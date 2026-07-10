Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किमतीत चढउतार सुरुच; 24 कॅरेटचा भाव वाचून बसेल धक्का, जाणून घ्या सविस्तर

दारू कंपन्यांना ‘FSSAI’ चा मोठा झटका! व्हिस्की, बिअरमध्ये अनधिकृत फ्लेवरचा वापर; अनेक बड्या ब्रँड्सना नोटीस
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,340 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,490 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,810 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,340 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,370 रुपये आहे.
Inflation Rate: महागाई ठरतेय मानेवरचं भूत! 16 महिन्यात पहिल्यांदा RBI च्या नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता
ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,340 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,390 रुपये आहे. नोएडामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,490 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,410
|₹1,44,450
|₹1,08,340
|पुणे
|₹1,32,410
|₹1,44,450
|₹1,08,340
|केरळ
|₹1,32,410
|₹1,44,450
|₹1,08,340
|कोलकाता
|₹1,32,410
|₹1,44,450
|₹1,08,340
|नागपूर
|₹1,32,410
|₹1,44,450
|₹1,08,340
|हैद्राबाद
|₹1,32,410
|₹1,44,450
|₹1,08,340
|बंगळुरु
|₹1,32,410
|₹1,44,450
|₹1,08,340
|दिल्ली
|₹1,32,560
|₹1,44,600
|₹1,08,490
|चंदीगड
|₹1,32,560
|₹1,44,600
|₹1,08,490
|लखनौ
|₹1,32,560
|₹1,44,600
|₹1,08,490
|जयपूर
|₹1,32,560
|₹1,44,600
|₹1,08,490
|नाशिक
|₹1,32,440
|₹1,44,480
|₹1,08,370
|सुरत
|₹1,32,460
|₹1,44,500
|₹1,08,390
|चेन्नई
|₹1,33,210
|₹1,45,320
|₹1,10,810