Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

मिका सिंगने भटक्या कुत्र्यांसाठी दान केली स्वतःची १० एकर जमीन; सर्वोच्च न्यायालयात केले अपील, न्यायालयाने दिला ‘हा’ निर्णय

पंजाबी गायक मिका सिंगने भटक्या कुत्र्यांसाठी एक उदात्त उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याने भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारा गृहे बांधण्यासाठी त्याची १० एकर जमीन दान केली आहे. अभिनेत्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केले आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 12:36 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • मिका सिंगने भटक्या कुत्र्यांसाठी दान जमीन
  • सर्वोच्च न्यायालयात मिका सिंगने केले अपील
  • जाणून घ्या न्यायालयाचा काय आहे निर्णय?
 

भटक्या कुत्र्यांवर सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबी गायक मिका सिंगने भारताच्या उच्च न्यायालयात भावनिक आवाहन केले आहे. त्याने रस्त्यावरील कुत्र्यांच्या काळजी आणि कल्याणासाठी १० एकर जमीन दान करण्याचे वचन दिले आहे. एक्स अकाउंटवर, मिकाने सर्वोच्च न्यायालयाला भटक्या कुत्र्यांवर प्रतिकूल परिणाम होईल अशी कोणतीही कृती करण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले. त्याने लिहिले, “मीका सिंग भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला नम्रपणे विनंती करतो की कृपया कुत्र्यांच्या कल्याणाला हानी पोहोचवणारी कोणतीही कृती करण्यापासून परावृत्त करा.”

मिका सिंगने कुत्र्यांच्या कल्याणासाठी त्यांची जमीन दान करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, आणि त्या पुढे लिहिले, “मी नम्रपणे विनंती करतो की माझ्याकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध आहे आणि मी कुत्र्यांच्या काळजी, निवारा आणि कल्याणासाठी १० एकर जमीन दान करण्यास पूर्णपणे तयार आहे.” असे लिहून मिका सिंगने ही पोस्ट शेअर केली आहे.

Mastiii 4 OTT Release: ‘मस्ती ४’ आता ओटीटीवर घालणार धुमाकूळ! जाणून घ्या कुठे आणि कधी होणार रिलीज?

मिका सिंग भटक्या कुत्र्यांना जमीन दान करणार

गायकाने पुढे सांगितले की या जमिनीचा वापर निवारा गृहे बांधण्यासाठी आणि प्राण्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. परंतु, त्यांनी कुत्र्यांच्या काळजीची गरज देखील अधोरेखित केली, असे म्हटले की व्यवस्थापनाशिवाय केवळ जमीन पुरेशी होणार नाही. ते म्हणाले, “माझी एकच विनंती आहे की या प्राण्यांची जबाबदारीने काळजी घेण्यासाठी पुरेसे मानवी संसाधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. मी निवारा गृह बांधण्यासाठी जमीन देण्यास तयार आहे.”

भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा

मिकाची ही अपील अशा वेळी आली आहे जेव्हा देशभरात भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा सुरू झाली आहे. अलिकडच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांनी भटक्या कुत्र्यांना पूर्णपणे हटवण्याचे आदेश दिले नव्हते, ज्यामुळे जनतेची चिंता कमी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजरी यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जनतेला आश्वासन दिले की न्यायालयाचे लक्ष प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, २०२३ लागू करण्यावर आहे.

‘बिग बॉस मराठी’ फेम आयुष संजीव आणि अनुश्री मानेला चढलीय प्रेमाची झिंग, ‘तुझ्या पिरमाचा नाद खुळा’गाण्याने जिंकले मनं

भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले ?

कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने म्हटले की, कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करून यावर उपाय करता येईल, त्यानंतर त्यांना त्यांच्या अधिवासात परत सोडले जाईल. न्यायालयाने म्हटले की, हे मानव आणि प्राण्यांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी आहे. न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, सध्याच्या परिस्थितीवर योग्य तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.

Web Title: Mika singh urges supreme court to donate 10 acres land to stray dogs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 12:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?
1

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस
2

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
3

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो
4

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

Jan 20, 2026 | 06:01 PM
अडचणींवर मात करून IAS अधिकारी झाल्या संजिता महापात्रा; अपयशाला न जुमानता जिद्दीने गाठले यश

अडचणींवर मात करून IAS अधिकारी झाल्या संजिता महापात्रा; अपयशाला न जुमानता जिद्दीने गाठले यश

Jan 20, 2026 | 05:52 PM
”प्रियांका चोप्राच्या यशाची किंमत भावाला मोजावी लागली..”, आई मधू चोप्रा यांचा खुलासा, म्हणाल्या…

”प्रियांका चोप्राच्या यशाची किंमत भावाला मोजावी लागली..”, आई मधू चोप्रा यांचा खुलासा, म्हणाल्या…

Jan 20, 2026 | 05:50 PM
BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

Jan 20, 2026 | 05:43 PM
सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

Jan 20, 2026 | 05:41 PM
WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Jan 20, 2026 | 05:36 PM
Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM