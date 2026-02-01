अमेरिकेच्या न्यायालयाने  ICE अधिकाऱ्यांना झापलं; ५ वर्षांच्या चिमुरडा आणि वडिलांच्या सुटकेचे दिले आदेश, ट्रम्पला झटका

स्पायडर-मॅन बॅकपॅक अन् पोलीस कोठडी! 5 वर्षांच्या ‘Liam Ramos’च्या अटकेने अमेरिका उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर; पाहा नेमकं काय घडलं?
23 जानेवारी 2026 रोजी अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने मिनेसोटायेथील मिनियापोलिस येथून लियाम रामोसा या 5 वर्षाच्या चिमुरड्याला त्याच्या वडिलांसह ताब्यात घेतले होते. या चिमुरड्याला त्याच्याआईला घराबाहेर काढण्यासाठी आणि इतर सदस्यांना पकडण्यासाठी ताब्यात घेतले असा दावा स्थानिक सरकार आणि शाळांकडून करण्यात आला होता. यानंतर त्या चिमुरड्याला आणि त्याच्या वडिलांना टेक्सासच्या डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले.
रामोसा कुटुंबाच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी अमेरिकेत लियाम आणि त्याचे वडील २०२४ मध्ये अधिकृत मार्गाने अमेरिकेत आले आहेत. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा ‘डिपोर्टेशन ऑर्डर’ (देशातून बाहेर काढण्याचा आदेश) नव्हता. त्यांचा निर्वासित होण्यासाठीचा अर्ज (Asylum claim) न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी तरीही त्यांना अटक करुन डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवले होते. या घटनेचा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. यानंतर स्थानिक लोकांनी आणि अनेक मानवाधिकार संघटनांनी याला तीव्र विरोध केला होता.
दरम्यान लियामच्या प्रकरणावर अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाचे डिस्ट्रिक न्यायाधीश फ्रेड बियारी यांनी तीव्र टिका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, रोजचा डिटेंशन कोटा पूर्ण करण्यासाठी आता चिमुकल्या मुलांनाही त्रास दिला जात आहे. त्यांनी म्हटले की, न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, लियाम आणि त्याच्या वडिलांना देशाबाहेर पाठवता येणार नाही. तसेच न्यायालयाने त्यांना सोडण्याचे आदेशही दिले आहेत.
अमेरिकेत गेल्या काही काळापासून इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या कारवाईमुळे लोकांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. मिनियापोलिसमध्ये गेल्या काही दिवसात अनेक घटनांमध्ये ICE अधिकाऱ्यांच्या कारवाईत लोकांचा मृत्यू झाला आहे. लोक जखमी झाले आहेत. तसेच गोरदोर महिलेलाही जबरदस्तीने अटक करण्यात आली आहे. या सर्वांवर स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्यांनी हा ट्रम्प सरकारच्या इमिग्रेशन कारवाईचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. तर ट्रम्प प्रशासनाने देखील यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेल्या नाही.
यामुळे सध्या अमेरिकेतील नागरिकांचा संताप वाढत असून अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच ट्रम्प प्रशासनाच्या कारवाईविरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.
Ans: अमेरिकेत 5 वर्षाच्या लियाम रामोस आणि त्याच्या वडिलांना इमिग्रेशन कारवाई अंतर्गत अटक करण्यात आली होती.
Ans: अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने अमेरिकेत 5 वर्षाच्या लियाम रामोस आणि त्याच्या वडिलांच्या सुटकेचे आदेश ICE अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
Ans: अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाच्या मते, इमिग्रेशन अधिकारी रोजचा डिटेंशन कोटा पूर्ण करण्यासाठी लहान मुलांना देखील ताब्यात घेत असल्याचे म्हटले आहे.