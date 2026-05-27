Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

NH Studioz कडे Kaun Banega Crorepati चे प्रसारण हक्क! आता पाहता येणार ‘या’ नव्या वेळेत

Updated On: May 27, 2026 | 04:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

NH Studioz ने लोकप्रिय क्विझ शो Kaun Banega Crorepati चे दूरदर्शन प्रसारण हक्क मिळवले असून, हा शो आता दररोज रात्री ९ वाजता प्राईम-टाईममध्ये प्रसारित होणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र बसून पाहता येतील असे कार्यक्रम प्रेक्षकांकडून विशेष पसंती मिळवत आहेत.
  • ग्रामीण भागातील व्यापक पोहोचाचा फायदा घेत अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत हा शो पोहोचवण्याच्या तयारीत आहे
  • Mahabharat च्या पुनर्प्रसारणाला मिळालेला विक्रमी प्रतिसाद याचे उत्तम उदाहरण मानले जात आहे.
Kaun Banega Crorepati : NH Studioz भारतातील लोकप्रिय आणि आयकॉनिक क्विझ शो Kaun Banega Crorepati आता दूरदर्शनच्या प्राईम-टाईम स्लॉटमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. २७ मे २०२६ रोजी मुंबईत झालेल्या घोषणेनुसार, NH Studioz ने या शोच्या दूरदर्शन प्रसारणाचे हक्क मिळवले असून, हा कार्यक्रम दररोज रात्री ९ वाजता प्रसारित केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे दूरदर्शनच्या मनोरंजन विभागाला नवे बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक वर्षांपासून भारतीय प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा हा शो पुन्हा एकदा देशभरातील कुटुंबांना एकत्र आणण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

Arshad Warsi आणि Veer Hirani यांचा ‘फुल सर्कल’ क्षण! “लॅपवरून लॅपटॉपपर्यंत” फोटोने चाहत्यांना केलं भावूक

Amitabh Bachchan यांच्या दमदार सूत्रसंचालनामुळे ‘कौन बनेगा करोडपती’ने भारतीय टेलिव्हिजन क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली. ज्ञान, भावना आणि प्रेरणांचा संगम असलेला हा शो काळाच्या पलीकडे जाऊन भारतीय संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. या भागीदारीच्या माध्यमातून NH Studioz दूरदर्शनच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील व्यापक पोहोचाचा फायदा घेत अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत हा शो पोहोचवण्याच्या तयारीत आहे. सध्या जुन्या आठवणींना उजाळा देणारे आणि संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र बसून पाहता येतील असे कार्यक्रम प्रेक्षकांकडून विशेष पसंती मिळवत आहेत. कोविड काळात दूरदर्शनवरील Mahabharat च्या पुनर्प्रसारणाला मिळालेला विक्रमी प्रतिसाद याचे उत्तम उदाहरण मानले जात आहे.

Sunny Deol प्रदीर्घ काळानंतर पत्नी पूजा देओलसोबत एकत्र स्पॉट; 68 व्या वर्षीही साधेपणा पाहून चाहते झाले थक्क! पाहा Video

“सदाबहार कंटेंट कोणत्याही पिढीचा किंवा प्लॅटफॉर्मचा असला तरी तो नेहमीच नव्या प्रेक्षकांना आकर्षित करत असतो,” असे NH Studioz चे चेअरमन Narendra Hirawat यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “‘कौन बनेगा करोडपती’ हा केवळ एक शो नसून भारतीय प्रेक्षकांच्या भावविश्वाचा भाग आहे. दूरदर्शनच्या प्राईम-टाईममध्ये त्याचे पुनरागमन झाल्यामुळे जुन्या प्रेक्षकांना जुन्या आठवणी पुन्हा अनुभवता येतील, तर नव्या पिढीला या लोकप्रिय फॉरमॅटची नव्याने ओळख होईल.” दूरदर्शनच्या देशव्यापी पोहोचेमुळे KBC चे पुनरागमन प्रेक्षकांसाठी मनोरंजनाची नवी पर्वणी ठरणार असून, प्राईम-टाईममधील दूरदर्शनची पकड आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय टेलिव्हिजन आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये लोकप्रिय आणि आयकॉनिक मनोरंजन मालमत्ता नव्या स्वरूपात सादर करण्याच्या NH Studioz च्या धोरणालाही अधोरेखित करतो.

Web Title: Broadcasting rights for kaun banega crorepati with nh studioz

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 03:49 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
VIRAL : अरे हे काय…भारताच्या नकाशातून चक्क जम्मू-काश्मीर गायब; BCCI च्या एका चुकीमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट

VIRAL : अरे हे काय…भारताच्या नकाशातून चक्क जम्मू-काश्मीर गायब; BCCI च्या एका चुकीमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट

May 27, 2026 | 04:02 PM
Aakhri Sawal मधून निखिल नंदा यांनी रचला इतिहास! The Kerala Story, Dhurandhar सारख्या निर्भीड चित्रपटांच्या मालिकेत स्थान

Aakhri Sawal मधून निखिल नंदा यांनी रचला इतिहास! The Kerala Story, Dhurandhar सारख्या निर्भीड चित्रपटांच्या मालिकेत स्थान

May 27, 2026 | 03:58 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Mohan Bhagwat Lucknow Visit: मोहन भागवतांचा लखनौ दौऱ्यावर; UP मध्ये सत्तेच्या हॅट्ट्रिकसाठी भाजपचे ‘Triple S’ मॉडेल

Mohan Bhagwat Lucknow Visit: मोहन भागवतांचा लखनौ दौऱ्यावर; UP मध्ये सत्तेच्या हॅट्ट्रिकसाठी भाजपचे ‘Triple S’ मॉडेल

May 27, 2026 | 03:55 PM
Bakrid Holiday 2026: चंद्रदर्शनामुळे सुट्ट्यांचे गणित बदलले! महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये नेमकी कधी असणार सरकारी सुट्टी?

Bakrid Holiday 2026: चंद्रदर्शनामुळे सुट्ट्यांचे गणित बदलले! महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये नेमकी कधी असणार सरकारी सुट्टी?

May 27, 2026 | 03:53 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
NH Studioz कडे Kaun Banega Crorepati चे प्रसारण हक्क! आता पाहता येणार ‘या’ नव्या वेळेत

NH Studioz कडे Kaun Banega Crorepati चे प्रसारण हक्क! आता पाहता येणार ‘या’ नव्या वेळेत

May 27, 2026 | 03:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM