Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

रेल्वेमंत्र्यांचे मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष; मुंबई, पुणे, नागपूरला प्राधान्य मात्र…

औद्योगिक वसाहती, धार्मिक, ऐतिहासिक व पर्यटनस्थळे तसेच शिक्षणासाठी शहराकडे वाढणारा ओढा पाहता रेल्वे सुविधांचा विस्तार अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 02:50 PM
रेल्वेमंत्र्यांचे मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष; मुंबई, पुणे, नागपूरला प्राधान्य मात्र...

रेल्वेमंत्र्यांचे मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष; मुंबई, पुणे, नागपूरला प्राधान्य मात्र...

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : देशातील प्रमुख शहरांशी रेल्वे मार्गाशी जोडून धार्मिक आणि ऐतिहासिक पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे घोषित करण्यात आले. तसेच वाहतूक क्षमता दुप्पट करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला होता. असे असतानाही, राज्याचे महत्त्वाचे औद्योगिक व पर्यटन केंद्र असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरचा या योजनेत समावेश न करता पुन्हा एकदा मराठवाड्यावर अन्यायच करण्यात आला असल्याचे दिसते.

छत्रपती संभाजीनगर हे मराठवाड्यातील प्रमुख शहर असून येथे दरवर्षी रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. औद्योगिक वसाहती, धार्मिक, ऐतिहासिक व पर्यटनस्थळे तसेच शिक्षणासाठी शहराकडे वाढणारा ओढा पाहता रेल्वे सुविधांचा विस्तार अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या धोरणात्मक नियोजनात मुंबई, पुणे व नागपूर या शहरांचा समावेश करण्यात आलेला असताना, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या महत्त्वाच्या शहराला वगळण्यात आल्याने मराठवाड्यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, हे शहर पर्यटनाच्या दृष्टीने राज्याचे प्रमुख प्रवेशद्वार मानले जाते; तरीही त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

दरम्यान, कोणत्याही शहराचा अशा योजनेत समावेश करण्यासाठी प्रवासी संख्या, तांत्रिक व्यवहार्यता आणि राज्य शासनाची शिफारस या बाबींचा विचार केला जातो. मात्र, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरासाठी आवश्यक असलेली दखल अद्याप घेतली गेलेली नाही, ही बाब आता अधिक ठळकपणे समोर येत आहे.

छत्रपती संभाजीनगरचा रेल्वे विकासासाठी समावेश व्हावा

छत्रपती संभाजीनगरचा रेल्वे विकासासाठी समावेश व्हावा, यासाठी स्थानिक पातळीवर रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब वारंवार आणण्यात आली आहे. प्रवासी संघटना, नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध सामाजिक घटकांनी मागणी करूनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही, ही बाबही अधिकृत पातळीवर मान्य करण्यात आली आहे.

शहराचा सर्वांगीण विकास गंभीर अडचणीत?

रेल्वे क्षमतेत वाढ ही केवळ महानगरांची मक्तेदारी नसून, मराठवाड्यासारख्या विभागांच्या विकासासाठी ती तितकीच आवश्यक आहे. संभाजीनगरचा या योजनेत समावेश न झाल्यास, भविष्यातील प्रवासी वाढ आणि शहराचा सर्वांगीण विकास गंभीर अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेदेखील वाचा : रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर ! आता झोपेत स्टेशन सुटण्याची भीती संपली; रेल्वेने सुरू केली ‘डेस्टिनेशन अलर्ट’ सेवा

Web Title: Railway ministers neglect of marathwada

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! आता झोपेत स्टेशन सुटण्याची भीती संपली; रेल्वेने सुरू केली ‘डेस्टिनेशन अलर्ट’ सेवा
1

रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! आता झोपेत स्टेशन सुटण्याची भीती संपली; रेल्वेने सुरू केली ‘डेस्टिनेशन अलर्ट’ सेवा

Indian Railways: रेल्वे क्षेत्रात मोठी क्रांती! स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण’ होणार जाहीर
2

Indian Railways: रेल्वे क्षेत्रात मोठी क्रांती! स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण’ होणार जाहीर

मध्य रेल्वेची मोठी घोषणा ! अकोलामार्गे धावणार मुंबई-पुणे-नागपूर विशेष रेल्वे; प्रवाशांना फायदा होणार
3

मध्य रेल्वेची मोठी घोषणा ! अकोलामार्गे धावणार मुंबई-पुणे-नागपूर विशेष रेल्वे; प्रवाशांना फायदा होणार

New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी
4

New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Ratnagiri Crime: आईसह मुलाचा गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; नेमका विषय काय?

Ratnagiri Crime: आईसह मुलाचा गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; नेमका विषय काय?

Feb 20, 2026 | 03:23 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Galgotias Robo Case: ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली!  एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

Galgotias Robo Case: ‘गलगोटिया रोबो’ने भारताची मान खाली झुकवली!  एआय समिटमध्ये देशाची बदनामी

Feb 20, 2026 | 03:18 PM
हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो आणि डबल-डेकर फ्लायओव्हरमधील त्रुटी दूर करा; प्रशासनाचे निर्देश

हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो आणि डबल-डेकर फ्लायओव्हरमधील त्रुटी दूर करा; प्रशासनाचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:17 PM
Do Deewane Seher Mein Review: सोशल मीडियाच्या युगात अपूर्ण प्रेमकथा, सिद्धांत-मृणालची इम्परफेक्ट Love Story प्रेक्षकांच्या पसंतीस?

Do Deewane Seher Mein Review: सोशल मीडियाच्या युगात अपूर्ण प्रेमकथा, सिद्धांत-मृणालची इम्परफेक्ट Love Story प्रेक्षकांच्या पसंतीस?

Feb 20, 2026 | 03:16 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM