हायवेवर जळत्या कारचा थरार! Mahindra Electric SUV च्या सेफ्टीवर उठताय प्रश्नचिन्ह? किंमत तर…

अनेकदा सोशल मीडियावर अचानक पेट घेतलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनाचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. असाच एक इलेक्ट्रिक एसयूव्हीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ही एसयूव्ही म्हणजे Mahindra BE6.
उत्तर प्रदेशातील हापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिथे एका महिंद्रा BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूव्हीला अचानक आग लागली. जेव्हा कार बुलंदशहरहून हापूरला जात होती तेव्हा हापूरच्या कुराणा टोल प्लाझाजवळ ही घटना घडली. कारचा नोंदणी क्रमांक UP 13 U 7555 असल्याचे वृत्त आहे आणि ती अमन खरबंदा चालवत होता. कारमधून अचानक धूर येत असल्याचे पाहून, चालकाने सावधगिरी बाळगून रस्त्याच्या कडेला गाडी थांबवली आणि ताबडतोब बाहेर पडून आपला जीव वाचवला. काही सेकंदातच धुराचे आगीत रूपांतर झाले आणि संपूर्ण कार आगीत जळून खाक झाली.
सध्या, महिंद्रा बीई 6 ला आग लागण्याचे नेमके कारण अज्ञात आहे. सुरुवातीला, हे कारण शॉर्ट सर्किटशी जोडले जात आहे. कंपनीने अद्याप या घटनेवर अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. मात्र, महिंद्रा बीई 6 ला पहिल्यांदाच आग लागली आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये रस्त्यावर उभी असलेली लाल रंगाची महिंद्रा बीई 6 पूर्णपणे आगीत जळून खाक झालेली स्पष्टपणे दिसत आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर ईव्हीच्या बॅटरी सुरक्षिततेबद्दल आणि विश्वासार्हतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि कंपन्यांकडून कडक सुरक्षा मानकांची मागणी केली आहे.
Mahindra BE 6 ही इलेक्ट्रिक SUV कंपनीने नोव्हेंबर 2024 मध्ये भारतीय बाजारात लाँच केली होती. या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 18.90 लाख रुपये आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 27.65 लाख रुपयांपर्यंत जाते.
ही इलेक्ट्रिक SUV 59 kWh आणि 79 kWh अशा दोन बॅटरी पॅक पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार 59 kWh बॅटरीची रेंज 557 किलोमीटर, तर 79 kWh बॅटरीची रेंज 683 किलोमीटर इतकी आहे.
Mahindra BE 6 ला लागलेली आग ही घटना जरी दुर्मिळ असली, तरी तिने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर चर्चा सुरू केली आहे. आता या प्रकरणात कंपनीच्या चौकशी अहवालाकडे आणि अधिकृत निवेदनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.