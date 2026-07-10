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पावसाळा स्पेशल रेसिपी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गरमागरम कुरकुरीत ब्रेड वडा, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 10, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत खाण्यास हवे असते. अशावेळी तुम्ही झटपट ब्रेड वडा बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया ब्रेड वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.

पावसाळा स्पेशल रेसिपी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गरमागरम कुरकुरीत ब्रेड वडा, नोट करून घ्या रेसिपी

पावसाळा स्पेशल रेसिपी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गरमागरम कुरकुरीत ब्रेड वडा, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सगळ्यांचं गरमागरम पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. सकाळच्या नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर प्रत्येकाला नवीन पदार्थ हवा असतो. बऱ्याचदा नाश्त्यात विकतचे तेलकट पदार्थ आणून खाल्लेले जातात. पण वारंवार विकतच्या पदार्थांचे सेवन करू नये. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट ब्रेड वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा ब्रेड वडा घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागेल. अचानक पाहुणे घरी आल्यानंतर त्यांना नाश्त्यात कोणता पदार्थ बनवून द्यावा, बऱ्याचदा लवकर सुचत नाही. अशावेळी ब्रेडपासून बनवलेला वडा अतिशय उत्तम आहे. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेले पदार्थ चवीला कायमच टेस्टी लागतात. हा पदार्थ तुम्ही सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. लहान मुलं कायमच भाज्या खाण्याचा कंटाळा करतात, अशावेळी मुलांना या पद्धतीने विविध पदार्थ बनवून देऊन तुम्ही पौष्टिक आहार देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया ब्रेड वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

पावसाळ्यात चहासोबत खाण्यासाठी बनवा कुरकुरीत मसाला कॉर्न चीज कटलेट, नोट करून घ्या सोपी रेसिपी

साहित्य:

  • ब्रेड
  • बटाटा
  • लाल तिखट
  • चाट मसाला
  • कोथिंबीर
  • आलं लसूण पेस्ट
  • हिरवी मिरची
  • शिमला मिरची
  • गाजर
  • कोबी
  • फ्लॉवर
  • धणे पावडर
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कृती:

  • ब्रेड वडा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात बटाटे शिजत ठेवा. त्यानंतर शिजलेल्या बटाट्याची साल काढून बारीक मॅश करून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये बारीक किसून घेतलेले गाजर, कांदा, शिमला मिरची, कोबी, फ्लॉवर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात मॅश केलेला बटाटा घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात आंल लसूण पेस्ट, बारीक चिरुन घेतलेली मिरची घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात बेसन पीठ, चवीनुुसार मीठ, लाल तिखट, जिरे पावडर, धणे पावडर, लिंबाचा रस, चाट मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • ब्रेडच्या बाजूच्या कडा काढून टाका आणि ब्रेड पाण्यात किंवा दुधात हलकासा बुडवून त्यात तयार केलेले सारण भरून वड्याचा आकार द्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून तयार केलेला वडा दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत मंद आचेवर तळून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला गरमागरम ब्रेड वडा.
 

Web Title: How to make crispy bread vada at home simple food recipe monsoon special recipe

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Published On: Jul 10, 2026 | 08:00 AM

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