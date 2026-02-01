Movie Collection: ‘Mardaani 3’ने बॉक्स ऑफिसवर घातला धुमाकूळ, तिसऱ्या दिवशी केला एवढा गल्ला

‘मर्दानी २’ ने केली होती इतकी कमाई
सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, ‘मर्दानी ३’ नं भारतामध्ये पहिल्या दिवशी अंदाजे ३.८० कोटी ते ४ कोटी रुपयांची निव्वळ कमाई केली आहे. या फ्रँचायझीच्या आधीच्या भागांशी तुलना केल्यास, ही कमाई ‘मर्दानी २’ च्या इतकीच आहे. आहे. २०१४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या पहिल्या ‘मर्दानी’ ,सिनेमानंही पहिल्या दिवशी ३.७५ कोटी, तर २०१९ मधील ‘मर्दानी २’ ने ३.८० कोटींची कमाई केली होती.
मर्दानी ३सिनेमाच्या एकूण कमाई बद्दल बोलायचं झालं तर सिनेमानं भारतभर ४.५६ कोटींच्या जवळपास कमाई केली आहे. तर Worldwide कलेक्शन हे ५.५० कोटींच्या घरात असल्याचं म्हटलं जातंय. या आकड्यांमध्ये बदल होण्याचीही शक्यता आहे.
राणी मुखर्जीच्या मर्दानी ३ ने या चित्रपटाला टाकले मागे
राणी मुखर्जीने बॉक्स ऑफिसवर स्वतःच्याच आधीच्या चित्रपटांना मागे टाकत नवा विक्रम केला आहे. ‘मिसेस चॅटर्जी विरुद्ध नॉर्वे’ने पहिल्या दिवशी १ कोटी २७ लाख रुपयांची कमाई केली होती, तर ‘बंटी और बबली २’ने २ कोटी ८० लाख आणि ‘हिचकी’ने ३ कोटी ३० लाख रुपयांची ओपनिंग केली होती. मात्र तिच्या नव्या चित्रपटाने या सर्व चित्रपटांची कमाई मागे टाकली आहे.
यासोबतच अभिनेत्रीने करीना कपूर खानच्या ‘द बकिंगहॅम मर्डर्स’ (१ कोटी १५ लाख) आणि यामी गौतमच्या ‘हक’ (१ कोटी ७५ लाख) या महिला-प्रधान चित्रपटांनाही पहिल्या दिवसाच्या कमाईत मागे टाकले आहे.
मर्दानी ३ चित्रपटाबद्दल
मर्दानी फ्रँचायझीच्या तिसऱ्या भागात राणी मुखर्जी मुंबई क्राइम ब्रांचमधील एक धाडसी पोलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉयच्या भूमिकेत परतली आहे. लोकप्रिय फ्रँचायझीमधील हा तिसरा चित्रपट आहे आणि याची कथा ८-९ वर्षे वयोगटातील अल्पवयीन मुलींचे अपहरण करण्याच्या गंभीर गुन्ह्याभोवती फिरते. ‘अम्मा’ असे नाव असलेली अभिनेत्री मल्लिका प्रसाद खलनायकाची भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट अभिराज मीनावाला दिग्दर्शित आहे आणि यशराज फिल्म्स बॅनरखाली आदित्य चोप्रा निर्मित करत आहे. कथा आयुष गुप्ता यांनी लिहिली आहे.