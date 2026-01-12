Hema Malini अजूनही नाही पाहिला Dharmendra यांचा शेवटचा चित्रपट ‘इक्कीस’, म्हणाल्या- ‘जेव्हा माझ्या जखमा…’

दिवंगत बॉलीवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाने त्यांच्या अनेक चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचे कुटुंब अजूनही शोकाकुल आहे. धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट, “इक्किस”, १ जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. दिवंगत अभिनेत्याच्या पत्नी आणि अभिनेत्री हेमा मालिनी यांची नुकतीच या चित्रपटाबद्दल मुलाखत घेण्यात आली. तिने “इक्किस” पाहिला नसल्याचे उघड केले आणि त्याचे कारण सांगितले. हेमा मालिनी काय म्हणाल्या ते जाणून घेऊया.
हेमा मालिनी यांनी अलीकडेच इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला की त्यांनी धर्मेंद्र यांचा “२१” हा चित्रपट पाहिलेला नाही. त्या म्हणाल्या, “जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा मला कामासाठी मथुरा येथे जावे लागले. जरी मी मुंबईत असते तरी मला तो पाहता आला नसता. मी आता तो पाहू शकत नाही. माझ्यासाठी ते खूप भावनिक होईल. माझ्या मुलीही तेच म्हणत आहेत. कदाचित मी नंतर ते दुःख कमी झाल्यावर पाहेन.” त्यांच्या प्रकृतीबद्दल विचारले असता, हेमा मालिनी म्हणाल्या, “मला खूप दुःख आहे, पण मी त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहे कारण मी ते सहन करू शकत नाही. मी मजबूत आहे, असेच सगळे म्हणतात. मी मजबूत आहे, पण कधीकधी मला पुढे जावे लागते.”
हेमा मालिनी यांनी त्यांचे दिवंगत पती धर्मेंद्र यांच्याबद्दल सांगितले की, “आम्ही ५७ वर्षे एकत्र होतो. मी त्यांच्याशिवाय आयुष्याची कल्पनाही करू शकत नाही. मला त्यांची नेहमीच आठवण येत असे. आम्ही एकमेकांच्या आयुष्यात नसतो असे वाटत होते, पण ते नेहमी विचारायचे, ‘तू कुठे आहेस? कधी येत आहेस? परत येत आहेस का? मीही लोणावळ्याहून परत येत आहे.’ ते येऊन माझ्या आणि माझ्या कुटुंबासोबत वेळ घालवत असत. त्यांच्याशिवाय मला खूप वाईट वाटते. माझ्या मनात एकच प्रश्न असतो की, मी त्यांना पुन्हा कधी भेटेन?” धर्मेंद्र यांनी १९८० मध्ये हेमा मालिनीशी लग्न केले. त्यांना ईशा देओल आणि अहाना देओल या दोन मुली आहेत. धर्मेंद्र यांचे २४ नोव्हेंबर रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले.
