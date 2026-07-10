Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीची शक्यता! तज्ज्ञांनी खरेदीसाठी सुचवले ‘हे’ दमदार शेअर्स

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अमेरिका आणि इराण यांच्यात तांत्रिक स्तरावरील चर्चा सुरू आहे. यामुळे मध्य-पूर्वेतील युद्ध आणखी वाढण्याची शक्यता कमी होत आहे. याचा सकारात्मक परिणाम जागतिक तसेच भारतीय शेअर बाजारावर देखील होत आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास ११६ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,११५ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.
गुरुवारी, शॉर्ट-कव्हरिंगच्या जोरावर भारतीय शेअर बाजार वधारला आणि बेंचमार्क निफ्टी २३,९०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २३८.२२ अंकांनी, म्हणजेच ०.३१ टक्क्यांनी वाढून ७६,७४१.८२ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ८०.७५ अंकांनी, म्हणजेच ०.३४ टक्क्यांनी वाढून २३,९६२.८० अंकांवर स्थिरावला. बँक निफ्टी निर्देशांक गुरुवारी ५०९.८५ अंकांनी, म्हणजेच ०.९० टक्क्यांनी वाढून ५७,२५२.४५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना पाच ब्रेकआउट स्टॉक्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक, बजाज कंझ्युमर केअर, शिल्पा मेडिकेअर, अनंत राज आणि मनोरमा इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची निवड केली आहे. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या स्टॉक्समध्ये इंडियन बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि निबे यांचा समावेश आहे.
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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे, आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या बाजार तज्ञांनी आज खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये ग्रॅन्युल्स इंडिया लिमिटेड, जिंदाल सॉ लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), इंडियन बँक, केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, जीई वर्नोव्हा टी अँड डी इंडिया लिमिटेड, ट्रान्सफॉर्मर्स अँड रेक्टिफायर्स (इंडिया) लिमिटेड, आणि प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.