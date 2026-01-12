‘Mardaani 3’ चित्रपटाची पुढे ढकलली रिलीज डेट! बॉक्स ऑफिसवर होणाऱ्या क्लॅशसाठी निर्मात्यांचा खेळ, जाणून घ्या नवीन रिलीज डेट

‘बॉर्डर 2’मधील तिसरं गाणं ‘जाते हुए लम्हों’ रिलीज, मात्र सनी देओलच्या चाहत्यांनी व्यक्त केली निराशा
राणी मुखर्जीच्या अॅक्शन-क्राइम चित्रपट मर्दानी ३ ची रिलीज तारीख बदलण्यात आली आहे. हा चित्रपट आता मूळ वेळापत्रकापेक्षा सुमारे १५ दिवस आधी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचे समजले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय इतर दोन चित्रपटांशी होणाऱ्या क्लॅशपासून वाचवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. शाहिद कपूरचा ‘ओ रोमियो’ आणि शनाया कपूरचा ‘तू या मैं’ हे दोन्ही चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहेत.
चित्रपट १५ दिवसांनी ढकलला पुढे
एकाच दिवशी तीन चित्रपट प्रदर्शित करणे कोणासाठीही फायदेशीर ठरणार नाही या भीतीमुळे हा चित्रपट आधीच पुढे ढकलण्यात आला होता. वृत्तानुसार, तिन्ही चित्रपटांचे दिग्दर्शक गेल्या काही काळापासून प्रदर्शनाच्या तारखेबद्दल चर्चा करत होते आणि त्यावर विचार करत होते. परंतु, आता ‘मर्दानी ३’ चे निर्माते ३० जानेवारी रोजी निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व फायदे-तोटे तपासून पाहू इच्छित होते. दरम्यान, शाहिद कपूरच्या ‘ओ रोमियो’ आणि शनाया कपूरच्या ‘तू या मैं’ चित्रपटाचे टीझर आठवड्याच्या शेवटी प्रदर्शित झाले. त्यामुळे, राणी मुखर्जीच्या ‘मर्दानी ३’ ला त्याच्या नवीन प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यासाठी यापेक्षा चांगला वेळ मिळाला नव्हता.
हा चित्रपट हिट होईल अशी निर्मात्यांना अपेक्षा आहे
तसेच राणी मुखर्जीचा ‘मर्दानी ३’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर आपली जागा मिळवू शकेल आणि हिट होईल अशी अपेक्षा आहे. राणीचा “मर्दानी”, शाहिदचा “ओ रोमियो” आणि शनायाचा “तू या मैं” या तिन्ही चित्रपटांमध्ये दमदार कथानक आणि कलाकार आहेत, त्यामुळे निर्मात्यांना त्यांचे चित्रपट मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळावेत अशी इच्छा आहे. राणी मुखर्जीच्या चित्रपटाबद्दल, नवोदित अभिराज मीनावाला दिग्दर्शित या तिसऱ्या भागात अभिनेत्री पुन्हा एकदा सिनियर इन्स्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉयची भूमिका साकारत आहे. एका आतल्या व्यक्तीच्या मते, प्रमोशनसाठी मर्यादित वेळ असूनही, टीमला विश्वास आहे की हा चित्रपट हिट होणार आहे. मर्दानी ही एक हिट फ्रँचायझी आहे जी नेहमीच प्रेक्षकांना आवडली आहे.