AR Rahman ने ‘द कपिल शर्मा शो’ मध्ये घेतली धमाकेदार एन्ट्री, लता मंगेशकरांच्या सीडीवर हात ठेवून घेतली शपथ, पाहा मजेदार Promo

प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार ए.आर. रहमान अलीकडेच बातम्यांमध्ये चर्चेत आहेत. त्यांनी चित्रपटसृष्टीतील सांप्रदायिकतेबद्दल आपले मत मांडले होते, ज्यामुळे बरीच खळबळ उडाली. आता, या वादानंतर, ते कपिल शर्माच्या “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” या शोमध्ये दिसणार आहेत. नेटफ्लिक्सने “गांधी टॉक्स” च्या कलाकारांचा एक प्रोमो रिलीज केला आहे.
या प्रोमोमध्ये कपिल शर्मा अदिती राव हैदरी, विजय सेतुपती, सिद्धार्थ जाधव आणि ए. आर. रहमान यांचे ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ मध्ये स्वागत करताना दिसत आहेत. कपिल आपल्या खास विनोदी शैलीत ए. आर. रहमान यांना लता मंगेशकर यांच्या गाण्यांच्या सीडीवर शपथ घेण्यास सांगतो. तो म्हणतो, “शपथ घ्या, मी तुम्हाला एका ओळीत प्रश्न विचारला, तर तुम्ही त्याचे उत्तर फक्त एका ओळीतच द्याल.” यानंतर कपिल प्रेक्षकांना उद्देशून म्हणतो, “रहमान साहबांना चार ओळींचा प्रश्न विचारा, पण त्यांचे उत्तर मात्र एकाच शब्दात असतं – ‘हो’, ‘नाही’ किंवा ‘खूप छान’.” हे पाहून चाहते खूप हसू लागले.
विजय सेतुपतीसोबत केला विनोद
यानंतर कपिल शर्मा विजय सेतुपतीसोबत विनोद करताना दिसतो आणि त्याला नवज्योतसिंग सिद्धूंबाबत एक प्रश्न विचारतो. कपिल विचारतो, “तुम्ही क्रिकेट पाहतो का?” यावर दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय सेतुपती उत्तर देतो, “नाही.” यानंतर कपिल पुन्हा विचारतो, “पण तुम्ही सिद्धूंना ओळखता का, सर?” यावर विजय सेतुपती म्हणतो, “हो, मी त्यांना ओळखतो.” मग कपिल प्रश्न करतो, “तुम्ही त्यांना कुठे पाहिलं?” त्यावर विजय सेतुपती हसत उत्तर देतो, “क्रिकेटमध्ये.”
हा शो कधी आणि कुठे पाहायला मिळेल?
तुम्ही हा भाग ३१ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री ८ वाजता नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता. झी स्टुडिओजने या पोस्टवर टिप्पणी दिली आहे, “गांधी टॉक्स तुमच्या विकेंडला आणखी खास बनवेल.” यावर लोक मोठ्या संख्येने प्रतिक्रिया देत आहेत. एकाने म्हटले, “ए.आर. रहमानचा जनसंपर्क आता सुरू होईल.” दुसऱ्याने आश्चर्याने टिप्पणी केली, “रहमान सर! इथे!” दुसऱ्याने शोबद्दल म्हटले, “कंटाळवाणा भाग. वातावरण पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. असे वाटते की लोक जबरदस्तीने हसत आहेत.”
“गांधी टॉक्स” चित्रपटाबद्दल
हा किशोर पांडुरंग बेलेकर दिग्दर्शित एक मूकपट आहे. या चित्रपटात विजय सेतुपती, अरविंद स्वामी, अदिती राव हैदरी आणि सिद्धार्थ जाधव यांच्या भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. हा चित्रपट ३० जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. संगीत आणि पार्श्वसंगीत ए.आर. रहमान यांनी दिले आहे. तसेच या चित्रपटाची कथा आणि संपूर्ण स्टरकास्टला पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.