्ट… जेव्हा मानवता भीतीपेक्षा मोठी ठरली. जेव्हा बलिदान हीच जबाबदारी बनली आणि एकोपा हाच खरा कर्तव्य! सामर्थ्याने अनेकांचे जीव वाचले आणि वाचवले गेले. ‘Bharat Bhagya Vidhata’ देशातल्या खऱ्या पण कुणाला माहित नसलेल्या नायकांची कथा!” हा सिनेमा 12 जून रोजी देशभरात प्रसिद्ध करण्यात येईल.