‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

इंटरनेटवर विनोद म्हणून सुरू झालेला हा प्रकार लवकरच वाढत गेला आणि रिअॅलिटी टीव्ही स्टार शेफाली बग्गाला तो अजिबात आवडला नाही. भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहलसोबत डेटिंगच्या अफवांमध्ये अडकवणारे एआय-जनरेटेड पोस्टर्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, शेफालीने ते प्रसारित करणाऱ्या ट्रोलर्सना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
‘किस किसको प्यार करूं’ या चित्रपटावर आधारित या पोस्टर्समध्ये चहलला त्याची एक्स पत्नी धनश्री वर्मा, कथित माजी जोडीदार आरजे महवश आणि स्वतः शेफाली बग्गासोबत दाखवण्यात आले आहे. अनेकांनी याला मीम संस्कृतीचा भाग मानले असले, तरी शेफालीने स्पष्टपणे सांगितले की तिला यात काहीही मजेदार वाटले नाही.
यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, शेफाली बग्गाने शनिवारी, ३१ जानेवारी रोजी तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीजवर ट्रोलर्सना उत्तर दिले. तिचा राग व्यक्त करताना तिने लिहिले, “हे घृणास्पद आहे! हे ट्रोल करत मुलींशी ज्या पद्धतीने वागतात ते पूर्णपणे लज्जास्पद आहे. तुमचे आयुष्य जगा. हे आमच्या मानसिकतेला त्रास देण्यासाठी एक उत्तम उदाहरण आहे.” तिची प्रतिक्रिया लगेचच व्हायरल झाली, अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी तिचे समर्थन केले आणि व्हायरल कंटेंटच्या लैंगिक टोनवर टीका केली.
जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral
शेफाली बग्गासोबत एका रेस्टॉरंटमध्ये दिसला चहल
मुंबईतील एका रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडताना शेफाली आणि चहल यांच्याबद्दलच्या अटकळांना सुरुवात झाली. त्या क्षणाचे फोटो आणि व्हिडिओ लवकरच ऑनलाइन पसरले आणि चाहत्यांनी गॉसिप पेजवर असंख्य फोटो शेअर केले आहे. शेफाली किंवा चहल दोघांनीही त्यांच्या नात्याची पुष्टी केली नाही, परंतु त्यांचा एकत्र फोटो डेटिंगच्या अफवांना खतपाणी घालण्यासाठी पुरेसा होता.
युजवेंद्र चहलचा घटस्फोट, महवशशी जोडले नावं
हे अशा वेळी घडले आहे जेव्हा चहलचे वैयक्तिक आयुष्य आधीच चर्चेत आहे. धनश्री वर्माशी घटस्फोट घेतल्यानंतर, क्रिकेटपटू आरजे महवशशी जोडला गेला. चाहत्यांनी लक्षात आले की दोघांनी इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्यातील मतभेदाच्या अफवांना आणखी बळकटी मिळाली आहे.
30 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात विक्रम भट्ट अडचणीत; पत्नीसमवेत जामीन अर्ज फेटाळला
‘किस किसको प्यार करूं’च्या पोस्टरवर प्रतिक्रिया
अफवा पसरताच, ‘किस किसको प्यार करूं 3’ या थीमवर आधारित एआय-जनरेटेड पोस्टर्स ऑनलाइन फिरू लागले. या पोस्टर्समध्ये कपिल शर्माच्या ‘किस किसको प्यार करूं’ फ्रँचायझीमधील प्रतिमा होत्या, ज्यामध्ये चहल तीन मुलींसोबत होता. हे पोस्टर्स ग्राफिक डिझायनर विजय कुमार बारिया यांनी तयार केले होते आणि इन्स्टाग्रामवर शेअर केले होते, ज्यामध्ये धनश्री, आर जे महवश आणि आता शेफाली बग्गा देखील दिसत आहे. जिथे हा फोटो प्रचंड व्हायरल होताना दिसला.