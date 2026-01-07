Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Kapil Sharma Reportedly Charges Approximately 5 Crore For Each Episode Of The Great Indian Kapil Show

Kapil Sharma TGIKS Fee: ‘अविश्वसनीय’ कपिल शर्माचे चार्जेस ऐकून व्हाल थक्क! इतर कलाकारही घेतात मोठी रक्कम

कपिल शर्मा "द ग्रेट इंडियन कपिल शोच्या प्रत्येक एपिसोडसाठी अंदाजे 'इतके' कोटी आकारतो अशी माहिती मिळत आहे

Updated On: Jan 07, 2026 | 07:54 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

कपिल शर्माच्या लोकप्रिय कॉमेडी शो “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” चा चौथा सीझन सुरू आहे. पहिल्या एपिसोडमध्ये प्रियांका चोप्रा पाहुणी म्हणून दिसली, त्यानंतर कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे दुसऱ्या एपिसोडमध्ये दिसले. या एपिसोडमधील सुनीलच्या मिमिक्रीचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या सीझनचा प्रीमियर २० डिसेंबर २०२५ रोजी नेटफ्लिक्सवर झाला. नेहमीप्रमाणे, यात विनोद, सेलिब्रिटींची धमाल आणि स्केच कॉमेडीचा एक डॅश आहे. कपिलसोबत, शोमध्ये सुनील ग्रोव्हर, कृष्णा अभिषेक आणि किकू शारदा सारखे प्रसिद्ध चेहरे देखील आहेत, जे शोचा अविभाज्य भाग आहेत.

कपिलचा कॉमेडी जगातला प्रवास खूपच चांगला राहिला आहे. नेटफ्लिक्सवर जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी, त्याने कलर्स टीव्हीवरील “कॉमेडी नाईट्स विथ कपिल”, सोनी टीव्हीवरील “द कपिल शर्मा शो” आणि “फॅमिली टाईम विथ कपिल” सारख्या कार्यक्रमांद्वारे प्रत्येक घरात आपली छाप पाडली. गेल्या काही वर्षांत, त्याच्या बोलक्या विनोद आणि विनोदी शैलीने तो प्रेक्षकांना आवडला आहे, ज्यामुळे तो भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वात लोकप्रिय चेहऱ्यांपैकी एक बनला आहे.

नेटफ्लिक्सवरील शोच्या यशामुळे, कपिलने देशातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या टीव्ही होस्टमध्ये आपले स्थान पक्के केले आहे. सेलिब्रिटी फोटोग्राफर viral bhayani यांच्या पोस्टनुसार, कपिल शर्मा “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” च्या प्रत्येक एपिसोडसाठी अंदाजे ५ कोटी शुल्क आकारतो. त्याचे सहकारी सुनील ग्रोव्हर प्रति एपिसोड २.५ दशलक्ष कमावतात. दरम्यान, शोच्या सहाय्यक कलाकारांपैकी एक असलेला कृष्णा अभिषेक प्रति एपिसोड १ दशलक्ष कमावतो असे म्हटले जाते.

Yash Toxic Poster: आग-धूर आणि हातात गन…,‘टॉक्सिक’मधील यशचा जबरदस्त लूक प्रदर्शित; वाढदिवशी मिळणार मोठं सरप्राईज

अलिकडच्याच एका भागात कपिल शर्माने नेटफ्लिक्सकडून येणाऱ्या दबावाबद्दल विनोद केला. कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे त्यांच्या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी तिथे होते. क्लिपमध्ये कपिलने शूटिंग दरम्यान एकमेकांशी गप्पा मारणाऱ्या प्रेक्षकांशी विनोद करत म्हटले, “तुम्ही मुजरा पाहण्यासाठी आला आहात का? मी नाचू का? काम चालू आहे. नेटफ्लिक्सला बाजारात जबाबदार धरावे लागेल. पहा, मला अजूनही मेसेज येत आहेत.”

Box Office Collection: अखेर ‘धुरंधर’ ने मोडला KGF 2 चा रेकॉर्ड, 33 व्या दिवशी ‘पुष्पा 2’ आणि RRR ला देखील टाकले मागे

Web Title: Kapil sharma reportedly charges approximately 5 crore for each episode of the great indian kapil show

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 07:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

”७ बेडरूमच्या फ्लॅटची किंमत…”, अर्चना पूरन सिंहची डायमंड रिंग चर्चेत; हिऱ्याची अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकित
1

”७ बेडरूमच्या फ्लॅटची किंमत…”, अर्चना पूरन सिंहची डायमंड रिंग चर्चेत; हिऱ्याची अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

Jan 17, 2026 | 08:15 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
INDU19 vs BANU19: U19 World Cup मध्ये अब्रार-वैभव सूर्यवंशी भिडले! चालू सामन्यात गोंधळ; वाचा सविस्तर  

INDU19 vs BANU19: U19 World Cup मध्ये अब्रार-वैभव सूर्यवंशी भिडले! चालू सामन्यात गोंधळ; वाचा सविस्तर  

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Bigg Boss Marathi 6: असा आला आणि तसा गेला! पहिल्या नॉमिनेशनमध्ये ‘हा’ स्पर्धक होणार बाद, जाणार घराबाहेर

Bigg Boss Marathi 6: असा आला आणि तसा गेला! पहिल्या नॉमिनेशनमध्ये ‘हा’ स्पर्धक होणार बाद, जाणार घराबाहेर

Jan 17, 2026 | 08:07 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
UPW vs MI WPL 2026: UP वॉरियर्सचा लागोपाठ विजय! मुंबई इंडियन्सचा 22 धावांनी उडवला धुव्वा; लॅनिंग-लिचफील्ड चमकल्या

UPW vs MI WPL 2026: UP वॉरियर्सचा लागोपाठ विजय! मुंबई इंडियन्सचा 22 धावांनी उडवला धुव्वा; लॅनिंग-लिचफील्ड चमकल्या

Jan 17, 2026 | 08:02 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM