प्रियदर्शन यांच्या वाढदिवसानिमित्त अक्षय कुमारने उधळली कॉमेडीची धमाल; शेअर केला मजेशीर व्हिडिओ

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील चर्चित दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांचा प्रत्येक चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करतो. दमदार कथा आणि भरपूर मनोरंजनासाठी ओळखले जाणारे प्रियदर्शन सध्या त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘भूत बंगला’ मुळे चर्चेत आहेत.हा हॉरर-कॉमेडी चित्रपट यंदाच्या मोठ्या आणि बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाद्वारे तब्बल १४ वर्षांनंतर प्रियदर्शन आणि अक्षय कुमार ही लोकप्रिय जोडी पुन्हा एकत्र येत आहे. अक्षय कुमार या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.
प्रियदर्शन आणि अक्षय कुमार यांची जोडी भारतीय सिनेमातील सर्वात आयकॉनिक दिग्दर्शक-अभिनेता जोड्यांपैकी एक मानली जाते. फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, भागम भाग यांसारख्या अनेक कल्ट चित्रपटांद्वारे या दोघांनी प्रेक्षकांना अविस्मरणीय मनोरंजन दिले आहे. आजही हे चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये तितकेच लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे भूत बंगला मधील त्यांची ही पुनर्भेट चाहत्यांमधील उत्सुकता आणखी वाढवत आहे. या चित्रपटातून त्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या घट्ट नात्याचीही झलक पाहायला मिळणार आहे.
आज भारतीय चित्रपटसृष्टीतील चर्चित दिग्दर्शक प्रियदर्शन आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत. या खास दिवशी अभिनेता अक्षय कुमार यांनी प्रियदर्शन यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी एक मजेशीर व्हिडिओ शेअर केला आहे.
या व्हिडिओमध्ये भूल भुलैयामधील सहकलाकार विद्या बालन देखील दिसत आहे. पूर्णपणे प्रियदर्शन-स्टाइल कॉमेडीने रंगलेला हा व्हिडिओ अक्षयपासून सुरू होतो, जो दिग्दर्शकाला त्यांच्या ६९व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि त्यांना ‘ग्रेट एज’ असल्याचे म्हणतो. त्यानंतर विद्या बालन तिच्या आयकॉनिक मंजुलिका अंदाजात एंट्री घेते आणि प्रियदर्शन यांना शुभेच्छा देताना त्यांच्या आगामी ‘भूत बंगला’ चित्रपटासाठीही शुभेच्छा व्यक्त करते.
हा व्हिडिओ प्रेक्षकांसाठी मनोरंजक ठरत असून सोशल मीडियावर भरभरून पसंती मिळवत आहे.
अक्षय कुमारने हा व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिले:
“मी ओळखत असलेल्या सर्वोत्कृष्ट माणसांपैकी एकाला वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा. प्रियान सर, तुमचं येणारं वर्ष आनंदाने भरलेलं असो. वाढदिवसाच्या भूत-भूत शुभेच्छा ;)”
View this post on Instagram
AR Rahman ने ‘द कपिल शर्मा शो’ मध्ये घेतली धमाकेदार एन्ट्री, लता मंगेशकरांच्या सीडीवर हात ठेवून घेतली शपथ, पाहा मजेदार Promo
भूत बंगला ला एक संपूर्ण मनोरंजक चित्रपट बनवणारी त्याची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे त्याची दमदार स्टारकास्ट. या चित्रपटात अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता, असरानी आणि वामिका गब्बी यांसारखे इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय आणि अनुभवी कलाकार एकत्र दिसणार आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांना हास्य, उत्कृष्ट अभिनय आणि जबरदस्त स्क्रीन प्रेझेन्स यांचा परिपूर्ण मिलाफ पाहायला मिळणार आहे.
Daldal X Review: भूमी पेडणेकरच्या थ्रिलर वेब सिरीजने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांना विचारात पडणारा आहे कथेतील सस्पेन्स
बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेडचा विभाग असलेल्या बालाजी मोशन पिक्चर्सतर्फे, केप ऑफ गुड फिल्म्सच्या सहकार्याने भूत बंगला सादर केला जात आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव मुख्य भूमिकांमध्ये असतील. चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केले असून, अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर कपूर यांनी त्याची निर्मिती केली आहे. भूत बंगला १५ मे २०२६ रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.