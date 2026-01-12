मिका सिंगने भटक्या कुत्र्यांसाठी दान केली स्वतःची १० एकर जमीन; सर्वोच्च न्यायालयात केले अपील, न्यायालयाने दिला ‘हा’ निर्णय

भटक्या कुत्र्यांवर सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबी गायक मिका सिंगने भारताच्या उच्च न्यायालयात भावनिक आवाहन केले आहे. त्याने रस्त्यावरील कुत्र्यांच्या काळजी आणि कल्याणासाठी १० एकर जमीन दान करण्याचे वचन दिले आहे. एक्स अकाउंटवर, मिकाने सर्वोच्च न्यायालयाला भटक्या कुत्र्यांवर प्रतिकूल परिणाम होईल अशी कोणतीही कृती करण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले. त्याने लिहिले, “मीका सिंग भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला नम्रपणे विनंती करतो की कृपया कुत्र्यांच्या कल्याणाला हानी पोहोचवणारी कोणतीही कृती करण्यापासून परावृत्त करा.”
मिका सिंगने कुत्र्यांच्या कल्याणासाठी त्यांची जमीन दान करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, आणि त्या पुढे लिहिले, “मी नम्रपणे विनंती करतो की माझ्याकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध आहे आणि मी कुत्र्यांच्या काळजी, निवारा आणि कल्याणासाठी १० एकर जमीन दान करण्यास पूर्णपणे तयार आहे.” असे लिहून मिका सिंगने ही पोस्ट शेअर केली आहे.
मिका सिंग भटक्या कुत्र्यांना जमीन दान करणार
गायकाने पुढे सांगितले की या जमिनीचा वापर निवारा गृहे बांधण्यासाठी आणि प्राण्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. परंतु, त्यांनी कुत्र्यांच्या काळजीची गरज देखील अधोरेखित केली, असे म्हटले की व्यवस्थापनाशिवाय केवळ जमीन पुरेशी होणार नाही. ते म्हणाले, “माझी एकच विनंती आहे की या प्राण्यांची जबाबदारीने काळजी घेण्यासाठी पुरेसे मानवी संसाधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. मी निवारा गृह बांधण्यासाठी जमीन देण्यास तयार आहे.”
भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा
मिकाची ही अपील अशा वेळी आली आहे जेव्हा देशभरात भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा सुरू झाली आहे. अलिकडच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांनी भटक्या कुत्र्यांना पूर्णपणे हटवण्याचे आदेश दिले नव्हते, ज्यामुळे जनतेची चिंता कमी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजरी यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जनतेला आश्वासन दिले की न्यायालयाचे लक्ष प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, २०२३ लागू करण्यावर आहे.
भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले ?
कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने म्हटले की, कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करून यावर उपाय करता येईल, त्यानंतर त्यांना त्यांच्या अधिवासात परत सोडले जाईल. न्यायालयाने म्हटले की, हे मानव आणि प्राण्यांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी आहे. न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, सध्याच्या परिस्थितीवर योग्य तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.