Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • How To Stay Calm After Childbirth Actress Parineeti Chopra Shares Her Experience After Becoming A Mother

प्रसूतीनंतर शांत राहण्यासाठी काय करावं? आई झाल्यानंतर ‘या’ अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव, म्हणाली….

प्रसूती झाल्यानंतर शांत राहण्यासाठी काय करायचे? यासाठी या बॉलिवूड अभिनेत्रीने सांगितला हा मंत्र

Updated On: Jan 10, 2026 | 04:43 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्राने आई झाल्यानंतर आयुष्यातील काही अनुभव शेअर केले आहेत. परिणीती चोप्राने प्रसूतीनंतर स्वतःला कसे शांत ठेवते हे सांगितले आहे. आता २ महिन्यांच्या मुलाची आई असलेली ही अभिनेत्री नीरजने अलीकडेच तिच्या यूट्यूब चॅनेलवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये तिने तिचे शरीर आणि मन शांत ठेवण्यासाठीचा तिचा मंत्र सांगितला आहे. परिणीती म्हणाली की सकाळी मोबाईल वापरणे टाळावे आणि काही मंत्रांचा जप करावा. तिने तिचा प्रसूतीनंतरचा प्रवासही सांगितला आहे, जेव्हा ती स्वतःला शांत ठेवण्यासाठी हनुमान चालीसा पठण करायची.

परिणीती चोप्रा पुढे म्हणाली, “जर तुमचे मन सकारात्मक असेल तर तुमचे शरीरही तसेच वागते. मी पाहते की बरेच लोक सकाळी उठल्याबरोबर फोन वापरायला सुरुवात करतात आणि सर्वात वाईट सवय म्हणजे स्क्रोल करणे. हे तुमचे मन जवळजवळ सुन्न करते. ते तुमचा संपूर्ण दिवस खराब करू शकते. म्हणून मला असे जाणवले आहे की जर तुम्ही सकाळी उठून तुमच्या फोनकडे दुर्लक्ष केले, एक तास कंटाळा आला, संगीत ऐकत बसलात किंवा निसर्गात जाऊन पक्ष्यांचे गाणे ऐकले तर ते तुम्हाला शांत राहण्यास मदत करते.”

Bigg Boss Marathi 6 : 11 जानेवारीला घराघरात शिरणार महाराष्ट्राचं तुफान! ग्रँड प्रीमियरचा रंगतदार सोहळा रंगणार

परिणीती चोप्रा म्हणाली, “काही मंत्र जप करा. मी तेच करते. मी सकाळी उठल्याबरोबर हनुमान चालीसा जपते किंवा नमामि शमीशम जप करते आणि मला माझ्या दिवसाची सुरुवात अशीच करायला आवडते. म्हणून मला वाटते की दिवसात जे काही घडते, सकारात्मक असो वा नकारात्मक, तुम्ही त्यावर तुमची प्रतिक्रिया नियंत्रित करू शकता कारण तुम्ही चांगल्या स्थितीत असता. मी माझ्या अंथरुणातून उठल्यावर असेच असावे. ते एखाद्या नायिकेचे चित्र असावे. मी माझ्या अंथरुणातून स्लो मोशनमध्ये बाहेर पडते. प्रसूतीनंतरही, मी स्वतःला शांत ठेवण्यासाठी हनुमान चालीसा वाचते.”

O Romeo Teaser: हातात गजरा, कानात बाळी; मासी-क्लासी लूकमध्ये दिसला रोमियो, टीझर बघून विसरून जाल कबीर सिंग

परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले. काही आठवड्यांपूर्वी या जोडप्याने त्यांच्या मुलाचे नाव सांगितले, परंतु त्याचा चेहरा दाखवला नाही.

Web Title: How to stay calm after childbirth actress parineeti chopra shares her experience after becoming a mother

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 04:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी
1

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM