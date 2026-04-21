Amruta Fadnavis News:अमृता फडणवीसांचा थायलंडमधील ‘वेस्टर्न’ लूक चर्चेत; मंदिर भेटीचे फोटो व्हायरल

Updated On: Apr 21, 2026 | 04:40 PM
  •  अमृता फडणवीस या त्यांच्या स्टायलिश लूकमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत
  • फुकेतमधील गणपती मंदिरात अमृता फडणवीसांनी घेतले दर्शन
  • दर्शनावेळी परिधान केलेला वेस्टर्न लूकची चर्चा
 

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या त्यांच्या स्टायलिश लूकमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. सामाजिक कार्यांसोबतच फॅशन सेन्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अमृता फडणवीस यांचा थायलंडमधील फुकेत येथे गणपती मंदिरातील लूक सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमृता फडणवीस या एप्रिलच्या सुरुवातीला एका पुरस्कार सोहळ्यासाठी थायलंडला गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी फुकेत येथील गणपती मंदिरात दर्शन घेतले. या भेटीचे फोटो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

मंदिरात वेस्टर्न लूकमध्ये उपस्थिती

मंदिर भेटीदरम्यान अमृता फडणवीस यांनी वेस्टर्न स्टाइलमधील को-ऑर्ड सेट परिधान केला होता. त्यांच्या सोबत असलेली थायलंडची महिला अधिकारी साडीत दिसली, तर अमृता यांनी मॉडर्न लूकमध्ये उपस्थिती लावली. त्यामुळे त्यांच्या पेहरावाबाबत सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे.

त्यांचा हा आउटफिट Dolce & Gabbana या ब्रँडच्या सिग्नेचर स्टाइलपासून प्रेरित असल्याचे दिसते. पांढऱ्या बेसवर यलो आणि गोल्ड डिटेलिंगसह बारोक (Baroque) प्रिंटचा वापर करण्यात आला होता. फ्लोरल आणि कर्व्ही डिझाईन्समुळे लूक अधिक आकर्षक आणि एलिगंट दिसत होता.

Baroque प्रिंट म्हणजे काय?

Baroque प्रिंट हा १७व्या शतकातील युरोपियन कला शैली Baroque पासून प्रेरित आहे. या प्रिंटमध्ये गोल्डन डिटेलिंग, फ्लोरल मोटिफ्स, कर्व्ही डिझाईन्स आणि पानांच्या आकृत्या यांचा वापर केला जातो. त्यामुळे हा स्टाइल रॉयल आणि आकर्षक लूक देतो. फॅशनसोबतच इंटीरियर डिझाइनमध्येही हा प्रिंट लोकप्रिय आहे.

‘Less is More’ स्टाइल

अॅक्सेसरीजच्या बाबतीत अमृता फडणवीस यांनी ‘Less is More’ हा ट्रेंड फॉलो केला. त्यांनी गोल्ड ब्रेसलेट आणि पर्ल रिंग परिधान केली होती. तसेच डार्क ग्रीन नेल पेंटमुळे त्यांच्या लूकला वेगळा कॉन्ट्रास्ट मिळाला.

सॉफ्ट ग्लॅम मेकअपने पूर्ण झाला लूक

अमृता यांनी सॉफ्ट ग्लॅम मेकअपसह रेड ग्लॉसी लिप्स, हलका शिमरी आय मेकअप आणि साइड पार्टिंगसह मोकळे केस ठेवले होते. कपाळावर लावलेला टिळा त्यांच्या लूकमध्ये पारंपरिक टच देत होता.

सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया

या लूकवर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी मंदिरात वेस्टर्न कपडे परिधान केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, तर अनेकांनी त्यांच्या आत्मविश्वास आणि स्टाइलचे कौतुक केले. काहींनी “खूप सुंदर” असे म्हटले, तर काहींनी “स्टायलिश आणि सन्मानपूर्वक” अशी प्रतिक्रिया दिली.

 

