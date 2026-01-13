Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

लाडक्या सुपरस्टारचा चित्रपट पाहायला गेला, पण घरी परतलाच नाही; चिरंजीवीच्या चाहत्याचा थिएटरमध्येच दुर्देवी अंत

चिरंजीवीचा "माना शंकर वराप्रसाद गारु" हा चित्रपट १२ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हापासून चाहते हा चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. पण, आता दुःखद बातमी समोर आली आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 11:23 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • चिरंजीवीच्या चाहत्याचा थिएटरमध्येच दुर्देवी मृत्यू
  • “माना शंकर वराप्रसाद गारु” पाहताना घेतला अखेरचा श्वास
  • चाहत्यांच्या मृत्यूचे कारण काय?
 

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील मेगास्टार चिरंजीवी यांचा ‘मन शंकर वरप्रसाद गरू’ हा चित्रपट १२ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. त्याच दिवशी हैदराबादमधील एका थिएटरमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली. चित्रपट पाहताना चिरंजीवीच्या चाहत्यांचा मृत्यू झाला. त्याला हृदयविकाराचा झटका आल्याचे सांगण्यात येत आहे. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी हैदराबादमधील कुकटपल्ली येथील अर्जुन थिएटरमध्ये मेगास्टार चिरंजीवीचा “माना शंकर वराप्रसाद गारु” हा चित्रपट प्रदर्शित होत होता. या कौटुंबिक थ्रिलर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा हा पहिला दिवस होता. चित्रपट पाहताना अचानक एक चाहता बेशुद्ध पडला. आणि त्याने थिएटरमध्येच आपल्या आवडत्या अभिनेत्याचा चित्रपट पाहत अखेरचा श्वास घेतला.

‘Mardaani 3’ मधील ‘अम्मा’ च्या भूमिकेने उडवले होश! कोण आहे ‘ही’ भयानक भूमिका साकारणारी मल्लिका प्रसाद?

हृदयविकाराच्या झटक्याने चाहत्यांचा मृत्यू

थिएटर कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ पोलिसांना कळवले. डॉक्टरांनी चाहत्याला मृत घोषित केले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की त्यांना हृदयविकाराच्या झटका आल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. वैद्यकीय चाचण्यांनंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. तसेच आता या बातमीने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

या चित्रपटात नयनतारा देखील मुख्य भूमिकेत

“माना शंकर वराप्रसाद गारु” हा अनिल रविपुडी यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केलेला तेलुगू अ‍ॅक्शन कॉमेडी चित्रपट आहे. साहू गरापती आणि सुष्मिता कोनिडेला यांनी त्याची निर्मिती केली आहे. चिरंजीवी नयनतारा आणि कॅथरीन ट्रेसा यांच्यासोबत मुख्य भूमिकेत आहेत. तसेच या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

प्रशांत तमांग यांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी कोसळली पत्नी, छोट्या मुलीवरही दुःखाचा डोंगर; पाहा हृदयद्रावक Video

“माना शंकर वराप्रसाद गारु” चित्रपटाचे बजेट

चित्रपटाचे बजेट ₹१०० कोटी असल्याचे समोर आले आहे. १६५ मिनिटांच्या या चित्रपटाचे चित्रीकरण हैदराबाद, केरळ, मसूरी आणि देहरादून येथे झाले आहे. संगीत भीम्स सेसिरोलियो यांनी दिले आहे. तसेच हा चित्रपट आता सिनेमागृहात किती कमाई करतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

 

 

Published On: Jan 13, 2026 | 11:23 AM

