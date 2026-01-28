Box Office: ‘बॉर्डर २’ ला मोठा झटका! पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई ६५% पेक्षा जास्त घसरण; केला एवढाच गल्ला!

“बॉर्डर २” चित्रपट २३ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाल्यापासून बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड नफा कमवत होता, आता चार दिवसांतच चित्रपटाने अनेक चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडत आहेत. परंतु, पाचव्या दिवशी हा चित्रपट आता क्रॅश झाला आणि त्याची कमाई जास्त घसरण दिसून येत आहे. पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाईत ६५% पेक्षा जास्त घट झाली. “बॉर्डर २” ची वीकेंडच्या दिवशी कमाई वाढलेली दिसली, शनिवार आणि रविवार राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी प्रजासत्ताक दिनी चित्रपटाने भरभरून कमाई केली. परंतु, मंगळवारी हा चितपट क्रॅश झाला. असे असूनही, त्याची कमाई देशभरात २०० कोटींच्या जवळ पोहोचली आहे.
“बॉर्डर २” चे दिग्दर्शन अनुराग सिंग यांनी केले आहे आणि त्याची कथा १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे. चित्रपटाचे बजेट ₹२७५ कोटी आहे आणि तो देशभरात ४,८०० स्क्रीनवर प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपटाने अवघ्या तीन दिवसांत ५२.६५ लाखांहून अधिक प्रेक्षक मिळवले आहेत आणि ही वाढ BookMyShow सारख्या प्लॅटफॉर्मवर स्पष्टपणे दिसून येते, जिथे प्रति तास तिकीट विक्रीत झपाट्याने वाढ झाली आहे.
‘बॉर्डर २’ चे पाचव्या दिवसाचे कलेक्शन
सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, ‘बॉर्डर २’ ने पहिल्या मंगळवारी, पाचव्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर फक्त १९.५० कोटींची कमाई केली, जी २६ जानेवारी रोजी एका दिवसापूर्वी ५९ कोटी होती. यामुळे तो देशातील सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रदर्शनातील दुसऱ्या क्रमांकाचा चित्रपट ठरला. चित्रपटाने पहिल्या दिवशी ३० कोटी, दुसऱ्या दिवशी ३६.५ कोटी आणि तिसऱ्या दिवशी ५४.५ कोटींची कमाई केली, जी ४९.३२% वाढ आहे. सोमवारी त्याने आणखी एक लक्षणीय वाढ नोंदवली, ज्यामुळे त्याचे राष्ट्रीय कलेक्शन १७० कोटींपेक्षा जास्त झाले. आता, पाचव्या दिवशी, त्याची कमाई घसरली, फक्त १९.५० कोटींची कमाई झाली. आता त्याने देशभरात १९६.५० कोटींची कमाई केली आहे.
मंगळवारी एवढी कमाई होईल अशी अपेक्षित
बॉक्स ऑफिस इंडियाच्या मते, “बॉर्डर २” सोमवारी चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा होती, फक्त किती चांगली कमाई करेल हाच प्रश्न होता. मंगळवारी चित्रपटाने चांगली कमाई केली आणि तो किमान २० कोटी रुपये कमाई करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु चित्रपटाने तेवढी कमाई केली नाही, फक्त १९.५० कोटी रुपये कमाई केली. परंतु, पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत कमाईत घट अपेक्षित होती. आता हा चित्रपट पुढे आणखी किती कमाई करतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
‘बॉर्डर २’ साठी खरी परीक्षा सोमवारी होती
परंतू, ‘बॉर्डर २’ चा वीकेंड खूप चांगला गेला आणि सोमवारी, राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशीही त्याला चांगली गर्दी मिळाली. खरी परीक्षा पहिल्या कामाच्या दिवशी होती आणि ‘बॉर्डर २’ त्यातही यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाला. जर चित्रपट सोमवारी प्रदर्शित झाला असता तर त्याने २० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली असती, परंतु तो मंगळवारी प्रदर्शित झाला.