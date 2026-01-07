Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Box Office Collection: अखेर ‘धुरंधर’ ने मोडला KGF 2 चा रेकॉर्ड, 33 व्या दिवशी ‘पुष्पा 2’ आणि RRR ला देखील टाकले मागे

"धुरंधर" चित्रपटाचे वादळ ३३ व्या दिवशीही सुरू आहे. चित्रपटाने आता "इक्कीस" चित्रपटाला मागे टाकले आहे. दक्षिण भारतीय दिग्गजांनाही चित्रपटाने चांगली टक्कर दिली आहे. तसेच आता या चित्रपटाने नवा रेकॉर्ड बनवला आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 03:11 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • अखेर ‘धुरंधर’ ने मोडला KGF 2 चा रेकॉर्ड
  • 33 व्या दिवशी ‘पुष्पा 2’ आणि RRR ला टाकले मागे
  • ‘धुरंधर’ची जाणून घ्या एकूण कमाई
 

आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनातील दुसरा चित्रपट “धुरंधर” ने ३३ दिवसांनंतरही बॉक्स ऑफिसवर सर्वांनाच चकित केले आहे. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाचे वादात सुस्साट आहे. चित्रपटाच्या प्रचंड कमाईत, आता चित्रपटाने एका मोठया चित्रपटाला टक्कर दिली आहे. चित्रपटाला थिएटरमध्ये येऊन एक महिना झाला आहे. तरीही, इतर नवीन रिलीजच्या तुलनेत तो अजूनही चांगला कामगिरी करत आहे. ३१ दिवसांत त्याने दुहेरी अंकी कमाई केली असली तरी, आता त्याचे कलेक्शन कमी होत चालले आहे, आणि आता तो एक अंकी कमाई करत आहे. परंतु, तो आघाडीवर आहे आणि अगस्त्य नंदाच्या “इक्कीस” ला अडचणीत टाकत आहे.

“धुरंधर” च्या घटत्या कमाईबाबत, निर्मात्यांनी मंगळवार, ६ जानेवारी रोजी निर्णय घेतला. इतर रिलीजप्रमाणे, त्यांनी तिकिटाची किंमत ₹२५० वरून ₹१९९ पर्यंत कमी केली, परंतु फक्त एका दिवसासाठी हे करण्यात आले. याचा काही फायदा होण्याची अपेक्षा होती. परंतु बॉक्स ऑफिसच्या आकडेवारीकडे पाहता, हे स्पष्ट होते की आठवड्याच्या दिवसांमध्ये हा लोभही काम करत नाही.

टी-सीरिजच्या पॉप चार्टबस्टर्समधील ‘नाचना’ ठरलं प्रेक्षकांचं आवडतं गाणं, इंडस्ट्रीकडून कौतुक

३३ व्या दिवसात ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सॅकनिकच्या मते, ‘धुरंधर’ने सोमवारी ३२ व्या दिवशी ४.७५ कोटी रुपये कमावले, जे त्याच्या ३१ व्या दिवसापेक्षा ६२.७५% कमी आहे. मंगळवारी ३३ व्या दिवशीही चित्रपटाने अंदाजे ४.७५ कोटी रुपये कमावले आहे. परंतु, अद्याप कोणताही स्पष्ट फरक पडलेला नाही. त्याचे एकूण कलेक्शन आता ७८१.७५ कोटी रुपये झाले आहे, ६ जानेवारी रोजी १२.९८% या चित्रपटाची ऑक्युपेन्सी होती.

‘धुरंधर’ने जगभरात ‘पुष्पा’, ‘केजीएफ २’ आणि RRR ला मागे टाकले

‘धुरंधर’ने आतापर्यंत जगभरात १,२२० कोटी रुपये कमावले आहेत, ‘केजीएफ: चॅप्टर २’ (₹१,२१५ कोटी) चा विक्रम मोडला आहे आणि जगभरात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत पाचव्या स्थानावर आहे. या चित्रपटाने भारतात ९३८ कोटी रुपयांच्या कमाईसह ९१५.८५ कोटी रुपयांची कमाई करणाऱ्या आरआरआरलाही मागे टाकले आहे. परदेशातील कमाईत ‘पुष्पा २’ लाही मागे टाकले आहे. रणवीर सिंगच्या चित्रपटाने परदेशात २८२ कोटी रुपये कमावले आहेत, तर अल्लू अर्जुनच्या चित्रपटाने फक्त २७१ कोटी रुपये कमावले आहेत.

Happy Patel Movie: “दहा वर्ष त्यांच्याशी बोललोही नाही…” आमिर खानला सिनेमासाठी असे केले राजी; निर्मात्याने सांगितला किस्सा

‘इक्कीस’चे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अगस्त्य नंदा आणि जयदीप अहलावत स्टारर ‘इक्कीस’ने पाचव्या दिवशी, सोमवारी १.३५ कोटी रुपये कमावले. सहाव्या दिवशी, मंगळवारी, त्याची कमाई थोडी वाढून १.५० कोटी रुपये झाली, ज्यामुळे एकूण कमाई २३ कोटी रुपये झाली. सहाव्या दिवशी ऑक्युपेन्सी देखील १५.५५% होती. सॅकनिकच्या तुलनेत, ‘इक्कीस’ने जगभरात २९.५ कोटी रुपये आणि परदेशात २ कोटी रुपये कमावले आहेत. भारतात एकूण कमाई २७.५ कोटी रुपये आहे आणि नेट कलेक्शन २३ कोटी रुपये आहे.

 

Published On: Jan 07, 2026 | 03:11 PM

