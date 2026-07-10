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Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किमतीत चढउतार सुरुच; 24 कॅरेटचा भाव वाचून बसेल धक्का, जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:47 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत असल्याने ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष आजच्या ताज्या भावांकडे लागले आहे. 10 जुलै रोजी 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे तसेच चांदीचे नवीन दर जाहीर झाले असून, विविध शहरांतील भावांमध्येही किरकोळ फरक दिसून येत आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किमतीत चढउतार सुरुच; 24 कॅरेटचा भाव वाचून बसेल धक्का, जाणून घ्या सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किमतीत चढउतार सुरुच; 24 कॅरेटचा भाव वाचून बसेल धक्का, जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • 10 जुलै रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,44,450 रुपये, तर 22 कॅरेटचा दर 1,32,410 रुपये आहे.
  • चांदीचा दर आज प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये, तर प्रति किलो 2,34,900 रुपये नोंदवला गेला आहे.
  • मुंबई, नागपूर आणि ठाणेमध्ये सोन्याचे दर समान असून, चेन्नईमध्ये आज सर्वाधिक सोन्याचा भाव नोंदवला गेला आहे.
Gold Rate Todayभारतात 10 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,445 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,241 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,834 रुपये आहे. भारतात 10 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,340 रुपये आहे. भारतात 10 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,340 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,490 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,810 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,340 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,370 रुपये आहे.

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ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,340 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,390 रुपये आहे. नोएडामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,490 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,410 ₹1,44,450 ₹1,08,340
पुणे ₹1,32,410 ₹1,44,450 ₹1,08,340
केरळ ₹1,32,410 ₹1,44,450 ₹1,08,340
कोलकाता ₹1,32,410 ₹1,44,450 ₹1,08,340
नागपूर ₹1,32,410 ₹1,44,450 ₹1,08,340
हैद्राबाद ₹1,32,410 ₹1,44,450 ₹1,08,340
बंगळुरु ₹1,32,410 ₹1,44,450 ₹1,08,340
दिल्ली ₹1,32,560 ₹1,44,600 ₹1,08,490
चंदीगड ₹1,32,560 ₹1,44,600 ₹1,08,490
लखनौ ₹1,32,560 ₹1,44,600 ₹1,08,490
जयपूर ₹1,32,560 ₹1,44,600 ₹1,08,490
नाशिक ₹1,32,440 ₹1,44,480 ₹1,08,370
सुरत ₹1,32,460 ₹1,44,500 ₹1,08,390
चेन्नई ₹1,33,210 ₹1,45,320 ₹1,10,810

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 10 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 10, 2026 | 07:47 AM

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