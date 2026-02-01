Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अधिक गडद कथेसाठी व्हा सज्ज! ‘The Kerala Story 2′ मधील नव्या पोस्टरचे अनावरण

विपुल अमृतलाल शाह यांच्या प्रॉडक्शन हाऊस "द केरळ स्टोरी २" चे नवे पोस्टर आता नुकतेच रिलीज झाले आहे. तसेच या पोस्टरने सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे. अशातच हा चित्रपट आता कधी प्रदर्शित होणार जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 01, 2026 | 12:44 PM
विपुल अमृतलाल शाह यांच्या बहुचर्चित चित्रपट ‘द केरळा स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’मधील प्रमुख महिला कलाकारांचे कॅरेक्टर पोस्टर्स नुकतेच प्रदर्शित करण्यात आले असून, या पोस्टर्समुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा आणि अदिती भाटिया यांच्या व्यक्तिरेखा या पोस्टर्समधून समोर आल्या असून, त्या अधिक गडद, अधिक अस्वस्थ आणि भावनिकदृष्ट्या हादरवून टाकणाऱ्या असल्याचे स्पष्ट होते.

प्रदर्शित करण्यात आलेल्या प्रत्येक पोस्टरमध्ये कलाकारांचा तीव्र क्लोज-अप दाखवण्यात आला आहे. चेहऱ्याचा अर्धा भाग बुर्क्यात झाकलेला असून, अश्रूंनी भरलेला डोळा आणि जखमांनी भरलेला चेहरा या दृश्यातून पात्रांच्या वेदना आणि मानसिक आघात प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहेत. हे पोस्टर्स केवळ दृश्यात्मक न राहता, कथानकाच्या भीषण वास्तवाची झलक देतात.

निर्मात्यांच्या माहितीनुसार, ‘द केरळा स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ ही तीन हिंदू मुलींची कथा आहे, ज्या प्रेमाच्या नावाखाली एका सुनियोजित कटात अडकतात. हळूहळू उलगडणारी ही कथा धर्मांतर, फसवणूक आणि मानसिक छळाच्या गंभीर वास्तवावर प्रकाश टाकते. पहिल्या भागाच्या प्रचंड प्रभावानंतर, हा सिक्वेल आणखी खोलवर जाणारा आणि प्रेक्षकांच्या कम्फर्ट झोनच्या पलीकडे नेणारा ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंग यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला हा चित्रपट विपुल अमृतलाल शाह यांनी निर्मित केला असून, आशिन ए. शाह सहनिर्माते आहेत.

 

“द केरळ स्टोरी २” चा टीझर प्रदर्शित

विश्वास, आपुलकी आणि भावनिक नात्यांपासून सुरू झालेली ही गोष्ट लवकरच फसवणूक, नियंत्रण आणि अडकवून टाकण्याच्या भीषण कथेत बदलते. टीझरमध्ये स्पष्टपणे दिसतं की कसं प्रेमाला शस्त्र बनवलं जातं, ओळख हिरावून घेतली जाते आणि श्रद्धेला संघर्षाचं मैदान बनवलं जातं. संपूर्ण वातावरण तणावपूर्ण आणि अस्वस्थ करणारं असून, प्रत्येक दृश्य भीती आणि दडपलेल्या संतापाने भरलेलं आहे.

‘द केरळ स्टोरी २’ च्या प्रदर्शनाची तारीख

‘द केरळ स्टोरी’ च्या जबरदस्त प्रभावानंतर, ज्याने आपल्या अढळ कथेने देशभरातील प्रेक्षकांना हादरवून टाकले, त्याचा सिक्वेल आणखी पुढे जाण्याचे आश्वासन देतो, आरामाच्या पलीकडे, शांततेच्या पलीकडे आणि नकाराच्या पलीकडे. कामाख्या नारायण सिंह दिग्दर्शित, ‘द केरळ स्टोरी २’ ची निर्मिती विपुल अमृतलाल शाह यांनी केली आहे, तर आशिष ए. शाह सनशाइन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली सह-निर्मिती करत आहेत. हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

 

