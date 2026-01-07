Kapil Sharma TGIKS Fee: ‘अविश्वसनीय’ कपिल शर्माचे चार्जेस ऐकून व्हाल थक्क! इतर कलाकारही घेतात मोठी रक्कम

कपिल शर्माच्या लोकप्रिय कॉमेडी शो “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” चा चौथा सीझन सुरू आहे. पहिल्या एपिसोडमध्ये प्रियांका चोप्रा पाहुणी म्हणून दिसली, त्यानंतर कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे दुसऱ्या एपिसोडमध्ये दिसले. या एपिसोडमधील सुनीलच्या मिमिक्रीचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या सीझनचा प्रीमियर २० डिसेंबर २०२५ रोजी नेटफ्लिक्सवर झाला. नेहमीप्रमाणे, यात विनोद, सेलिब्रिटींची धमाल आणि स्केच कॉमेडीचा एक डॅश आहे. कपिलसोबत, शोमध्ये सुनील ग्रोव्हर, कृष्णा अभिषेक आणि किकू शारदा सारखे प्रसिद्ध चेहरे देखील आहेत, जे शोचा अविभाज्य भाग आहेत.
कपिलचा कॉमेडी जगातला प्रवास खूपच चांगला राहिला आहे. नेटफ्लिक्सवर जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी, त्याने कलर्स टीव्हीवरील “कॉमेडी नाईट्स विथ कपिल”, सोनी टीव्हीवरील “द कपिल शर्मा शो” आणि “फॅमिली टाईम विथ कपिल” सारख्या कार्यक्रमांद्वारे प्रत्येक घरात आपली छाप पाडली. गेल्या काही वर्षांत, त्याच्या बोलक्या विनोद आणि विनोदी शैलीने तो प्रेक्षकांना आवडला आहे, ज्यामुळे तो भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वात लोकप्रिय चेहऱ्यांपैकी एक बनला आहे.
नेटफ्लिक्सवरील शोच्या यशामुळे, कपिलने देशातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या टीव्ही होस्टमध्ये आपले स्थान पक्के केले आहे. सेलिब्रिटी फोटोग्राफर viral bhayani यांच्या पोस्टनुसार, कपिल शर्मा “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” च्या प्रत्येक एपिसोडसाठी अंदाजे ५ कोटी शुल्क आकारतो. त्याचे सहकारी सुनील ग्रोव्हर प्रति एपिसोड २.५ दशलक्ष कमावतात. दरम्यान, शोच्या सहाय्यक कलाकारांपैकी एक असलेला कृष्णा अभिषेक प्रति एपिसोड १ दशलक्ष कमावतो असे म्हटले जाते.
Yash Toxic Poster: आग-धूर आणि हातात गन…,‘टॉक्सिक’मधील यशचा जबरदस्त लूक प्रदर्शित; वाढदिवशी मिळणार मोठं सरप्राईज
अलिकडच्याच एका भागात कपिल शर्माने नेटफ्लिक्सकडून येणाऱ्या दबावाबद्दल विनोद केला. कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे त्यांच्या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी तिथे होते. क्लिपमध्ये कपिलने शूटिंग दरम्यान एकमेकांशी गप्पा मारणाऱ्या प्रेक्षकांशी विनोद करत म्हटले, “तुम्ही मुजरा पाहण्यासाठी आला आहात का? मी नाचू का? काम चालू आहे. नेटफ्लिक्सला बाजारात जबाबदार धरावे लागेल. पहा, मला अजूनही मेसेज येत आहेत.”
Box Office Collection: अखेर ‘धुरंधर’ ने मोडला KGF 2 चा रेकॉर्ड, 33 व्या दिवशी ‘पुष्पा 2’ आणि RRR ला देखील टाकले मागे