  • Massive Explosion At Iran Sothern Port Abbas Killed 4 Amin Iran Us Tension

इराण हादरलं! अमेरिकेशी तणावादरम्यान बंदर अब्बासवर भीषण स्फोट; घात की अपघात?

Explosion at Iran Bandar Abbas : इराणच्या बंदर अब्बासवर मोठा भीषण स्फोट झाला आहे. एका आठ मजली इमारतीत स्फोट झाला असून आसपासच्या इमारतींनाही आग लागली आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 06:58 PM
Massive Explosion on Iran's Southern port Abbas

इराण हादरलं! अमेरिकेशी तणावादरम्यान बंदर अब्बासवर भीषण स्फोट; घात की अपघात? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणच्या दक्षिणेकडील बंदर अब्बासमध्ये भीषण स्फोट
  • चार इमारती आणि दुकानांचे गंभीर नुकसान
  • स्फोटात चार जणांचा मृत्यू
Massive Explosion on Iran’s Southern port Abbas : तेहरान : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. इराणच्या दक्षिण बंदर अब्बासमध्ये भीषण स्फोट जाला आहे. या स्फोटा किमान चार जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या स्फोटाने मोठी खळबळ उडाली असून हा हल्ला असल्याचे म्हटले जात आहे. कारण हा हल्ला अशा वेळी करण्यात आला आहे जेव्हा अमेरिकी (America) सैन्याने इराणला वेढा घातला आहे. तसेच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) देखील काही आठवड्यांपासून हल्ल्याची धमकी देत आहे.

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात वादळ; ट्रम्प चवताळले, इराणवर निशाण्यावर?

इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणच्या अब्बास बंदरावर शनिवारी (३१ जानेवारी २०२६) भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात एका आठ मजली इमारतीत स्फोट झाला आहे. या स्फोटात दोन मजेले उद्ध्वस्त झाले आहे, तर आसपासच्या इमारतींना देखील आग लागली आहे. यामुळे काही ठिकाणी वाहने आणि दुकानांचेही नुकसान झाले आहे. बचाव आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले असून मदत कार्य सुरु आहे.

या हल्ल्यामागचे कारण सध्या अस्पष्ट असून हल्ल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सध्या अमेरिका-इराणमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा हल्ला झाला असल्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. परंतु अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. सध्या या हल्ल्याचा तपास सुरु करण्यात आला आहे.

अमेरिका इराण तणाव

डिसेंबर २०२५ च्या अखेरपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण आहे. इराणमध्ये वाढत्या महागाई आणि खामेनेई सरकारच्या दडपशाहीविरोधात तीव्र आंदोलन उफाळले होते. या आंदोलनाला दाबण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला होता. या आंदोलनात निदर्शनकर्त्यांसह सुरक्षा अधिकाऱ्यांचाही मृत्यू झाला होता. यामुळे सरकारने सुरक्षा दलांच्या मृत्यूसाठी अमेरिकेला आणि निदर्शनकर्त्यांना जबाबदार धरले होते.

तर दुसरीकडे अमेरिकेने इराणने निदर्शकांवर केलेल्या हिंसाचाराला तीव्र विरोध केला होता. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी निदर्शकांना पाठिंबा देत इराणवर हल्ल्याची धमकीही दिली होती. अमेरिकेने आपले सैन्य इराणभोवती तैनातही केल आहे. सध्या इराण आणि अमेरिकेतील तणाव प्रचंड वाढला आहे. इराणने देखील अमेरिकेने हल्ला केल्यास चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असा इशारा दिला आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान इराणच्या अब्बास बंदरावरील स्फोट अपघात नसून हल्ला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. परंतु इराण किंवा अमेरिकेकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत विधान समोर आलेले नाही.

War Alert: रविवारी इराणवर बॉम्बवर्षाव? अमेरिकेचा ‘फायनल वॉर्निंग’ नंतर मोठा निर्णय; ट्रम्प सरकार तेहरान उलटवून टाकण्याच्या तयारीत

Published On: Jan 31, 2026 | 06:58 PM

