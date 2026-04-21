‘तू मोरनी’ अन् तिच्या अदा…, नव्या लूक बद्दल काय म्हणाली गौतमी? चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

नव्या लूक आणि नव्या सादरीकरणामुळे गौतमी पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दलही उत्सुकता वाढली आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 03:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

नृत्यांगना गौतमी पाटील हिने आपल्या दमदार परफॉर्मन्सने नेहमीच प्रेक्षकांचे निखळ मनोरंजन केले आहे. आता ती पुन्हा एकदा नव्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला आली असून तिच्या नव्या गाण्यांनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे.नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या तिच्या गाण्यांमधून गौतमीने आपल्या खास नृत्यशैलीने प्रेक्षकांना मोहित केले आहे. तिच्या एनर्जी, स्टाईल आणि सादरीकरणाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.नव्या लूक आणि नव्या सादरीकरणामुळे गौतमी पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दलही उत्सुकता वाढली आहे.

आजवर रसिक प्रेक्षकांनी कधी ही न पाहिलेले तिचे खास लूक यातून बघायला मिळाले एवढं नाही तर गौतमीने या गाण्यासाठी खूप सुंदर मॉर्डन लूक केले आहेत. तिच्या नेहमीच्या पारंपरिक मराठमोळ्या लूक पेक्षा या गाण्यातील तिचे लूक चर्चेचा विषय ठरले आहेत.

Bigg Boss Marathi 6 मध्ये यश मिळवल्यानंतर तन्वी कोलते चर्चेत, भावाच्या आठवणीतून उलगडला तिचा संघर्ष आणि आत्मविश्वासाचा प्रवास

नृत्यांगना गौतमी पाटील सध्या तिच्या नव्या ‘तू मोरनी’ गाण्यामुळे चर्चेत आहे. या गाण्यातील तिचा लूक, अदा आणि स्टाईल प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत आहेत.या गाण्याबद्दल बोलताना गौतमीने सांगितले की, “आजवरच्या माझ्या लूकपेक्षा या गाण्यातले सगळे लूक खूप वेगळे आणि मॉर्डन होते. पहिल्यांदाच असा मॉर्डन अंदाज साकारताना थोडं दडपण आणि धाकधूक होती. आपला नवा लूक प्रेक्षकांना कसा वाटेल याची शंका होती. पण गाणं रिलीज झाल्यानंतर खूप चांगला प्रतिसाद मिळतोय. त्यामुळे आता अजून नवीन लूक करून पाहण्याचा आत्मविश्वास मिळतोय.”‘तू मोरनी’मधील तिचा नव्या शैलीतील परफॉर्मन्स प्रेक्षकांना आवडत असून सोशल मीडियावरही या गाण्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. “तू मोरनी” मध्ये नटखट अंदाजात दिसलेली गौतमी आता पुढे अजुन कोणत्या नव्या प्रोजेक्ट्सचा भाग होणार हे बघण उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 03:30 PM

May 13, 2026 | 06:35 PM
May 13, 2026 | 06:34 PM
May 13, 2026 | 06:30 PM
May 13, 2026 | 06:24 PM
May 13, 2026 | 06:10 PM
May 13, 2026 | 06:01 PM
May 13, 2026 | 05:56 PM

May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM