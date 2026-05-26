Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sunny Deol प्रदीर्घ काळानंतर पत्नी पूजा देओलसोबत एकत्र स्पॉट; 68 व्या वर्षीही साधेपणा पाहून चाहते झाले थक्क! पाहा Video

Updated On: May 26, 2026 | 09:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

बॉलिवूड सुपरस्टार सनी देओल आणि त्यांची पत्नी पूजा देओल प्रदीर्घ काळानंतर मुंबई विमानतळावर एकत्र दिसले. चकाचौंधपासून दूर राहणाऱ्या पूजा देओल यांच्या साधेपणाचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे.

Sunny Deol प्रदीर्घ काळानंतर पत्नी पूजा देओलसोबत एकत्र स्पॉट (Photo Credit - X)

Sunny Deol प्रदीर्घ काळानंतर पत्नी पूजा देओलसोबत एकत्र स्पॉट (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • सनी देओल प्रदीर्घ काळानंतर पत्नी पूजा देओलसोबत एकत्र स्पॉट
  • 68 व्या वर्षीही साधेपणा पाहून चाहते झाले थक्क!
  • पाहा व्हिडिओ
मुंबई: बॉलिवूडचा ‘अॅक्शन किंग’ आणि सुपरस्टार अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) आणि त्याची पत्नी पूजा देओल (Pooja Deol) मंगळवारी सकाळी मुंबई विमानतळावर (Mumbai Airport) एकत्र स्पॉट झाले. सहसा प्रसारमाध्यमे आणि बॉलिवूडच्या पार्ट्यांपासून दूर राहणारे हे दाम्पत्य प्रदीर्घ काळानंतर सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र दिसल्याने चाहत्यांसाठी हा एक मोठा सुखद धक्का ठरला आहे. या विमानतळावरील भेटीचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून, नेटकऱ्यांकडून पूजा देओलच्या साधेपणाचे आणि सौंदर्याचे भरभरून कौतुक केले जात आहे.

विमानतळावर दिसली सनी देओल यांची खास शैली

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये सनी देओल त्याच्या लक्झरी कारमधून उतरताना दिसत आहेत. यावेळी त्याने ऑलिव्ह ग्रीन रंगाचा शर्ट, ब्लू डेनिम जीन्स, पांढरे स्नीकर्स आणि काळे सनग्लासेस असा कूल लुक परिधान केला होता. त्यांच्या हातात एक लहान ट्रॅव्हल बॅगही पाहायला मिळाली. दुसरीकडे, गेल्या अनेक वर्षांपासून लाइमलाईट आणि कॅमेऱ्यांपासून लांब राहिलेल्या पूजा देओलने बेज रंगाचा शर्ट आणि काळी पॅन्ट असा अत्यंत साधा पण शोभिवंत पेहराव केला होता. विमानतळाच्या सुरक्षा गेटकडे जाताना सनी देओलने आधी धावत पुढे जात सुरक्षा तपासणीच्या ठिकाणी पत्नी पूजाची वाट पाहिली आणि त्यानंतर आदराने तिला पुढे जाऊ देऊन स्वतः त्यांच्या मागे चालू लागले. त्यांच्या या कृतीचेही चाहत्यांकडून कौतुक होत आहे.

देओल कुटुंबातील महिला वर्षानुवर्षे ग्लॅमरच्या दुनियेपासून दूर

बॉलिवूडच्या झगमगाटात राहूनही देओल कुटुंबातील महिलांनी स्वतःला प्रसिद्धीच्या वलयापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले आहे, हा इतिहास आहे. सनी देओल यांच्या पत्नी पूजा देओल या तर गेल्या अनेक दशकांपासून मीडियासमोर आलेल्या नाहीत. केवळ पूजाच नव्हे, तर सनी देओल यांचे वडील आणि ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांनीही चित्रपटसृष्टी आणि कॅमेऱ्यांपासून नेहमीच अंतर राखले आहे. याशिवाय सनी देओल यांच्या दोन्ही बहिणी विजेता देओल आणि अजिता देओल यादेखील कधीच कोणत्याही फिल्मी पार्ट्यांमध्ये किंवा मीडिया कव्हरेजमध्ये दिसत नाहीत.

Arshad Warsi आणि Veer Hirani यांचा ‘फुल सर्कल’ क्षण! “लॅपवरून लॅपटॉपपर्यंत” फोटोने चाहत्यांना केलं भावूक

मुलाच्या लग्नानंतर थेट आताच दिसले एकत्र

सनी देओल आणि पूजा देओल यांचा विवाह 1980 च्या दशकात झाला होता. सनी देओल यांना मिळालेली अफाट लोकप्रियता आणि स्टारडम बाजूला ठेवून पूजा यांनी नेहमीच आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांना प्राधान्य दिले. काही वर्षांपूर्वी त्यांचा मोठा मुलगा करण देओल याच्या लग्नसोहळ्यात पूजा देओल यांचे दर्शन घडले होते. त्यानंतर प्रदीर्घ कालावधीनंतर त्या थेट आजच सनी देओल यांच्यासोबत कॅमेऱ्यात कैद झाल्या आहेत.

