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Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीची शक्यता! तज्ज्ञांनी खरेदीसाठी सुचवले ‘हे’ दमदार शेअर्स

Updated On: Jul 10, 2026 | 08:17 AM IST
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सारांश

Share Market Update: 10 जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सकारात्मक होण्याची शक्यता बाजार तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. गिफ्ट निफ्टीतील मजबुती, जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि मध्य-पूर्वेतील तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.

Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीची शक्यता! तज्ज्ञांनी खरेदीसाठी सुचवले 'हे' दमदार शेअर्स

Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीची शक्यता! तज्ज्ञांनी खरेदीसाठी सुचवले 'हे' दमदार शेअर्स

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विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टीच्या सकारात्मक संकेतांमुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी तेजीसह उघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
  • जागतिक घडामोडी आणि मध्य-पूर्वेतील तणाव कमी होण्याच्या संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
  • बाजार तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी ग्रॅन्युल्स इंडिया, सीडीएसएल, इंडियन बँक, प्रीमियर एनर्जीजसह 8 शेअर्समध्ये खरेदीची संधी असल्याचे सांगितले आहे.
India Share Market Update: १० जुलै रोजी, शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सकारात्मक पातळीवर उघडू शकतात, असा अंदाज शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. तसेच जागतिक बाजारांमधील सकारात्मक संकेतांचा विचार करता आज भारतीय शेअर बाजारात देखील सकारात्मक वातावरण असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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अमेरिका आणि इराण यांच्यात तांत्रिक स्तरावरील चर्चा सुरू आहे. यामुळे मध्य-पूर्वेतील युद्ध आणखी वाढण्याची शक्यता कमी होत आहे. याचा सकारात्मक परिणाम जागतिक तसेच भारतीय शेअर बाजारावर देखील होत आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास ११६ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,११५ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

गुरुवारी, शॉर्ट-कव्हरिंगच्या जोरावर भारतीय शेअर बाजार वधारला आणि बेंचमार्क निफ्टी २३,९०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २३८.२२ अंकांनी, म्हणजेच ०.३१ टक्क्यांनी वाढून ७६,७४१.८२ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ८०.७५ अंकांनी, म्हणजेच ०.३४ टक्क्यांनी वाढून २३,९६२.८० अंकांवर स्थिरावला. बँक निफ्टी निर्देशांक गुरुवारी ५०९.८५ अंकांनी, म्हणजेच ०.९० टक्क्यांनी वाढून ५७,२५२.४५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना पाच ब्रेकआउट स्टॉक्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक, बजाज कंझ्युमर केअर, शिल्पा मेडिकेअर, अनंत राज आणि मनोरमा इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची निवड केली आहे. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या स्टॉक्समध्ये इंडियन बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि निबे यांचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे, आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या बाजार तज्ञांनी आज खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये ग्रॅन्युल्स इंडिया लिमिटेड, जिंदाल सॉ लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), इंडियन बँक, केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, जीई वर्नोव्हा टी अँड डी इंडिया लिमिटेड, ट्रान्सफॉर्मर्स अँड रेक्टिफायर्स (इंडिया) लिमिटेड, आणि प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Sensex nifty likely to open higher today at 10 july 2026 experts recommend these stocks to buy

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Published On: Jul 10, 2026 | 08:17 AM

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