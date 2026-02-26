धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सनी आणि बॉबीसोबतच्या वादाच्या अफवांवर पूर्णविराम; Hema Malini यांचे स्पष्ट वक्तव्य

धर्मेंद्र यांना बाफ्टा पुरस्कारांमध्ये सन्मानित केल्याबद्दल हेमा मालिनी आनंदी
दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांना बाफ्टा पुरस्कारांमध्ये सन्मानित केल्याबद्दल हेमा मालिनी म्हणाल्या, “हा एक सुंदर क्षण होता आणि ते त्याला पात्र होते. हा केवळ आपल्यासाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी एक मोठा सन्मान आहे. यावर्षी इतर कोणत्याही भारतीय कलाकाराला ही मान्यता मिळालेली नाही. त्यांचे देशभरातच नव्हे तर जगभरात चाहते होते, म्हणून ते केवळ एक अभिनेता म्हणूनच नव्हे तर एक माणूस म्हणूनही प्रेरणास्थान होते. त्यांच्यासारखा दुसरा कोणताही अभिनेता होणार नाही, म्हणून बाफ्टा उल्लेखाबद्दल आपण सर्वजण आनंदी आणि उत्साहित आहोत.”
धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत हेमा मालिनी भावुक
आपल्या अनेक दशकांपासूनच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक सहप्रवासाबद्दल बोलताना हेमा मालिनी यांनी सांगितले की, काश त्यांच्यासोबत आणखी एकदा एकत्र पडद्यावर झळकता आले असते. त्या म्हणाल्या, “भूतकाळात आम्ही जे काही एकत्र केले, ते आता प्रेक्षकांच्या आठवणींचा भाग बनले आहे. माझ्या आयुष्याचा अर्ध्याहून अधिक काळ एका सहकलाकारासोबत गेला, आणि तेच माझे जीवनसाथीही होते, याचा मला आनंद आहे. ते आता आपल्यात नाहीत, हे मान्य करणे अजूनही कठीण वाटते. हा विचार आला की डोळ्यातून अश्रू येतात. पण या दुःखातून बाहेर पडायलाच हवे. मी स्वतःला मजबूत समजते; मात्र कितीही मजबूत असलो तरी कधी ना कधी मन खचतेच.” असे त्या म्हणाल्या.
तसेच, २४ फेब्रुवारी रोजी धर्मेंद्र यांच्या निधनाला तीन महिने झाले. याबद्दल अभिनेत्री म्हणाल्या, “सर्व सहकारी, त्याचे स्पॉट बॉय, सर्वजण खूप दुःखी आहेत. ते माझ्याकडे येत राहतात आणि म्हणतात, ‘मला साहेबांची आठवण येते. मी त्यांना चहा देत असे.’ तर तुम्ही कल्पना करू शकता की आम्हाला त्यांची किती आठवण येते.”
सनी आणि बॉबीसोबतच्या तणावाच्या अफवांबद्दल हेमा मालिनी काय म्हणाल्या?
धर्मेंद्र यांच्या मोठ्या कुटुंबामध्ये पत्नी प्रकाश कौर, मुलगे सनी आणि बॉबी, तसेच मुली विजेता आणि अजीता यांचा समावेश आहे. तणावाच्या अफवांवरही हेमा मालिनी यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली. ज्येष्ठ अभिनेत्री म्हणाल्या, “कुठलाही नकारात्मकपणा नाही. वडील आहेत ना ते, त्यांच्यासाठी सगळे काही करतील मग या मुली (ईशा, अहाना) असोत किंवा ती मुलं (सनी, बॉबी). सगळ्यांनाच धरमजी खूप आवडत होते. ते एकमेकांवरही खूप प्रेम करतात. कुटुंबामध्ये अजिबात नकारात्मकता नाही. धरमजी हे प्रेम, ताकद आणि मूल्यांचा स्रोत होते, जे त्यांनी सगळ्यांना दिले. आम्ही सगळे ठिक आहोत आणि या पोकळीवर मात जकारत आहोत.”
हेमा मालिनी अर्थपूर्ण चित्रपट करण्यास तयार
हेमा यांनी असेही उघड केले की ती नृत्य कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त आहे परंतु अर्थपूर्ण चित्रपट प्रकल्पांसाठी त्या तयार आहेत. हेमा म्हणाल्या, “जर मला चांगली चित्रपट भूमिका मिळाली तर मी ती करेन; माझ्या वाट्याला कधीच चांगले काही येत नाही. मला ओटीटीबद्दल खात्री नाही. धर्मजींना मला नाचताना पाहणे खूप आवडायचे आणि ते मला कधीही थांबू नका असे सांगत होते कारण मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहणे महत्त्वाचे आहे. मी माझ्या गुरूला माझ्यासोबत शूटिंगला घेऊन जायचे, म्हणून धर्मजी त्यांच्याशी मैत्री करत होते. त्यांना मुलींचे नाचताना पाहणे देखील खूप आवडायचे आणि आम्ही भारतीय परंपरा जपत आहोत याचे कौतुकही त्यांनी केले.”