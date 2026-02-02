आग्रा स्वारीवर आधारित भव्य ऐतिहासिक चित्रपट; ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’मध्ये पुनीत इस्सर यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका

‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ हा मराठी ऐतिहासिक चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक भव्य आणि उत्कंठावर्धक अनुभव घेऊन येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धाडसी आणि ऐतिहासिक आग्रा स्वारीवर आधारित हा चित्रपट केवळ एक कथा नसून, शौर्य, बुद्धिचातुर्य आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीचा थरारक अध्याय उलगडून दाखवतो. पॅनोरमा स्टुडिओज आणि मुगाफी यांच्या संयुक्त निर्मितीत तयार झालेला तसेच दिग्पाल लांजेकर लिखित-दिग्दर्शित ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ हा चित्रपट ६ फेब्रुवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
या चित्रपटात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते पुनीत इस्सर एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिकेत झळकणार आहेत. ते मिर्झा राजे जयसिंग या प्रभावशाली आणि निर्णायक व्यक्तिरेखेत दिसणार असून, त्यांच्या अनुभवी आणि भारदस्त अभिनयामुळे या भूमिकेला विशेष खोली लाभली आहे. मिर्झा राजे जयसिंग ही व्यक्तिरेखा केवळ राजकीय सत्तेचे प्रतीक नसून, त्या काळातील रणनीती, कूटनीती आणि सत्तासंतुलनाचा सूक्ष्म खेळ दर्शवणारी आहे.
महाभारत मालिकेतील दुर्योधनाच्या संस्मरणीय भूमिकेसह अनेक दमदार व्यक्तिरेखांमुळे ओळखले जाणारे पुनीत इस्सर या चित्रपटातून इतिहासातील या महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वाला प्रभावीपणे साकारताना दिसणार आहेत. भव्य सेट्स, सशक्त पटकथा आणि तगड्या कलाकारांच्या अभिनयामुळे ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक महत्त्वाचा आणि संस्मरणीय टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे.
या चित्रपटाचे निर्माते कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक (पॅनोरमा स्टुडिओज), विपुल अग्रवाल, जेनील परमार (मुगाफी) आणि मुरलीधर छतवानी (पॅनोरमा स्टुडिओज) आहेत. सहनिर्माते म्हणून रवींद्र औटी (पॅनोरमा स्टुडिओज), तान्शा बत्रा आणि आलोक शर्मा (मुगाफी) यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. चित्रपटाच्या संगीत वितरणाची जबाबदारी पॅनोरमा म्युझिककडे देण्यात आली असून, पॅनोरमा स्टुडिओजकडून हा चित्रपट जगभरात (वर्ल्ड वाईड) प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.