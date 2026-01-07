Yash Toxic Poster: आग-धूर आणि हातात गन…,‘टॉक्सिक’मधील यशचा जबरदस्त लूक प्रदर्शित; वाढदिवशी मिळणार मोठं सरप्राईज

यशच्या वाढदिवसाला चाहत्यांना एक सरप्राईज मिळणार असल्याची आशा आहे. यशचा टॉक्सिक हा चित्रपट देशभरात एक अनोखी क्रेझ निर्माण करत आहे. बऱ्याच काळापासून लोक यशच्या चित्रपटाची वाट पाहत होते. नवीन पोस्टरमुळे उत्सुकता वाढली आहे. नवीन पोस्टर रिलीज झाल्यापासून लोक चित्रपटाबद्दल आणखी उत्सुक झाले आहेत. पोस्टरसोबतच ८ जानेवारी रोजी काहीतरी खास घडणार असल्याचेही समोर आले. खरं तर ८ जानेवारी हा यशचा वाढदिवस आहे. यशच्या वाढदिवसानिमित्त चित्रपटाशी संबंधित एक मोठी अपडेट येऊ शकते असे मानले जात आहे. काही जण असेही म्हणत आहेत की टॉक्सिक चित्रपटाचा टीझर ८ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होईल. आता यश त्याच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या चाहत्यांना काय भेट देतो हे पाहायचे आहे.
टॉक्सिकच्या नवीन पोस्टरमध्ये यश धूर आणि आगीत उभा असून, हातात बंदूक धरून उभा आहे. डिसेंबर २०२५ पासून निर्माते या चित्रपटाची चर्चा करत आहेत. या चित्रपटात हुमा कुरेशी, नयनतारा, तारा सुतारिया आणि कियारा अडवाणी यांच्यासह अनेक अभिनेत्रींना आधीच कास्ट करण्यात आले आहे. केजीएफ: चॅप्टर २ च्या यशापासून, यशचे चाहते त्याच्या मोठ्या पडद्यावर परतण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
