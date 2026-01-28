Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नॉनव्हेज भाजीलाही मागे टाकेल ही भाजी, घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल 'मसाला मशरूम'

Mushroom Masala Recipe : व्हेज लव्हर्ससाठी पर्वणी! मशरूम मसाला ही एक चविष्ट, पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे. याची चव अनेकदा नॉनव्हेज भाजीलाही मागे टाकते.

Jan 28, 2026
नॉनव्हेज भाजीलाही मागे टाकेल ही भाजी, घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल 'मसाला मशरूम'

(फोटो सौजन्य: Youtube)

  • मशरूम मसाला ही रेस्टॉरंटमधील एक लोकप्रिय भाजी आहे.
  • ही भाजी चावीलाच नाही तर आरोग्यासाठीही फायद्याची ठरते.
  • काही चवदार खायचं असल्यास ही भाजी एक उत्तम पर्याय आहे.
मशरूम मसाला ही एक लोकप्रिय आणि चविष्ट भाजी असून शाकाहारी पदार्थांमध्ये खास स्थान मिळवलेला पदार्थ आहे. मशरूममध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन, फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे (Vitamin B, D) असतात. त्यामुळे ही भाजी आरोग्यासाठी फायदेशीर तर आहेच, पण वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही उपयुक्त मानली जाते.

आंबवलेला भात खाल्यानंतर शरीरात कोणते बदल होतात? जाणून घ्या भात बनवण्याची कृती आणि शरीराला होणारे आश्चर्यकारक फायदे

भारतीय मसाल्यांचा सुगंध आणि मशरूमची मऊ, रसाळ टेक्सचर यांचा सुंदर संगम म्हणजेच मशरूम मसाला. उत्तर भारतात ही भाजी रोटी, नान किंवा जीऱ्याच्या भातासोबत खास बनवली जाते. घरच्या घरी रेस्टॉरंट-स्टाईल मशरूम मसाला तयार करणे खूपच सोपे आहे. आज आपण घरच्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध साहित्य वापरून स्वादिष्ट आणि खमंग असा मशरूम मसाला कसा बनवायचा याची सोपी रेसिपी पाहणार आहोत. ही रेसिपी झटपट तयार होते आणि पाहुण्यांसाठी किंवा खास जेवणासाठी एक परफेक्ट पर्याय ठरू शकते.

साहित्य

  • मशरूम – 250 ग्रॅम (स्वच्छ करून कापलेले)
  • कांदे – 2 (बारीक चिरलेले)
  • टोमॅटो – 2 (प्युरी केलेले)
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
  • हिरवी मिरची – 1 (बारीक चिरलेली)
  • तेल / बटर – 2 टेबलस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • कसुरी मेथी – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • क्रीम / मलई – 2 टेबलस्पून
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी
वजन कमी करायचंय पण टेस्टी खाण्याची इच्छा होतेय? मग घरी बनवा कॅल्शियमने भरपूर असलेली ‘मखाना टिक्की’

कृती 

  • यासाठी सर्वप्रथम कढईत तेल किंवा बटर गरम करून त्यात कांदे घालून सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
  • त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून 1 मिनिट परता.
  • आता टोमॅटो प्युरी घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत शिजवा.
  • हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड आणि मीठ घालून चांगले मिसळा.
  • त्यात कापलेले मशरूम घालून 4–5 मिनिटे मध्यम आचेवर परता.
  • थोडे पाणी घालून झाकण ठेवून 5 मिनिटे शिजू द्या.
  • शेवटी गरम मसाला, कसुरी मेथी आणि क्रीम घालून हलके ढवळा.
  • कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा.
  • मशरूम मसाला हा चपाती, नान, पराठा किंवा जीरा भातासोबत उत्तम लागतो.

Jan 28, 2026

