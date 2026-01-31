Australian Open 2026 : हॅरिसन-स्कुप्सकीने कुबलर-पोलमन्सचा जोडीचा उडवला धुव्वा! पुरुष दुहेरीच्या विजेतेपदावर कोरले नाव

Australian Open Men’s Doubles 2026 : ख्रिश्चन हॅरिसन आणि नील स्कुप्सकी यांनी ऑस्ट्रेलियन ओपन २०२६ मध्ये पुरुष दुहेरीचे विजेतेपदावर नाव कोरले आहे. शनिवारी रॉड लेव्हर अरेना येथे झालेल्या १ तास ४९ मिनिटांच्या सामन्यात अमेरिकन-ब्रिटिश जोडीने घरच्या आवडत्या जेसन कुबलर आणि मार्क पोलमन्स यांना ७-६(४), ६-४ अशी धुळ चारत जेतेपदावर नाव कोरले.
वाइल्ड कार्ड जोडी कुबलर आणि पोलमन्स यांनी अंतिम फेरीत चांगलीच लढत दिली. पहिल्या सेटमध्ये २-५ ने पिछाडीवर असताना टायब्रेकसाठी मदत करत घरच्या चाहत्यांना चांगलाच आनंद दिला. तथापि, हॅरिसन आणि स्कुप्सकी यांनी ३/४ ने सलग चार गुण मिळवत एक सेट पुढे नेल्यानंतर सामन्याचे वळण बदलले.
एटीपीच्या अहवालानुसार, सहाव्या मानांकित हॅरिसन आणि स्कुप्सकी यांनी दुसऱ्या सेटच्या तिसऱ्या गेममध्ये सर्व्हिस ब्रेक करून त्या टाय-ब्रेक यशावर भर दिला आणि हॅरिसनने रेषेच्या खाली एस मारल्यानंतर, त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या मॅच पॉइंटवर विजय खेचून आणला. रिंकी हिजिकाटासह वाइल्डकार्ड म्हणून २०२३ ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकल्यानंतर कुबलर त्याचा दुसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन दुहेरी विजेतेपदाच्या शोधात होता.
कुबलरचा घरच्या मेजरमध्ये मजबूत विक्रम
एटीपीनुसार, त्याच्या घरच्या मेजरमध्ये १४-३ दुहेरीचा विक्रम होता, ज्यामध्ये २०२३ मध्ये त्याच्या सहकारी ऑस्ट्रेलियन हिजिकाटासह जेतेपदाचा देखील समावेश होता. पोलमन्ससाठी, मेलबर्न पार्क येथे खेळलेला अंतिम सामना हा त्याचा सर्वोत्तम दुहेरीचा निकाल होता, ज्याने २०१७ मध्ये अँड्र्यू व्हिटिंग्टनसह पदार्पणात उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याचा त्याचा मागील ऑस्ट्रेलियन ओपनचा विक्रम पिछाडीवर टाकला.
हॅरिसन आणि स्कुप्सकी यांनी उपांत्य फेरी सामन्यात मार्सेल ग्रॅनोलर्स आणि होरासिओ झेबालोस यांचा ६-३, ७-६(७) असा पराभव करून अंतिम फेरीमध्ये दहधक मारली. २०२५ मध्ये मार्सेल ग्रॅनोलर्स आणि होरासिओ झेबालोस हे दोन वेळा मेजर जेतेपद जिंकणारे संघ ठरले आहेत.
शनिवारी, २०२२ मध्ये विम्बल्डनमध्ये आपला शेवटचा ग्रँड स्लॅम एकत्र खेळलेल्या एलिस मर्टेन्स आणि झांग शुआई यांनी अॅना डॅनिलिना आणि अलेक्झांड्रा क्रुनिक यांचा ७-६(४), ६-४ असा धुव्वा उडवत महिला दुहेरीचा मुकुट परिधान केला. हा त्यांच्या कारकिर्दीच्या सातव्या स्पर्धेत एकत्रितपणे त्यांचा नववा ग्रँड स्लॅम दुहेरीचा किताब ठरला आहे. गॅडेकी आणि जॉन पीअर्स यांनी मिश्र दुहेरीचे जेतेपद आपल्या नावे केले आहे. मिश्र दुहेरीत, ऑस्ट्रेलियन जोडी ऑलिव्हिया गॅडेकी आणि जॉन पीअर्स यांनी सलग दुसरे जेतेपद जिंकून इतिहास रचला आहे.
