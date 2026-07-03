‘सुलतान’च्या सेटवर सलमान खानचा ‘वन-टेक मॅजिक’; दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी केला मोठा खुलासा!

सलमान खान हा निःसंशयपणे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या सुपरस्टार्सपैकी एक आहे. त्याने एकसे बढकर एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘सुलतान’, ज्यामध्ये त्याने जागतिक कुस्तीपटू चॅम्पियनची भूमिका साकारली होती. आपल्या दमदार बॉडी ट्रान्सफॉर्मेशनसह आणि वास्तववादी कुस्तीच्या दृश्यांमधून सलमानने आपल्या भूमिकेप्रती असलेली निष्ठा आणि मेहनत सिद्ध केली, ज्यामुळे ‘सुलतान’ आजही प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान राखून आहे.
Vachan Dile Tu Mala : नवा लुक, नवा ट्विस्ट! सेटवरील लोकांनीही ओळखले नाही; शौर्य आणि ऊर्जा बनले धडाडीचे पत्रकार
या भूमिकेसाठी त्याने घेतलेल्या मेहनतीचे एक उत्तम उदाहरण दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. त्यांनी खुलासा केला की, चित्रपटातील पोट सुटलेल्या अवस्थेतील एका महत्त्वाच्या दृश्यासाठी सलमान खानने तब्बल चार दिवस वाट पाहत स्वतःच्या शरीरावर विशेष मेहनत घेतली होती.
मुलाखतीदरम्यान जेव्हा अली अब्बास जफर यांना विचारण्यात आले की, “त्या पोट सुटलेल्या दृश्यासाठी तुम्ही सलमान खानला कसे दिग्दर्शित केले?”, तेव्हा त्यांनी सांगितले, “स्क्रिप्टमध्ये हे दृश्य वाचताच सलमानला समजले होते की हे चित्रपटातील अत्यंत महत्त्वाचे दृश्य आहे. हे दृश्य साकारण्यासाठी त्यांना स्वतःला मानसिकदृष्ट्या तयार करायचे होते. संपूर्ण शूटिंगदरम्यान मला त्यांना हे दृश्य करण्यासाठी तयार करण्यात तीन महिने लागले. हे दृश्य आम्ही कर्जतमध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या शेड्यूलमध्ये शूट करणार होतो, पण त्यावेळी त्यांनी सांगितले होते की, ‘मी अजून यासाठी तयार नाही.’”
दिग्दर्शकांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “नंतर जेव्हा ते त्यांच्या एंट्रीच्या दृश्यांसाठी पुन्हा वजन कमी करण्यास सुरुवात करणार होते, तेव्हा मी त्यांना म्हटलं, ‘भाई, आता तुम्ही पुन्हा फिट होत आहात, त्यामुळे हे दृश्य आता करायलाच हवं.’ त्यानंतर त्यांनी चार दिवसांचा ब्रेक घेतला आणि एक दिवस माझ्याकडे येऊन म्हणाले, ‘आज आपण हे दृश्य शूट करूया.’ त्यानंतर त्यांनी जवळपास चार तास वर्कआउट केले. आमच्यासाठी हे खूपच योग्य ठरले, कारण त्या दृश्यात त्यांचा वरचा शरीरभाग अजूनही मजबूत आणि जड दिसत होता.”
दिग्दर्शकांनी पुढे म्हणाले की, “यातून एका विचारपूर्वक काम करणाऱ्या अभिनेत्याची समज दिसून येते. कारण तो एक कुस्तीपटू आहे आणि तुमचे खांदे व वरचा शरीरभाग तुमची फिटनेस कमी झाली तरी काही प्रमाणात तसाच राहू शकतो. आम्ही दोन कॅमेरे लावले होते आणि त्या दृश्याच्या आधीचे व नंतरचे तीन-तीन प्रसंग मी त्यांना समजावून सांगितले. रणदीप हुड्डा ज्या दृश्यात त्यांना म्हणतात, ‘तू एक मेलेला माणूस आहेस आणि मी मेलेल्या लोकांवर उपचार करत नाही,’ ते संपूर्ण दृश्य सलमानने एका टेकमध्ये पूर्ण केले. माझ्याकडे त्या दृश्याचा फक्त एकच टेक आहे.”
“जेव्हा त्यांनी ते दृश्य साकारले, तेव्हा मी अक्षरशः स्तब्ध झालो होतो. ते फ्रेमच्या बाहेर जाताच मी ‘कट’ म्हटलं. त्यानंतर ते बाहेर आले आणि एका लहान मुलासारखे माझ्याकडे वळून पाहू लागले. तो क्षण असा होता, जेव्हा मला सलमान खानसोबत सर्वाधिक भावनिक आणि जवळचा अनुभव आला. त्यांनी मला विचारलं, ‘तुला आणखी एक टेक हवा आहे का?’ मी लगेच म्हणालो, ‘नाही, अजिबात नाही. आपण दुसरा टेक करणार नाही.’ ते पुन्हा म्हणाले, ‘जर तुला आणखी एक टेक हवा असेल, तर आपण करू शकतो.’ पण मी त्यांना सांगितलं, ‘नाही, मला परफेक्ट शॉट मिळाला आहे.’ विशेष म्हणजे, सलमान खानने तो टेक कधीच पाहिला नाही. त्यांनी तो टेक कधीच पाहिलाच नाही!”
Bharti Sigh Birthday: संघर्षातून ‘कॉमेडी क्वीन’पर्यंतचा भारतीचा प्रवास; आज 80 कोट्यवधींची मालकीण, पाहा तिचं आलिशान कार कलेक्शन