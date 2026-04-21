Mumbai Local Train Central : मध्य रेल्वेचा पुन्हा खोळंबा, सिग्नल यंत्रणेत बिघाड, मस्जिद आणि सीएसएमटी दरम्यान लोकलच्या रांगा

कल्याणहून सीएसटीकडे जाणारी एक जलद लोकल ट्रेन तांत्रिक बिघाडामुळे मस्जिद बंदरजवळ मध्येच थांबली. ट्रेन बराच वेळ थांबल्याने प्रवाशांना गैरसोय झाली आणि अनेक जण रुळांच्या कडेने स्टेशनकडे चालताना दिसले.मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे अधिकाऱ्यांना तांत्रिक बिघाडाची माहिती देण्यात आली आहे. तथापि, रुळांवरून चालणाऱ्या प्रवाशांची ही दृश्ये रेल्वे सुरक्षेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. यापूर्वी, सोमवारी,डोंबिवली स्टेशनजवळ लोकल ट्रेनचा एक रिकामा डबा रुळावरून घसरल्याने मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली होती.
Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे यांचा हल्लाबोल, “नेते IPL खेळाडूंप्रमाणे विकले जातायत”; जाहीर सभेत ‘महायुती’वर जोरदार टीका
सीएसएमटी स्टेशनवर बदलापूरहूनला येणारी ट्रेन प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ ऐवजी प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ वर नेण्यात आली. कारण प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ च्या आधी दुसरी लोकल ट्रेन सुरू होणार होती. सध्या लोकल गाड्या मागे घेण्यात आल्या असून वाहतूक पुन्हा सुरू होत आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 ते 8 बंद ठेवण्यात आले होते. स्टेशनवर दुपारी 3.18 पासून हालचाल थांबवण्यात आली होती. आता गाड्या मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून वाहतूक सुरू होत आहे.
मध्य रेल्वेवर रात्री खर्डी स्टेशनजवळ एक आवश्यक ब्लॉक घेण्यात आला होता. मध्य रेल्वेने घेतलेला ब्लॉक ३ वाजता संपून रेल्वे सुरू होणार होत्या. मात्र त्यांनी ब्लॉक ६ वाजेपर्यंत सुरू ठेवला. रेल्वेचा ब्लॉक सकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरू राहिल्यामुळे लोकल आणि एक्स्प्रेस बंद राहिल्याने परिणामी आज देखील मध्य रेल्वेची वाहतूक प्रचंड उशिराने धावत आहे. कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना आज देखील लेटमार्क लागला.
दक्षिण विभागातील पाणीपुरवठा बंद! पाणी जपून वापरण्याचे महानगरपालिका प्रशासनाचे मुंबईकर नागरिकांना आवाहन