O Romeo Teaser: हातात गजरा, कानात बाळी; मासी-क्लासी लूकमध्ये दिसला रोमियो, टीझर बघून विसरून जाल कबीर सिंग

२०२६ मध्ये शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांचा आणखी एक अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट मोठ्या पडद्यावर येणार आहे. ‘ओ’ रोमियो’ सोबत चित्रपट निर्माते विशाल भारद्वाज आणि अभिनेता शाहिद कपूर यांची समीक्षकांनी प्रशंसा केलेली जोडी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धमाल करण्यास सज्ज झाली आहे. शाहिद कपूर आणि विशाल भारद्वाज यांचा हा चौथा चित्रपट आहे, जो खऱ्या घटनांवर आधारित एक रोमांचक प्रेमकथा आहे. अलीकडेच, निर्मात्यांनी चित्रपटाचा टीझर रिलीज केला, ज्यामध्ये शाहिद कपूरने त्याच्या भयंकर शैलीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे.
शाहिद कपूरच्या ‘ओ’रोमियो’ चित्रपटाचा टीझर आज, ११ जानेवारी रोजी निर्मात्यांनी प्रदर्शित केला. हा १ मिनिट ३५ सेकंदांचा ट्रेलर प्रेक्षकांना ‘कबीर सिंग’ चित्रपटाची आठवण करून देतो. टीझरची सुरुवात शाहिद कपूरने एका जहाजात बसून केली आहे. काउबॉय हॅट, काळी बनियान, शरीरावर टॅटू आणि हिंसक वर्तन घातलेले शाहिद कपूरचे पात्र छोटूला हाक मारत बाहेर पडते आणि जोरदार पद्धतीने गोळ्या झाडू लागते. शाहिद कपूरचा विचित्र, अनोखा पण किलर लूक आणि व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांना खूप आवडत आहे.
तुम्हाला सांगतो की, या चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत तृप्ती डिमरी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. टीझरबद्दल बोलायचे झाले तर, यात शाहिद कपूर, तसेच नाना पाटेकर, दिशा पटानी, विक्रांत मेस्सी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल आणि अविनाश तिवारी सारखे कलाकार आहेत. शाहिदच्या भयंकर लूकसोबतच, सर्वात जास्त चर्चेत असलेला संवाद म्हणजे फरीदा जलालचा.
टीझरच्या शेवटच्या भागात तृप्ती डिमरीची एन्ट्री दाखवण्यात आली आहे, जी शाहिदच्या व्यक्तिरेखेची एक सॉफ्ट, अधिक रोमँटिक बाजू उघड करते. तृप्तीची तळमळ आणि इच्छा त्याच्या डोळ्यात स्पष्टपणे दिसून येते. विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित आणि साजिद नाडियाडवाला निर्मित हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
या चित्रपटाची कथा एका धोकादायक गुंडाच्या जगात फिरते असे म्हटले जाते, जिथे प्रेम आणि शत्रुत्व एकत्र राहतात. यावेळी शाहिद कपूरची भूमिका खूपच तीव्र आणि वेगळी असेल. तृप्ती डिमरीसोबतची त्याची प्रेमकथा चित्रपटाचे हृदय मानले जाते. व्हॅलेंटाईन डेला चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय त्याच्या दोन थीम प्रतिबिंबित करतो: तीव्र अॅक्शन आणि थ्रिल, तर एक प्रेमकथा.
