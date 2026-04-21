Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai Local Train Central : मध्य रेल्वेचा पुन्हा खोळंबा, सिग्नल यंत्रणेत बिघाड, मस्जिद आणि सीएसएमटी दरम्यान लोकलच्या रांगा

मध्य रेल्वेची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली असून मस्जिद आणि सीएसएमटी दरम्यान लोकलच्या रांगा लागल्या आहेत. लोकलच्या सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 05:47 PM
मध्य रेल्वेचा पुन्हा खोळंबा, कोलमडली लोकलच्या सिग्नल यंत्रणेत बिघाड,मस्जिद आणि सीएसएमटी दरम्यान लोकलच्या रांगा

मध्य रेल्वेचा पुन्हा खोळंबा, कोलमडली लोकलच्या सिग्नल यंत्रणेत बिघाड,मस्जिद आणि सीएसएमटी दरम्यान लोकलच्या रांगा

Follow Us:
Follow Us:
  • दोन मुंबई लोकल आल्या आमनेसामने
  • मुंबई लोकलच्या सिग्नल यंत्रणेत बिघाड
  • मस्जिद आणि सीएसएमटी दरम्यान लोकलच्या रांगा
  • मध्य रेल्वेची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत
ऐन गर्दीच्यावेळी मध्य रेल्वेची (Central Railway) वाहतूक विस्काळीत झाल्यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रासाला सामोरे जावं लागत आहे. मध्य रेल्वेवर दोन मुंबई लोकल आमनेसामने आले असून लोकलच्या सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याची माहिती समोर येत आहे. परिणामी प्रवाशांना रेल्वे रुळांच्या कडेने चालताना दिसत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे अधिकाऱ्यांना तांत्रिक बिघाडाची माहिती देण्यात आली आहे.

कल्याणहून सीएसटीकडे जाणारी एक जलद लोकल ट्रेन तांत्रिक बिघाडामुळे मस्जिद बंदरजवळ मध्येच थांबली. ट्रेन बराच वेळ थांबल्याने प्रवाशांना गैरसोय झाली आणि अनेक जण रुळांच्या कडेने स्टेशनकडे चालताना दिसले.मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे अधिकाऱ्यांना तांत्रिक बिघाडाची माहिती देण्यात आली आहे. तथापि, रुळांवरून चालणाऱ्या प्रवाशांची ही दृश्ये रेल्वे सुरक्षेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. यापूर्वी, सोमवारी,डोंबिवली स्टेशनजवळ लोकल ट्रेनचा एक रिकामा डबा रुळावरून घसरल्याने मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली होती.

Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे यांचा हल्लाबोल, “नेते IPL खेळाडूंप्रमाणे विकले जातायत”; जाहीर सभेत ‘महायुती’वर जोरदार टीका

सध्याची परिस्थिती काय आहे?

सीएसएमटी स्टेशनवर बदलापूरहूनला येणारी ट्रेन प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ ऐवजी प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ वर नेण्यात आली. कारण प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ च्या आधी दुसरी लोकल ट्रेन सुरू होणार होती. सध्या लोकल गाड्या मागे घेण्यात आल्या असून वाहतूक पुन्हा सुरू होत आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 ते 8 बंद ठेवण्यात आले होते. स्टेशनवर दुपारी 3.18 पासून हालचाल थांबवण्यात आली होती. आता गाड्या मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून वाहतूक सुरू होत आहे.

लोकल ट्रेन सुरू करण्याची घाई?

मध्य रेल्वेवर रात्री खर्डी स्टेशनजवळ एक आवश्यक ब्लॉक घेण्यात आला होता. मध्य रेल्वेने घेतलेला ब्लॉक ३ वाजता संपून रेल्वे सुरू होणार होत्या. मात्र त्यांनी ब्लॉक ६ वाजेपर्यंत सुरू ठेवला. रेल्वेचा ब्लॉक सकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरू राहिल्यामुळे लोकल आणि एक्स्प्रेस बंद राहिल्याने परिणामी आज देखील मध्य रेल्वेची वाहतूक प्रचंड उशिराने धावत आहे. कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना आज देखील लेटमार्क लागला.

दक्षिण विभागातील पाणीपुरवठा बंद! पाणी जपून वापरण्याचे महानगरपालिका प्रशासनाचे मुंबईकर नागरिकांना आवाहन

Web Title: Mumbai fast local train halted due to technical snag passengers landed on tracks near masjid bunder

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 04:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..
1

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक
2

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Navi Mumbai Cidco : नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास होणार सुखकर; मध्ये रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाचा मोठा निर्णय
3

Navi Mumbai Cidco : नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास होणार सुखकर; मध्ये रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Railway Recruitment: १० वी पास आहात? रेल्वेमध्ये विनापरीक्षा भरती; १६४४ रिक्त पदांसाठी असा करा अर्ज
4

Railway Recruitment: १० वी पास आहात? रेल्वेमध्ये विनापरीक्षा भरती; १६४४ रिक्त पदांसाठी असा करा अर्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM