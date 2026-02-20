Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रणवीर सिंहला अमेरिकन नंबरवरून मिळाली धमकी; १० कोटींची खंडणी मागणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश

दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर अभिनेता रणवीर सिंगला देखील धमकी देण्यात आली होती. या प्रकरणात आता नवीन माहिती समोर आली आहे. तसेच हे प्रकरण नक्की काय आहे जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 20, 2026 | 02:31 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • रणवीर सिंहला मिळाली धमकी
  • अमेरिकन नंबरवरून अभिनेत्याला लागला फोन
  • १० कोटींची खंडणी मागणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश
 

‘धुरंधर’मधील भूमिकेमुळे चर्चेत असलेला अभिनेता रणवीर सिंग सध्या एका गंभीर प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा चर्चेच्या मध्यस्थानी आला आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित असल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तीकडून अभिनेत्याला १० कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या धमकीनंतर मुंबई पोलिसांनी सतर्कता वाढवली असून संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, हॅरी बॉक्सर नावाच्या व्यक्तीने रणवीर सिंगला व्हॉट्सॲपवर व्हॉइस नोट पाठवत १० कोटी रुपयांची मागणी केली. ही व्हॉइस नोट अमेरिकन क्रमांकावरून पाठवण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, हा संदेश परदेशातून VPN चा वापर करून पाठवण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आरोपीने आपला खरा ठावठिकाणा लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

बॉबी देओलचा आगामी चित्रपट Bandar ची रिलीज डेट जाहीर; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

या प्रकरणाचा तपास करताना मुंबई गुन्हे शाखेने संबंधित व्हॉइस नोटची तांत्रिक पडताळणी केली असून ती हॅरी बॉक्सरचीच असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. तपासाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी अमेरिकन तपास यंत्रणांशी संपर्क साधला आहे. संबंधित नंबरचा स्त्रोत, त्याचा वापर कुठून झाला आणि त्यामागील नेटवर्क याचा मागोवा घेण्याचे काम सुरू आहे.

अभिनेता रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर लगेचच रणवीर सिंगला धमकीचा हा संदेश मिळाल्याने या दोन घटनांमध्ये काही संबंध आहे का, याचाही तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. मात्र, अधिकृतरीत्या याबाबत कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

रणवीर सिंगने हा संदेश मिळताच तत्काळ मुंबई पोलिसांना माहिती दिली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, त्याच्या घराबाहेर आणि निवासस्थानी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. त्याच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली असून हालचालींवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. तसेच क्राइम ब्रँचने रणवीर सिंगच्या मॅनेजरचा जबाबही नोंदवला आहे.

५० दिवसांचा जल्लोष! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’चा डबल धमाका; २७ कोटींची कमाई आणि शिवजयंतीचा उत्साह

या संपूर्ण प्रकरणात अद्याप औपचारिक एफआयआर दाखल झालेला नसला, तरी प्राथमिक चौकशी आणि तांत्रिक तपास वेगाने सुरू आहे. धमकीमागील खरे सूत्रधार कोण? त्यांचा उद्देश काय आणि त्यांचा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीशी नेमका संबंध काय? याचा उलगडा करण्यासाठी पोलिस यंत्रणा सर्व बाजूंनी तपास करत आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे चित्रपटसृष्टीतही खळबळ उडाली असून कलाकारांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पोलिसांकडून लवकरच या प्रकरणाबाबत अधिकृत निवेदन दिले जाण्याची शक्यता आहे.

Published On: Feb 20, 2026 | 02:31 PM

