‘बॉलिवूडमध्ये बनत नाहीयेत चांगले चित्रपट, आता प्रेक्षकांचेही लागत नाही मन’; अभिनेत्याची स्पष्ट भूमिका

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्याने अलीकडेच हिंदी चित्रपटसृष्टीत होत असलेल्या या विचित्र बदलाबद्दल सांगितले.

Updated On: Jan 31, 2026 | 07:44 PM
गेल्या काही वर्षांपासून असे म्हटले जाते की लोक बॉलीवूड इंडस्ट्रीला कंटाळले आहेत. त्यांना तेच जुने चित्रपट पहायचे नाहीत. त्यांना “धुरंधर” सारख्या एका अनोख्या, मसाला चित्रपटात रस आहे. अभिनेता शाहिद कपूरने अलीकडेच हिंदी चित्रपटसृष्टीत होत असलेल्या या विचित्र बदलाबद्दल सांगितले.

“ओ रोमियो” या चित्रपटासाठी सध्या ट्रेंडिंगमध्ये असलेला शाहिद कपूरने प्रखर गुप्ता यांच्या पॉडकास्टवर आजच्या चित्रपटसृष्टीतील बदलांबद्दल सांगितले. तो म्हणाला की लोकांचे लक्ष दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे हे एक आव्हान बनले आहे. बॉलिवूडमध्ये लोकांना थिएटरकडे आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे चांगले चित्रपट बनत नाहीत हेही त्याने मान्य केले.

शाहिद म्हणाला, “प्रेक्षकांचा संयम कमी होत चालला आहे. त्यांचे मन आता लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. त्यांना सतत काहीतरी नवीन हवे असते, त्यांना विश्रांतीची आवश्यकता असते, कारण या सर्व गोष्टी तात्काळ समाधानासाठी असतात. निर्माते स्वतःशीही असेच वागतात. म्हणून जेव्हा ते बसून काम करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांची सर्जनशीलता कमी होते. असे नाही की प्रेक्षक चित्रपट पाहू इच्छित नाहीत. सत्य हे आहे की, आपण पाहिजे तितके चांगले चित्रपट बनवत नाही. म्हणून, हे दोन्ही बाजूंनी घडत आहे. प्रेक्षक आणि निर्माते दोघेही यात सहभागी आहेत.”

शाहिद पुढे म्हणाला, “लोकांना समजत नाही, पण हे जीवनातील एक चमत्कार आहे. एका खोलीत शेकडो लोक टाळ्या वाजवत आहेत, शिट्ट्या वाजवत आहेत, तुमचे कौतुक करत आहेत, तुम्हाला स्वतःहून वर उचलत आहेत. ही एक सुंदर गोष्ट आहे. म्हणूनच कला खूप खास आहे. पण जेव्हा ते सत्य आणि निरागसता तुटू लागते आणि काहीतरी कृत्रिम आणि बनावट आत शिरते तेव्हा ते पूर्वीसारखे चांगले वाटत नाही.”

अभिनेत्याच्या मते, प्रत्यक्षात बनावट असलेल्या मार्केटिंगमुळे उद्योग उद्ध्वस्त होत आहे. शाहिद म्हणाला, “प्रत्येकाला मार्केटिंग करावे लागते. तुम्हाला ते करावेच लागेल, मला ते करावेच लागेल. पण मार्केटिंग कधी बरोबर आणि चूक यांच्यातील रेषा ओलांडते? किती जास्त आहे? ते खरोखर तुमच्या स्वतःच्या नैतिकतेवर अवलंबून असते. जर तुम्ही बरोबर आणि चूक यांच्या स्वतःच्या समजुतीने काम करत असाल तर ती वेगळी बाब आहे.”

‘मला तुझं शरीर बघायचं आहे’, फोटोग्राफरने केली आक्षेपार्ह मागणी; अभिनेत्रीने स्वत:च केला धक्कादायक खुलासा, म्हणाली…

शाहिद कपूरच्या प्रोजेक्ट्सबद्दल बोलायचे झाले तर, अभिनेत्याचा “ओ रोमियो” हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. यानंतर, तो “कॉकटेल २” या दुसऱ्या चित्रपटातही दिसणार आहे, ज्यामध्ये कृती सेनेन आणि रश्मिका मंदान्ना देखील आहेत.

Salman Khan: ISPL सीझन 3 मध्ये सलमान खानच्या उपस्थितीने रंगत, चाहत्यांना ऑटोग्राफ देताना दिसला अभिनेता

Published On: Jan 31, 2026 | 07:44 PM

