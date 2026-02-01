Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात नवा ट्विस्ट; CCTV मध्ये आरोपी कैद, पोलिसांचा तपास सुरू

शनिवारी रात्री उशिरा, दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या मुंबईतील जुहू येथील घराबाहेर गोळीबार करण्यात आला आहे. पोलिसांचा हा तपास किती पुढे गेला आहे? आणि या प्रकरणात काय नवं वळण आलं आहे जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:52 AM
  • रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार
  • गोळीबार प्रकरणाला नवे वळण
  • CCTV मध्ये आरोपी झाला कैद
 

मुंबईतील जुहू परिसरात चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर गोळीबाराची घटना घडली आहे. गोळीबाराच्या वेळी रोहित शेट्टी घरातच होते. घटनेनंतर जुहू पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. सुदैवाने या गोळीबारात कोणीही जखमी झालेले नाही आहे. मुंबई पोलिसांच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासात फक्त एकच संशयित समोर असल्याचे समजले आहे.

‘धुरंधर’ने रचला नवा इतिहास! अक्षय खन्नाच्या ‘Fa9la’ गाण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समावेश, ‘हे’ आहे खास कारण

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी कैद

या भयानक घटनेनंतर पोलिसांनी परिसरात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले, ज्यामध्ये आरोपी चालत असताना गोळीबार करताना दिसत आहे. गुन्हे शाखेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की तपासात गुंडांचे कनेक्शन असण्याची शक्यता देखील विचारात घेतली जात आहे. पोलिस प्रत्येक कोनातून या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

तपासासाठी बारा गुन्हे शाखेचे पथके सामील

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेत मुंबई पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे. बीएनएस आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेला तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आरोपींना पकडण्यासाठी गुन्हे शाखेने बारा पथके तयार केली आहेत. आणि ही १२ पथके या प्रकरणाचा तपास घेणार आहेत.

रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत

गुन्हे शाखेने रोहित शेट्टीचा नोंदवला जबाब

गुन्हे शाखेचे पथक सध्या रोहित शेट्टीचा जबाब नोंदवत आहे. सूत्रांनी सांगितले की ते त्याला विचारत आहेत की त्याला कधी धमक्या मिळाल्या आहेत का किंवा कोणावर संशय आहे का? तपासात मदत करणारे कोणतेही संकेत देऊ शकतील अशा कोणत्याही माहितीबद्दल त्याची चौकशी केली जात आहे. तसेच आता या प्रकरणात पुढे काय ट्विस्ट येईल हे पाहणे बाकी आहे.

 

