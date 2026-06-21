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Ranveer Singh :‘धुरंधर’च्या यशानंतर रणवीर सिंहच्या कमाईची चर्चा; 300 कोटींपेक्षा जास्त केली कमाई

Updated On: Jun 21, 2026 | 06:40 PM IST
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सारांश

‘धुरंधर’ चित्रपट मालिकेमुळे अभिनेता रणवीर सिंहच्या कमाईची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे. माध्यमांतील अहवालांनुसार, या चित्रपटाच्या दोन्ही भागांतून त्याने सुमारे ३२५ कोटी रुपयांची कमाई केल्याचा दावा करण्यात आला आहे, मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

‘धुरंधर’ चित्रपट मालिकेच्या यशानंतर अभिनेता रणवीर सिंह पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. काही माध्यमांतील अहवालांनुसार, या चित्रपटाच्या दोन्ही भागांतून त्याने सुमारे ३२५ कोटी रुपयांची कमाई केली असून, त्यामुळे तो भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या कलाकारांपैकी एक ठरल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या आकडेवारीला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

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वृत्तांनुसार, रणवीरने या चित्रपटासाठी पारंपरिक निश्चित मानधन स्वीकारण्याऐवजी नफ्यातील हिस्सेदारीचा पर्याय निवडला होता. चित्रपटाचे बजेट वाढल्यानंतर त्याने स्वतःही प्रकल्पात गुंतवणूक केल्याचे सांगितले जाते. थिएटरमधील कमाईबरोबरच डिजिटल, सॅटेलाइट आणि संगीत हक्कांमधून मिळालेल्या उत्पन्नातून त्याला मोठा आर्थिक लाभ झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

अहवालांमध्ये ‘धुरंधर’च्या दोन्ही भागांनी जागतिक स्तरावर सुमारे ३१०० कोटी रुपयांचा ग्रॉस व्यवसाय केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. भारतातही चित्रपटाने १९०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नेट कलेक्शन केल्याचे सांगितले जात असून, या यशाचा फायदा निर्मात्यांसह रणवीरलाही झाल्याची चर्चा आहे.

या संभाव्य कमाईमुळे रणवीर सिंहने रजनीकांत, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन आणि प्रभास यांसारख्या सुपरस्टार्सच्या मानधनाच्या चर्चित आकड्यांनाही मागे टाकल्याचे म्हटले जात आहे. यापूर्वी रजनीकांत यांच्या ‘जेलर’ आणि शाहरुख खान यांच्या ‘पठाण’ व ‘जवान’ चित्रपटांमधील मानधनाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती.

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गेल्या काही वर्षांत भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांच्या मानधनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. एकेकाळी कोटी रुपयांचे मानधन मोठे मानले जात असताना, आज काही स्टार्स शेकडो कोटी रुपयांच्या करारांपर्यंत पोहोचले आहेत. अशा परिस्थितीत रणवीर सिंहच्या कथित ३२५ कोटी रुपयांच्या कमाईने मनोरंजन क्षेत्रात नवी चर्चा सुरू झाली आहे.

Web Title: How much ranveer singh earned through dhurandhar

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Published On: Jun 21, 2026 | 06:40 PM

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