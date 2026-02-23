Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Boong चा ‘BAFTA Awards ‘मध्ये मोठा सन्मान; ‘या’ नामांकनात चित्रपटाने पटकावला पुरस्कार

"बूंग" या मणिपुरी चित्रपटाने बाफ्टा पुरस्कार २०२६ मध्ये सर्वोत्कृष्ट बाल आणि कौटुंबिक चित्रपट पुरस्कार जिंकून भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. या श्रेणीत भारतीय चित्रपटाने यावेळी बाजी मारली आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 12:08 PM
“बूंग” या मणिपुरी चित्रपटाने २०२६ च्या बाफ्टा (ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म अँड टेलिव्हिजन आर्ट्स) पुरस्कारांमध्ये इतिहास रचला, सर्वोत्कृष्ट बाल आणि कुटुंब चित्रपट श्रेणी जिंकणारा हा पहिला भारतीय चित्रपट ठरला आहे. लक्ष्मीप्रिया देवी दिग्दर्शित या मणिपुरी चित्रपटाच्या निर्मात्यांपैकी फरहान अख्तर एक आहे.

या श्रेणीत बूंगला फ्रेंच ॲनिमेटेड सायन्स फिक्शन चित्रपट आर्को, हॉलिवूडचा लाइव्ह-अ‍ॅक्शन ॲनिमेटेड कॉमेडी लिलो अँड स्टिच आणि हॉलिवूड ॲनिमेटेड कॉमेडी झूटोपिया २ विरुद्ध नामांकन मिळाले होते. पॅडिंग्टन बेअरने मंचावर पुरस्कार प्रदान केला. बूंगचा बाफ्टा विजय हा भारतीय चित्रपटांसाठी, एक मोठी कामगिरी आहे. पुरस्कार सोहळ्यात दिग्दर्शक लक्ष्मीप्रिया देवी, फरहान अख्तर आणि शिबानी दांडेकर देखील उपस्थित होते. पुरस्कार जिंकल्यानंतर लक्ष्मीप्रियाने ज्युरी सदस्यांचे आणि बाफ्टाचे आभार मानले.

चित्रपटाची कथा काय आहे?

हा चित्रपट मणिपुरी गावात राहणाऱ्या एका लहान मुलाबद्दल आहे. तो त्याच्या आईसोबत राहतो, जी त्याला एकट्याने वाढवत असते. त्याचे वडील जॉयकुमार गूढपणे गायब होतात. जॉय पूर्वी शहराबाहेर काम करत असे, परंतु अचानक तो गायब होतो. त्याच्या बेपत्ता होण्याबद्दल कोणताही सुगावा लागत नाही. यावेळी, मुलगा त्याच्या वडिलांना शोधू इच्छितो आणि त्याच्या आईला तिच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम भेट देऊ इच्छित आहे असे दाखवले आहे. तो त्याच्या मित्रासोबत या मोहिमेवर निघतो. या भावनिक चित्रपटाची कहाणी डोळ्यांत पाणी आणणारी आहे. मणिपुरीमध्ये, बूंग म्हणजे “लहान मुलगा.” या चित्रपटात गुगुन किपारोन बूंगची भूमिका साकारली आहे.

दिग्दर्शिका लक्ष्मीप्रिया देवी यांच्या कामाला व्यापक प्रशंसा मिळत आहे. गोव्यातील बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये त्यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा पुरस्कार मिळाला आहे. २०२४ च्या टोरंटो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये “बूंग” ने त्याच्या वर्ल्ड प्रीमियरमध्ये लक्ष वेधले. “बूंग” ला मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल, मामी मुंबई फिल्म फेस्टिव्हल आणि वॉर्सा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गेल्या सप्टेंबरमध्ये तो थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला.

भारतीय प्रादेशिक कथेला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेणारा हा एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी प्रकल्प ठरला आहे. विशेष म्हणजे, ‘बूंग’ने ‘झूटोपिया 2’, ‘लिलो अँड स्टिच’ आणि ‘आर्को’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांना मागे टाकत हा मानाचा पुरस्कार पटकावला, ही बाब अधिकच उल्लेखनीय आहे. भावनिक आशय, नात्यांची नाजूक गुंफण आणि आशेचा सकारात्मक संदेश यामुळे ‘बूंग’ हा चित्रपट केवळ मुलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबासाठी एक संस्मरणीय अनुभव ठरतो.

 

