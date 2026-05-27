NH Studioz कडे Kaun Banega Crorepati चे प्रसारण हक्क! आता पाहता येणार ‘या’ नव्या वेळेत

Amitabh Bachchan यांच्या दमदार सूत्रसंचालनामुळे ‘कौन बनेगा करोडपती’ने भारतीय टेलिव्हिजन क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली. ज्ञान, भावना आणि प्रेरणांचा संगम असलेला हा शो काळाच्या पलीकडे जाऊन भारतीय संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. या भागीदारीच्या माध्यमातून NH Studioz दूरदर्शनच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील व्यापक पोहोचाचा फायदा घेत अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत हा शो पोहोचवण्याच्या तयारीत आहे. सध्या जुन्या आठवणींना उजाळा देणारे आणि संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र बसून पाहता येतील असे कार्यक्रम प्रेक्षकांकडून विशेष पसंती मिळवत आहेत. कोविड काळात दूरदर्शनवरील Mahabharat च्या पुनर्प्रसारणाला मिळालेला विक्रमी प्रतिसाद याचे उत्तम उदाहरण मानले जात आहे.
“सदाबहार कंटेंट कोणत्याही पिढीचा किंवा प्लॅटफॉर्मचा असला तरी तो नेहमीच नव्या प्रेक्षकांना आकर्षित करत असतो,” असे NH Studioz चे चेअरमन Narendra Hirawat यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “‘कौन बनेगा करोडपती’ हा केवळ एक शो नसून भारतीय प्रेक्षकांच्या भावविश्वाचा भाग आहे. दूरदर्शनच्या प्राईम-टाईममध्ये त्याचे पुनरागमन झाल्यामुळे जुन्या प्रेक्षकांना जुन्या आठवणी पुन्हा अनुभवता येतील, तर नव्या पिढीला या लोकप्रिय फॉरमॅटची नव्याने ओळख होईल.” दूरदर्शनच्या देशव्यापी पोहोचेमुळे KBC चे पुनरागमन प्रेक्षकांसाठी मनोरंजनाची नवी पर्वणी ठरणार असून, प्राईम-टाईममधील दूरदर्शनची पकड आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय टेलिव्हिजन आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये लोकप्रिय आणि आयकॉनिक मनोरंजन मालमत्ता नव्या स्वरूपात सादर करण्याच्या NH Studioz च्या धोरणालाही अधोरेखित करतो.