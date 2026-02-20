अवाढव्य युद्धनौका, १०० हून अधिक जेट्स, इराणची खैर नाही! 23 वर्षानंतर सर्वात मोठ्या ताकदीने अमेरिका मोठ्या हल्ल्याच्या तयारीत

ISI चं कंबरडं मोडणार! नेपाळमधील पाकिस्तानी नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी भारताची मोठी खेळी
अमेरिकेने इराणला घेरण्यासाठी आपली अत्याधुनिक युद्धसामग्री Persian Gulfमध्ये आणि आसपासच्या भागात तैनात केली आहे. यामध्ये प्रमुख शस्त्रास्त्रांचा समावेश आहे. जगातील सर्वात मोठी युद्धनौका ‘यूएसएस जेराल्ड फोर्ड’ हे महाकाय एअरक्राफ्ट इराणच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे. त्याचबरोबर स्टील्थ फाइटर जेट, बॉम्बर विमान, मिसाइल-डिफेंस डेस्ट्रॉयर यांचाही यात समावेश आहे.
सध्याच्या मिडिल ईस्टमधील अमेरिकेच्या सामर्थ्याबाबत बोललं तर –
२ विमानवाहू वाहक- USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड आर. फोर्ड
9 मिसाईल डिफेन्स डिस्ट्रॉयर्स
3 विशेषज्ञ नौदल जहाजे
F-35, F-22, F-15 आणि F-16 सह 114 हून जास्त फाइटर जेट
6 बॉम्बर विमानं
800 हून अधिक मिसाइले
याशिवाय E-3 AWACS (एअरबोर्न वॉर्निंग सिस्टीम) आणि कमांड-अँड-कंट्रोल विमानेही तैनात करण्यात आली आहेत.
‘द सन’च्या वृत्तानुसार, व्हाईट हाऊसच्या सूत्रांनी सांगितल की, ट्रम्प यांना बरेच पर्याय दिले आहेत.
इराणच्या परमाणू साइट्सवरच मर्यादित हल्ला.
क्षेपणास्त्र साइट्स नष्ट करणं
इराणच्या लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाला लक्ष्य केले.
प्रदीर्घ बॉम्बस्फोट करणं
हल्ला झाल्यास तो बऱ्याच आठवड्यांपर्यंत चालू शकतो. जूनमध्ये झालेल्या ‘मिडनाईट हॅमर’ हल्ल्यापेक्षा बराच मोठा हल्ला करण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लष्करी शक्ती एकवटली आहे. त्यामुळे आता अमेरिका इराणवर हल्ला करणार का?, हा एकच मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला पुढील १० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा १० दिवसांचा अल्टिमेटम संपल्यानंतर अमेरिका कोणतं पाऊल उचलणार, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून रहिलं आहे.
इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी यांनी अमेरिकन विमानवाहू नौका डुबवू असा थेट इशारा दिला आहे.
इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतुकीचा मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये थेट-फायरचा सरावही केला आहे. हा रस्ता इराण रोखू शकतो ज्याचा परिणाम सौदी, यूएईसारख्या देशांवर होऊ शकतो.
पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…