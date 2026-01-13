Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

यशचा चित्रपट अडकला कायद्याच्या कचाट्यात, ‘TOXIC’च्या टीझरवर महिला आयोगात तक्रार दाखल, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

टॉक्सिक" चित्रपटाच्या टीझरमध्ये यशचा एक भयानक सीन असून या विरोधात महिला आयोगात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 01:18 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

कन्नड अभिनेता यशचा आगामी चित्रपट “टॉक्सिक” १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा टीझर ८ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला होता आणि त्यातील एका दृश्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. आम आदमी पक्षाच्या महिला शाखेने यावर आक्षेप घेतला आहे आणि कर्नाटक राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.

“टॉक्सिक” चित्रपटाच्या टीझरमध्ये यशचा एक भयानक सीन आहे. यावरूनच ही तक्रार आली आहे. ‘आप’चा आरोप आहे की टीझरमध्ये “अश्लील दृश्ये” आहेत जी महिला आणि मुलांच्या सामाजिक कल्याणावर नकारात्मक परिणाम करतात आणि कन्नड सांस्कृतिक मूल्यांना हानी पोहोचवतात.

आप पक्षाच्या महिला शाखेने राज्य महिला आयोगाला विनंती केली आहे की त्यांनी राज्य सरकारला गीतू मोहनदास दिग्दर्शित या चित्रपटाचा टीझर तात्काळ मागे घेण्याचे किंवा रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत. समाजाच्या कल्याणासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. टीझरमध्ये तो कोणत्या वयोगटात पाहता येईल हे नमूद केलेले नाही, परंतु तो लगेच प्रदर्शित करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे केवळ अल्पवयीन मुलांवर नकारात्मक परिणाम होत नाही तर महिलांच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का पोहोचतो.

लाडक्या सुपरस्टारचा चित्रपट पाहायला गेला, पण घरी परतलाच नाही; चिरंजीवीच्या चाहत्याचा थिएटरमध्येच दुर्देवी अंत

आम आदमी पक्षाच्या राज्य सचिव उषा मोहन यांनी महिला आयोगाला या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आणि राज्य सरकार आणि पोलिसांना टीझर मागे घेण्याचे आणि सोशल मीडियावरून तो काढून टाकण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. भविष्यात अशा प्रकारच्या सामग्रीचा सार्वजनिक प्रसार रोखण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

लाडक्या सुपरस्टारचा चित्रपट पाहायला गेला, पण घरी परतलाच नाही; चिरंजीवीच्या चाहत्याचा थिएटरमध्येच दुर्देवी अंत

‘टॉक्सिक’ कधी प्रदर्शित होईल?
यशचा चित्रपट १९ एप्रिल २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून यशचे चाहते चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहेत. ‘टॉक्सिक’मध्ये यश कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी आणि इतर अनेक सुंदरींसोबत दिसणार आहे.

Published On: Jan 13, 2026 | 01:18 PM

