प्रसूतीनंतर शांत राहण्यासाठी काय करावं? आई झाल्यानंतर ‘या’ अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव, म्हणाली….

बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्राने आई झाल्यानंतर आयुष्यातील काही अनुभव शेअर केले आहेत. परिणीती चोप्राने प्रसूतीनंतर स्वतःला कसे शांत ठेवते हे सांगितले आहे. आता २ महिन्यांच्या मुलाची आई असलेली ही अभिनेत्री नीरजने अलीकडेच तिच्या यूट्यूब चॅनेलवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये तिने तिचे शरीर आणि मन शांत ठेवण्यासाठीचा तिचा मंत्र सांगितला आहे. परिणीती म्हणाली की सकाळी मोबाईल वापरणे टाळावे आणि काही मंत्रांचा जप करावा. तिने तिचा प्रसूतीनंतरचा प्रवासही सांगितला आहे, जेव्हा ती स्वतःला शांत ठेवण्यासाठी हनुमान चालीसा पठण करायची.
परिणीती चोप्रा पुढे म्हणाली, “जर तुमचे मन सकारात्मक असेल तर तुमचे शरीरही तसेच वागते. मी पाहते की बरेच लोक सकाळी उठल्याबरोबर फोन वापरायला सुरुवात करतात आणि सर्वात वाईट सवय म्हणजे स्क्रोल करणे. हे तुमचे मन जवळजवळ सुन्न करते. ते तुमचा संपूर्ण दिवस खराब करू शकते. म्हणून मला असे जाणवले आहे की जर तुम्ही सकाळी उठून तुमच्या फोनकडे दुर्लक्ष केले, एक तास कंटाळा आला, संगीत ऐकत बसलात किंवा निसर्गात जाऊन पक्ष्यांचे गाणे ऐकले तर ते तुम्हाला शांत राहण्यास मदत करते.”
परिणीती चोप्रा म्हणाली, “काही मंत्र जप करा. मी तेच करते. मी सकाळी उठल्याबरोबर हनुमान चालीसा जपते किंवा नमामि शमीशम जप करते आणि मला माझ्या दिवसाची सुरुवात अशीच करायला आवडते. म्हणून मला वाटते की दिवसात जे काही घडते, सकारात्मक असो वा नकारात्मक, तुम्ही त्यावर तुमची प्रतिक्रिया नियंत्रित करू शकता कारण तुम्ही चांगल्या स्थितीत असता. मी माझ्या अंथरुणातून उठल्यावर असेच असावे. ते एखाद्या नायिकेचे चित्र असावे. मी माझ्या अंथरुणातून स्लो मोशनमध्ये बाहेर पडते. प्रसूतीनंतरही, मी स्वतःला शांत ठेवण्यासाठी हनुमान चालीसा वाचते.”
परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले. काही आठवड्यांपूर्वी या जोडप्याने त्यांच्या मुलाचे नाव सांगितले, परंतु त्याचा चेहरा दाखवला नाही.