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Mumbai Heavy Rain: मुंबईच्या मुसळधार पावसाचा ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्रीलाही फटका; घरात शिरलं पाणी,VIDEO शेअर करत दाखवली परिस्थिती

Updated On: Jul 02, 2026 | 09:19 AM IST
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सारांश

मुंबईतील मुसळधार पावसाचा सर्वसामान्यांसह अभिनेत्री अशनूर कौरलाही बसला आहे. तिच्या घरात पाणी शिरल्याचा VIDEO तिने इन्स्टाग्रामवर शेअर केला असून तो व्हायरल झाला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मुंबईतील मुसळधार पावसाचा सर्वसामान्यांसह सेलिब्रिटींनाही फटका
  • अभिनेत्री अशनूर कौरच्या घरात शिरले पाणी
  • व्हिडिओ शेअर दाखवली परिस्थिती
मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून त्याचा फटका सर्वसामान्यांसह मनोरंजन विश्वातील कलाकारांनाही बसत आहे. अभिनेत्री अशनूर कौर हिच्या घरातही पावसाचे पाणी शिरल्याची घटना समोर आली आहे. अभिनेत्रीने स्वतः तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर व्हिडिओ शेअर करत घरातील परिस्थिती दाखवली आहे.

अशनूरने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तिच्या घराच्या बाल्कनीतून पावसाचे पाणी आत शिरल्याचे दिसत आहे. बाल्कनीलगतच्या फरशीवर पाणी साचले असून ते थेट लिव्हिंग रूमपर्यंत पोहोचल्याचे व्हिडिओत स्पष्टपणे दिसते. घरात पाणी साचल्याने अभिनेत्रीला मोठा त्रास सहन करावा लागला.

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर चाहत्यांनी अशनूर आणि तिच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली. अनेकांनी कमेंट्सद्वारे ती आणि तिचे कुटुंब सुरक्षित असल्याची आशा व्यक्त केली. मात्र, अशनूरने कोणतीही गंभीर हानी झाल्याचा उल्लेख केलेला नाही.

अशनूरच्या या व्हिडिओमुळे मुसळधार पावसाचा मुंबईकरांना किती मोठा फटका बसत आहे, याची झलक पाहायला मिळाली. बाहेर साचलेले पाणी थेट घरात शिरल्याने अनेक रहिवाशांना अशाच समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

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दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईतील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचण्याच्या घटना घडतात. दीर्घकाळ मुसळधार पाऊस झाल्यास रस्ते, निवासी संकुले आणि सार्वजनिक ठिकाणे जलमय होतात. परिणामी वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होते आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा मोठा परिणाम होतो.

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 अशनूर कौर ही छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. बालकलाकार म्हणून अभिनयाची सुरुवात करणाऱ्या अशनूरने २००९ मध्ये ‘झांसी की रानी’ या मालिकेतून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, ‘कोई लौट के आया है’, ‘पटियाला बेब्स’ यांसारख्या मालिकांमधील तिच्या भूमिकांना प्रेक्षकांची पसंती मिळाली. अभिनयासोबतच अशनूर सोशल मीडियावरही प्रचंड लोकप्रिय असून तिचे लाखो फॉलोअर्स आहेत. म्युझिक व्हिडिओ आणि विविध रिअॅलिटी शोमधूनही ती कायम चर्चेत असते.

Web Title: Heavy mumbai rains flood ashnoor kaurs home actress shares viral video

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Published On: Jul 02, 2026 | 09:19 AM

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