होलिकोत्सव विशेष: 'आई तुळजाभवानी'च्या वाणीतून अनुभवा भक्त प्रल्हादाची प्रेरणादायी गाथा

होलिकोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आई तुळजाभवानीच्या दैवी अध्यायातील उलगडणारा हा टप्पा यंदा या उत्सवाच्या आनंदात विशेष भर घालणारा ठरणार आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:30 PM
कलर्स मराठी वरील आई तुळजाभवानी या मालिकेत येत्या रविवारी, १ मार्च रोजी विशेष महाएपिसोड प्रसारित होणार आहे. या भागात दैवी अध्यायातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि थरारक पर्व प्रेक्षकांसमोर उलगडणार आहे. होलिकोत्सवाच्या पवित्र आणि मंगलमय मुहूर्तावर तुळजाईच्या अष्टदिशाबंधनातील दुसऱ्या पर्वाची भव्य सुरुवात होणार असून, या नव्या अध्यायामुळे कथानकाला नवे वळण मिळणार आहे. भक्ती, नाट्य आणि दैवी शक्तींचा संगम असलेला हा महाएपिसोड प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षण ठरणार आहे.

या पर्वात आई तुळजाभवानी महिषासुरासोबतच्या आगामी युद्धासाठी निर्माण करत असलेल्या अष्टदिशाबंधनाकरिता एका दैवी सहाय्याचा उलगडा होणार आहे. विशेष म्हणजे हे दैवी सहाय्य ज्या देवीच्या रूपात प्रकट होणार आहे, ती कोण असेल याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आदिशक्तीच्या रचनेनुसार अवघ्या दक्षिण भारतात पूजनीय असलेल्या या देवीचे आगमन देवीभक्तांसाठी विशेष आकर्षण ठरणार आहे. होलिकोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही दैवी भेट हा भाग संस्मरणीय करणारी ठरेल.या महाएपिसोडचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आई तुळजाभवानी गावकरी रूपात या होलिकोत्सवाचे महत्त्व आणि त्या अनुषंगाने भक्त प्रल्हादाची गोष्ट सांगणार आहे. आई तुळजाभवानीच्या वाणीतून ही गोष्ट अनुभवण्याचा दुर्मिळ मणिकांचन योग या भागात अनुभवता येईल. आई तुळजाभवानीच्या वाणीतून सादर होणारी ही गोष्ट दृश्यरूपात एका आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने सादर होईल.होलिकोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आई तुळजाभवानीच्या दैवी अध्यायातील उलगडणारा हा टप्पा यंदा या उत्सवाच्या आनंदात विशेष भर घालणारा ठरणार आहे.

आई तुळजाभवानी ही कलर्स मराठी वरील एक पौराणिक-भक्तीप्रधान मराठी मालिका आहे. या मालिकेत महाराष्ट्राची कुलदेवी मानल्या जाणाऱ्या तुळजाभवानी देवीचे दैवी रूप, तिची भक्तांवरील कृपा आणि दुष्ट शक्तींविरुद्धचा तिचा संघर्ष प्रभावीपणे दाखवला आहे. कथानकात देवी पृथ्वीवर अवतरून आपल्या भक्तांचे रक्षण करते, अन्यायाचा नाश करते आणि धर्म व न्यायाची स्थापना करते, असे दर्शवले जाते. भव्य सेट्स, पारंपरिक वेशभूषा, आध्यात्मिक वातावरण आणि भावनिक प्रसंगांमुळे ही मालिका प्रेक्षकांच्या श्रद्धा आणि भक्तीभावाशी जोडली गेली असून तिला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 02:30 PM

