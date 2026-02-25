Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
राजपाल यादव पुन्हा तुरुंगात जातील का? १८ मार्चच्या सुनावणीपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

१८ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव यांना एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला

Updated On: Feb 25, 2026 | 05:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउन्स प्रकरणाची पुढील सुनावणी मार्च महिन्यात पार पडणार आहे. १८ मार्च रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालय अभिनेता राजपाल यादवला पुन्हा तुरुंगात पाठवायचे की त्याच्याविरुद्धचा चेक बाउन्स खटला रद्द करायचा यावर निर्णय देईल. १८ मार्च ही तारीख राजपाल यादवसाठी महत्त्वाची ठरेल. तर, तिहार तुरुंगातून जामिनावर सुटल्यानंतर राजपाल यादवने किती पैसे जमा केले आहेत ते जाणून घेऊया.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राजपाल यादव यांना काही अटींसह अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय आता पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी करेल, जिथे ते अपीलवर निर्णय घेऊ शकते किंवा पुढील कारवाई निश्चित करू शकते. या सुनावणीत राजपाल यादव यांना वैयक्तिकरित्या किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहावे लागेल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना चेक-बाउन्स प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे आणि पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांची शिक्षा स्थगित केली आहे. पुढील सुनावणी १८ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. राजपाल यादव यांनी अद्याप संबंधित कंपनीला थकबाकीची रक्कम परत केलेली नाही. त्यांनी १.५ कोटी रुपये जमा केले आहेत आणि यापूर्वी अंदाजे २.५ कोटी रुपये भरले आहेत. ९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी राजपाल यादव यांनी फक्त ४ कोटी रुपये परत केले आहेत. आणखी ५ कोटी रुपये थकबाकी आहे.

राजपाल यादवने मूळतः ५ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. गेल्या १५ वर्षांत मूळ रकमेवरील व्याज, कायदेशीर दंड आणि न्यायालयीन खर्च यामुळे हा आकडा सुमारे ९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यांचे वकील भास्कर उपाध्याय यांच्या मते, त्यांनी आतापर्यंत अंदाजे २.५ कोटी रुपये हप्त्यांमध्ये परत केले आहेत, ज्यामध्ये अलिकडच्या १.५ कोटी रुपयांच्या ठेवीचा समावेश आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालय १८ मार्च रोजी पुढील सुनावणीत शिक्षेच्या स्थगितीच्या त्याच्या अपीलावर निर्णय देण्याची अपेक्षा आहे. जर राजपाल यांनी थकबाकीची रक्कम परत करण्यासाठी किंवा उर्वरित पैसे जमा करण्यासाठी ठोस योजना सादर केली नाही तर त्याला पुन्हा तुरुंगवास होऊ शकतो. सध्या तो तुरुंगाबाहेर आहे आणि त्याच्या भाचीच्या लग्नानंतर एका चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहे. परंतु कायदेशीर अडचणींमुळे त्याचे “हास्य” अजूनही अडकलेले आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 05:50 PM

