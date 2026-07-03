Bharti Sigh Birthday: संघर्षातून ‘कॉमेडी क्वीन’पर्यंतचा भारतीचा प्रवास; आज 80 कोट्यवधींची मालकीण, पाहा तिचं आलिशान कार कलेक्शन

भारतातील महिला विनोदी कलाकारांचा उल्लेख झाला की सर्वप्रथम नाव घेतले जाते ते भारती सिंग हिचे. आपल्या भन्नाट विनोदशैलीने आणि अचूक कॉमिक टायमिंगने गेली जवळपास दोन दशके ती प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. आज, ३ जुलै रोजी भारती सिंग आपला ४२ वा वाढदिवस साजरा करत असून, तिच्या संघर्षापासून ते यशस्वी कारकिर्दीपर्यंतचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.
लहान वयातच वडिलांचा आधार गमावला
३ जुलै १९८४ रोजी पंजाबमधील अमृतसर येथे एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या भारती सिंगने लहानपणीच कठीण परिस्थितीचा सामना केला. ती अवघी दोन वर्षांची असताना तिच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर घराची संपूर्ण जबाबदारी तिच्या आईवर आली. आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट होती की, कधी कधी कुटुंबाला दोन वेळचे अन्न मिळवण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत होता. एका मुलाखतीत भारतीने सांगितले होते की, काही दिवस त्यांनी मीठ आणि भाकरीवरही दिवस काढले.
‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज’मधून मिळाली ओळख
२००८ मध्ये ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज’ या शोमधून भारतीने मनोरंजन क्षेत्रात पदार्पण केले. ती विजेती ठरली नसली तरी उपविजेती बनत तिने प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्यानंतर ‘कॉमेडी सर्कस’, ‘द कपिल शर्मा शो’, ‘कॉमेडी नाईट्स बचाओ’ आणि ‘कॉमेडी क्लासेस’ यांसारख्या लोकप्रिय कार्यक्रमांमुळे तिला ‘कॉमेडी क्वीन’ म्हणून ओळख मिळाली.
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यशस्वी सूत्रसंचालिका म्हणूनही कमावले नाव
कॉमेडीसोबतच भारतीने सूत्रसंचालन क्षेत्रातही वेगळी ओळख निर्माण केली. ‘इंडियाज गॉट टॅलेंट’, ‘हुनरबाज’, ‘खतरा खतरा खतरा’ यांसह अनेक रिअॅलिटी शो आणि पुरस्कार सोहळ्यांचे सूत्रसंचालन तिने केले आहे. आजही अनेक निर्माते आपल्या कार्यक्रमात रंगत आणण्यासाठी सर्वप्रथम भारतीची निवड करतात.
80 कोटींपेक्षा अधिक संपत्तीची मालकीण
एकेकाळी आर्थिक अडचणींशी झुंज देणारी भारती आज कोट्यवधींच्या संपत्तीची मालकीण आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तिची एकूण संपत्ती ८० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. मुंबईतील आलिशान घरासोबतच तिच्याकडे मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यूसारख्या लक्झरी कार्सचे कलेक्शनही आहे.
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यूट्यूबमधूनही होते मोठे उत्पन्न
टीव्हीसोबतच भारतीने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही स्वतःची मजबूत ओळख निर्माण केली आहे. ती पती हर्ष लिंबाचियासोबत ‘Life of Limbachiyaas’ हे लोकप्रिय यूट्यूब चॅनल चालवते. एका मुलाखतीत भारतीने सांगितले होते की, तिच्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे ४० टक्के उत्पन्न हे यूट्यूब आणि इतर डिजिटल माध्यमांतून मिळते.
संघर्षातून यशाचं शिखर गाठणारी भारती सिंग आज लाखो चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व ठरली आहे.