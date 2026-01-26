Border 2 नंतर लवकरच येणार Border 3? मेकर्सने दिली हिंट, जाणून घ्या सविस्तर

सनी देओलचा “बॉर्डर २” हा चित्रपट थिएटरमध्ये आपली जादू दाखवत आहे. सर्वांना हा चित्रपट खूप आवडला आहे. “बॉर्डर २” ने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला असून या चित्रपटाबद्दल अजून एक अपडेट समोर येत आहे.आता चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी त्याच्या तिसऱ्या भागाबद्दल मोठी घोषणा केली आहे. “बॉर्डर २” चा तिसरा भाग प्रदर्शित होणार का ते जाणून घेऊया.
खरं तर, हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना, निर्माता भूषण कुमार आणि दिग्दर्शक अनुराग सिंग यांनी “बॉर्डर ३” चित्रपटाबद्दल चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की “बॉर्डर २” च्या जबरदस्त यशानंतर, आता फ्रँचायझी सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूषण कुमार पुढे म्हणाले की ही एक मोठी फ्रँचायझी आहे.
ते म्हणाले की अनुरागने चित्रपटात खूप मेहनत घेतली आणि ३० वर्षांनंतर तो पुन्हा तयार केला. जरी तो बनवण्यासाठी बराच वेळ लागला तरी त्याला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळत आहे. ते पुढे म्हणाले की, त्याला खूप प्रेम मिळत असल्याने, आम्ही तो नक्कीच पुढे नेऊ आणि “बॉर्डर २” नक्कीच होईल.
त्यांनी पुढे सांगितले की, याआधी त्यांच्या आणि अनुराग सिंग यांच्या कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमात दुसरा चित्रपट बनवला जाईल. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही एका नवीन चित्रपटावर काम करत आहोत, ज्याचे नियोजन आधीच झाले आहे. अनुराग हा चित्रपट दिग्दर्शित करतील आणि त्यानंतरच आम्ही ‘बॉर्डर ३’ कडे जाऊ.”
“बॉर्डर २” हा सनी देओलच्या “बॉर्डर” चा सिक्वेल आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. “बॉर्डर” ला देखील प्रेक्षकांनी प्रचंड प्रेम दिले होते. आता “बॉर्डर २” ला प्रचंड प्रेम मिळत आहे. प्रेक्षकांचा हा प्रतिसाद पाहून निर्मात्यांनी तिसरा भाग बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चित्रपटाचे पुढील अपडेट काय असेल ते पाहणे बाकी आहे.