सनी देओलचे आगामी चित्रपट आणि बॉक्स ऑफिसवरील दबदबा

गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ चित्रपटसृष्टीत सक्रिय असलेले सनी देओल हा बॉलिवूडच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी ॲक्शन हिरो मानले जातात. ‘घायल’, ‘दामिनी’, ‘बॉर्डर’, ‘जीत’ आणि ‘इंडियन’ यांसारख्या सदाबहार चित्रपटांपासून ते नुकत्याच गाजलेल्या ‘गदर 2’ च्या ऐतिहासिक यशापर्यंत त्यांनी प्रत्येक पिढीतील प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केले आहे. सध्या सनी देओल त्यांच्या आगामी मोठ्या चित्रपटांच्या शूटिंगमध्ये व्यग्र आहेत. येत्या काळात तो आमिर खान निर्मित ‘लाहौर 1947’, नितेश तिवारी दिग्दर्शित महाकाव्य ‘रामायण’ आणि ‘गबरू’ यांसारख्या बहुप्रतिक्षित आणि बिग बजेट चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत.

Fanaa ला २० वर्षे पूर्ण! आजही कायम चित्रपटाची जादू; झूनीच्या भूमिकेसाठी काजोलचं नाव स्वतः Aamir Khan यांनी सुचवलं

Web Title: Sunny deol spotted together with his wife pooja deol after a long time

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 09:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती
1

Dharmendra यांना मिळणार मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार, हेमामालिनी स्वीकार करणार; सनी – बॉबीला आहे माहिती

हिरवा चुडा, गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली, Kangna Ranaut ने गुपचुप उरकलं लग्न? नवरा मुलगा आहे तरी कोण ?
2

हिरवा चुडा, गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली, Kangna Ranaut ने गुपचुप उरकलं लग्न? नवरा मुलगा आहे तरी कोण ?

Cockroach Janata Party ला दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचा पाठिंबा; म्हणाला, “लोकशाहीसाठी हा सकारात्मक संकेत!”
3

Cockroach Janata Party ला दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचा पाठिंबा; म्हणाला, “लोकशाहीसाठी हा सकारात्मक संकेत!”

Dragon Movie : ‘हा आजवरचा सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपट ठरेल’; Jr. NTR च्या ‘ड्रॅगन’बाबत दिग्दर्शक प्रशांत नील यांचं वक्तव्य
4

Dragon Movie : ‘हा आजवरचा सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपट ठरेल’; Jr. NTR च्या ‘ड्रॅगन’बाबत दिग्दर्शक प्रशांत नील यांचं वक्तव्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sunny Deol प्रदीर्घ काळानंतर पत्नी पूजा देओलसोबत एकत्र स्पॉट; 68 व्या वर्षीही साधेपणा पाहून चाहते झाले थक्क! पाहा Video

Sunny Deol प्रदीर्घ काळानंतर पत्नी पूजा देओलसोबत एकत्र स्पॉट; 68 व्या वर्षीही साधेपणा पाहून चाहते झाले थक्क! पाहा Video

May 26, 2026 | 09:00 PM
तरुणाईसाठी Sting ची नवी एनर्जी! PepsiCo India ने लॉन्च केला ‘Classic Kick’ फ्लेवर; Lakshya च्या दमदार जाहिरातीची चर्चा

तरुणाईसाठी Sting ची नवी एनर्जी! PepsiCo India ने लॉन्च केला ‘Classic Kick’ फ्लेवर; Lakshya च्या दमदार जाहिरातीची चर्चा

May 26, 2026 | 08:46 PM
आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा

आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा

May 26, 2026 | 08:32 PM
“शासन, समाजाने नशामुक्तीचा संदेश …”; काय म्हणाले मंत्री Mangal Prabhat Lodha?

“शासन, समाजाने नशामुक्तीचा संदेश …”; काय म्हणाले मंत्री Mangal Prabhat Lodha?

May 26, 2026 | 08:30 PM
AM/NS India ची ऐतिहासिक कामगिरी! जगातील सर्वाधिक मजबुतीचे वेल्डेड पाइप्स तयार करणारी ठरली पहिली स्टील कंपनी

AM/NS India ची ऐतिहासिक कामगिरी! जगातील सर्वाधिक मजबुतीचे वेल्डेड पाइप्स तयार करणारी ठरली पहिली स्टील कंपनी

May 26, 2026 | 08:25 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM