Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहलचे दुसऱ्यांदा दुसऱ्या एका अभिनेत्रीसोबत त्याचे नाव जुळत आहे. आणि त्याला ते अजिबात आवडत नाही आहे. नुकतीच शेफाली बग्गा चहलसोबत दिसली होती आता तिने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:03 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • शेफालीची चहलसोबतच्या फोटोवर प्रतिक्रिया
  • अभिनेत्रीने ट्रोलर्सला दिले उत्तर
  • शेफाली बग्गासोबत एका रेस्टॉरंटमध्ये दिसला चहल
 

इंटरनेटवर विनोद म्हणून सुरू झालेला हा प्रकार लवकरच वाढत गेला आणि रिअॅलिटी टीव्ही स्टार शेफाली बग्गाला तो अजिबात आवडला नाही. भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहलसोबत डेटिंगच्या अफवांमध्ये अडकवणारे एआय-जनरेटेड पोस्टर्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, शेफालीने ते प्रसारित करणाऱ्या ट्रोलर्सना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

‘किस किसको प्यार करूं’ या चित्रपटावर आधारित या पोस्टर्समध्ये चहलला त्याची एक्स पत्नी धनश्री वर्मा, कथित माजी जोडीदार आरजे महवश आणि स्वतः शेफाली बग्गासोबत दाखवण्यात आले आहे. अनेकांनी याला मीम संस्कृतीचा भाग मानले असले, तरी शेफालीने स्पष्टपणे सांगितले की तिला यात काहीही मजेदार वाटले नाही.

यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, शेफाली बग्गाने शनिवारी, ३१ जानेवारी रोजी तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीजवर ट्रोलर्सना उत्तर दिले. तिचा राग व्यक्त करताना तिने लिहिले, “हे घृणास्पद आहे! हे ट्रोल करत मुलींशी ज्या पद्धतीने वागतात ते पूर्णपणे लज्जास्पद आहे. तुमचे आयुष्य जगा. हे आमच्या मानसिकतेला त्रास देण्यासाठी एक उत्तम उदाहरण आहे.” तिची प्रतिक्रिया लगेचच व्हायरल झाली, अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी तिचे समर्थन केले आणि व्हायरल कंटेंटच्या लैंगिक टोनवर टीका केली.

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

शेफाली बग्गासोबत एका रेस्टॉरंटमध्ये दिसला चहल

मुंबईतील एका रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडताना शेफाली आणि चहल यांच्याबद्दलच्या अटकळांना सुरुवात झाली. त्या क्षणाचे फोटो आणि व्हिडिओ लवकरच ऑनलाइन पसरले आणि चाहत्यांनी गॉसिप पेजवर असंख्य फोटो शेअर केले आहे. शेफाली किंवा चहल दोघांनीही त्यांच्या नात्याची पुष्टी केली नाही, परंतु त्यांचा एकत्र फोटो डेटिंगच्या अफवांना खतपाणी घालण्यासाठी पुरेसा होता.

युजवेंद्र चहलचा घटस्फोट, महवशशी जोडले नावं

हे ​​अशा वेळी घडले आहे जेव्हा चहलचे वैयक्तिक आयुष्य आधीच चर्चेत आहे. धनश्री वर्माशी घटस्फोट घेतल्यानंतर, क्रिकेटपटू आरजे महवशशी जोडला गेला. चाहत्यांनी लक्षात आले की दोघांनी इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्यातील मतभेदाच्या अफवांना आणखी बळकटी मिळाली आहे.

30 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात विक्रम भट्ट अडचणीत; पत्नीसमवेत जामीन अर्ज फेटाळला

‘किस किसको प्यार करूं’च्या पोस्टरवर प्रतिक्रिया

अफवा पसरताच, ‘किस किसको प्यार करूं 3’ या थीमवर आधारित एआय-जनरेटेड पोस्टर्स ऑनलाइन फिरू लागले. या पोस्टर्समध्ये कपिल शर्माच्या ‘किस किसको प्यार करूं’ फ्रँचायझीमधील प्रतिमा होत्या, ज्यामध्ये चहल तीन मुलींसोबत होता. हे पोस्टर्स ग्राफिक डिझायनर विजय कुमार बारिया यांनी तयार केले होते आणि इन्स्टाग्रामवर शेअर केले होते, ज्यामध्ये धनश्री, आर जे महवश आणि आता शेफाली बग्गा देखील दिसत आहे. जिथे हा फोटो प्रचंड व्हायरल होताना दिसला.

Web Title: Shefali bagga slams ai photos with yuzvendra chahal cricketer laugh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral
1

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

अधिक गडद कथेसाठी व्हा सज्ज! ‘The Kerala Story 2′ मधील नव्या पोस्टरचे अनावरण
2

अधिक गडद कथेसाठी व्हा सज्ज! ‘The Kerala Story 2′ मधील नव्या पोस्टरचे अनावरण

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात नवा ट्विस्ट; CCTV मध्ये आरोपी कैद, पोलिसांचा तपास सुरू
3

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात नवा ट्विस्ट; CCTV मध्ये आरोपी कैद, पोलिसांचा तपास सुरू

रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत
4

रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

Feb 01, 2026 | 03:03 PM
Kolhapur News : बहुजन शिक्षणापासून वंचितच; सात ते आठ किलोमीटर विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी करावी लागते पायपीट

Kolhapur News : बहुजन शिक्षणापासून वंचितच; सात ते आठ किलोमीटर विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी करावी लागते पायपीट

Feb 01, 2026 | 03:01 PM
Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Feb 01, 2026 | 03:00 PM
Washim News : शेंदूरजना रस्त्यासाठी नागरिकांचे उपोषण! दुरुस्तीच्या आश्वासनानंतर उपोषण घेतले मागे

Washim News : शेंदूरजना रस्त्यासाठी नागरिकांचे उपोषण! दुरुस्तीच्या आश्वासनानंतर उपोषण घेतले मागे

Feb 01, 2026 | 02:48 PM
Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; हल्ला असल्याचा संशय

Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; हल्ला असल्याचा संशय

Feb 01, 2026 | 02:47 PM
Budget 2026 : अर्थसंकल्पातून बळीराजाला काय मिळाले? ओतूर परिसरातील शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा सविस्तर

Budget 2026 : अर्थसंकल्पातून बळीराजाला काय मिळाले? ओतूर परिसरातील शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा सविस्तर

Feb 01, 2026 | 02:47 PM
Hingoli Crime: हिंगोली रेल्वे स्टेशनसमोर दिवसाढवळ्या हल्ला; खंजिराने सपासप वार, CCTVत थरार कैद

Hingoli Crime: हिंगोली रेल्वे स्टेशनसमोर दिवसाढवळ्या हल्ला; खंजिराने सपासप वार, CCTVत थरार कैद

Feb 01, 2026 | 02:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM