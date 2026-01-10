Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Shahid Kapoor Will Soon Be Coming To Audiences With The Film O Romeo And Its Teaser Has Now Been Released

O Romeo Teaser: हातात गजरा, कानात बाळी; मासी-क्लासी लूकमध्ये दिसला रोमियो, टीझर बघून विसरून जाल कबीर सिंग

शाहिद कपूर लवकरच ओ' रोमियो या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून या चित्रपटाचा सध्या रिलीज झाला आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 04:13 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

२०२६ मध्ये शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांचा आणखी एक अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपट मोठ्या पडद्यावर येणार आहे. ‘ओ’ रोमियो’ सोबत चित्रपट निर्माते विशाल भारद्वाज आणि अभिनेता शाहिद कपूर यांची समीक्षकांनी प्रशंसा केलेली जोडी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धमाल करण्यास सज्ज झाली आहे. शाहिद कपूर आणि विशाल भारद्वाज यांचा हा चौथा चित्रपट आहे, जो खऱ्या घटनांवर आधारित एक रोमांचक प्रेमकथा आहे. अलीकडेच, निर्मात्यांनी चित्रपटाचा टीझर रिलीज केला, ज्यामध्ये शाहिद कपूरने त्याच्या भयंकर शैलीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे.

शाहिद कपूरच्या ‘ओ’रोमियो’ चित्रपटाचा टीझर आज, ११ जानेवारी रोजी निर्मात्यांनी प्रदर्शित केला. हा १ मिनिट ३५ सेकंदांचा ट्रेलर प्रेक्षकांना ‘कबीर सिंग’ चित्रपटाची आठवण करून देतो. टीझरची सुरुवात शाहिद कपूरने एका जहाजात बसून केली आहे. काउबॉय हॅट, काळी बनियान, शरीरावर टॅटू आणि हिंसक वर्तन घातलेले शाहिद कपूरचे पात्र छोटूला हाक मारत बाहेर पडते आणि जोरदार पद्धतीने गोळ्या झाडू लागते. शाहिद कपूरचा विचित्र, अनोखा पण किलर लूक आणि व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांना खूप आवडत आहे.

तुम्हाला सांगतो की, या चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत तृप्ती डिमरी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. टीझरबद्दल बोलायचे झाले तर, यात शाहिद कपूर, तसेच नाना पाटेकर, दिशा पटानी, विक्रांत मेस्सी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल आणि अविनाश तिवारी सारखे कलाकार आहेत. शाहिदच्या भयंकर लूकसोबतच, सर्वात जास्त चर्चेत असलेला संवाद म्हणजे फरीदा जलालचा.

Bigg Boss Marathi 6 : 11 जानेवारीला घराघरात शिरणार महाराष्ट्राचं तुफान! ग्रँड प्रीमियरचा रंगतदार सोहळा रंगणार

टीझरच्या शेवटच्या भागात तृप्ती डिमरीची एन्ट्री दाखवण्यात आली आहे, जी शाहिदच्या व्यक्तिरेखेची एक सॉफ्ट, अधिक रोमँटिक बाजू उघड करते. तृप्तीची तळमळ आणि इच्छा त्याच्या डोळ्यात स्पष्टपणे दिसून येते. विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित आणि साजिद नाडियाडवाला निर्मित हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

या चित्रपटाची कथा एका धोकादायक गुंडाच्या जगात फिरते असे म्हटले जाते, जिथे प्रेम आणि शत्रुत्व एकत्र राहतात. यावेळी शाहिद कपूरची भूमिका खूपच तीव्र आणि वेगळी असेल. तृप्ती डिमरीसोबतची त्याची प्रेमकथा चित्रपटाचे हृदय मानले जाते. व्हॅलेंटाईन डेला चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय त्याच्या दोन थीम प्रतिबिंबित करतो: तीव्र अॅक्शन आणि थ्रिल, तर एक प्रेमकथा.

“मागील ३ दिवस जे माझ्यासोबत घडते आहे…” अभिनेत्री अश्विनी महागंडेने पोस्ट करून व्यक्त केला अनुभव; म्हणाली, ” हे का घडते..”

Web Title: Shahid kapoor will soon be coming to audiences with the film o romeo and its teaser has now been released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 04:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Talwiinder-Disha Patani: टायगर श्रॉफसोबतच्या ब्रेकअपनंतर दिशा पटानी पुन्हा प्रेमात? 5 वर्षांनी लहान गायकासोबतचा Video व्हायरल
1

Talwiinder-Disha Patani: टायगर श्रॉफसोबतच्या ब्रेकअपनंतर दिशा पटानी पुन्हा प्रेमात? 5 वर्षांनी लहान गायकासोबतचा Video व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM
सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

Jan 18, 2026 | 09:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM