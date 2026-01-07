Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Yash Toxic Poster: आग-धूर आणि हातात गन…,‘टॉक्सिक’मधील यशचा जबरदस्त लूक प्रदर्शित; वाढदिवशी मिळणार मोठं सरप्राईज

सुपरस्टार यशच्या आगामी चित्रपटाची चर्चा सध्या जोरदार सुरू असून टॉक्सिक चित्रपटातील यशचा पहिला लूक प्रदर्शित झाला आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 06:17 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • यशच्या आगामी चित्रपटाची सोशल मीडियावर चर्चा
  • टॉक्सिक”  चित्रपटाचे एक नवीन पोस्टर समोर
  • यशच्या चित्रपटात अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्री दिसणार
दाक्षिणात्य सुपरस्टार यशचा आगामी चित्रपट “टॉक्सिक” सध्या खूप गाजत आहे. या चित्रपटात कियारा अडवाणी आणि नयनतारा यांच्यासह अनेक कलाकार आहेत. यशच्या चित्रपटाचा टीझर लवकरच प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे, असे वृत्त आहे. यशच्या “टॉक्सिक” या चित्रपटाचे एक नवीन पोस्टर समोर आले आहे. हे पोस्टर सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. चाहते हा चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. नवीन पोस्टरमुळे यशच्या चाहत्यांची चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

यशच्या वाढदिवसाला चाहत्यांना एक सरप्राईज मिळणार असल्याची आशा आहे. यशचा टॉक्सिक हा चित्रपट देशभरात एक अनोखी क्रेझ निर्माण करत आहे. बऱ्याच काळापासून लोक यशच्या चित्रपटाची वाट पाहत होते. नवीन पोस्टरमुळे उत्सुकता वाढली आहे. नवीन पोस्टर रिलीज झाल्यापासून लोक चित्रपटाबद्दल आणखी उत्सुक झाले आहेत. पोस्टरसोबतच ८ जानेवारी रोजी काहीतरी खास घडणार असल्याचेही समोर आले. खरं तर ८ जानेवारी हा यशचा वाढदिवस आहे. यशच्या वाढदिवसानिमित्त चित्रपटाशी संबंधित एक मोठी अपडेट येऊ शकते असे मानले जात आहे. काही जण असेही म्हणत आहेत की टॉक्सिक चित्रपटाचा टीझर ८ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होईल. आता यश त्याच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या चाहत्यांना काय भेट देतो हे पाहायचे आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by TOXIC (@toxic_themovie)


Box Office Collection: अखेर ‘धुरंधर’ ने मोडला KGF 2 चा रेकॉर्ड, 33 व्या दिवशी ‘पुष्पा 2’ आणि RRR ला देखील टाकले मागे

टॉक्सिकच्या नवीन पोस्टरमध्ये यश धूर आणि आगीत उभा असून, हातात बंदूक धरून उभा आहे. डिसेंबर २०२५ पासून निर्माते या चित्रपटाची चर्चा करत आहेत. या चित्रपटात हुमा कुरेशी, नयनतारा, तारा सुतारिया आणि कियारा अडवाणी यांच्यासह अनेक अभिनेत्रींना आधीच कास्ट करण्यात आले आहे. केजीएफ: चॅप्टर २ च्या यशापासून, यशचे चाहते त्याच्या मोठ्या पडद्यावर परतण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

Happy Patel Movie: “दहा वर्ष त्यांच्याशी बोललोही नाही…” आमिर खानला सिनेमासाठी असे केले राजी; निर्मात्याने सांगितला किस्सा

Published On: Jan 07, 2026 | 06:17 PM

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो
Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट
The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय
Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र

Jan 21, 2026 | 04:44 PM
पगार मिळवा एक लाख! सर्वोच्च कोर्टात नोकरीची संधी… असे करा अर्ज

पगार मिळवा एक लाख! सर्वोच्च कोर्टात नोकरीची संधी… असे करा अर्ज

Jan 21, 2026 | 04:37 PM
Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?

Jan 21, 2026 | 04:35 PM
Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार

Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार

Jan 21, 2026 | 04:34 PM
Karjat News : लाडक्या बहिणींना शासकीय वस्तीगृहात अन्नधान्याची आबाळ, महिला बालविकास विभागाचा अनागोंदी कारभार

Karjat News : लाडक्या बहिणींना शासकीय वस्तीगृहात अन्नधान्याची आबाळ, महिला बालविकास विभागाचा अनागोंदी कारभार

Jan 21, 2026 | 04:30 PM
‘हिंदू धर्म स्वीकारा, काम मिळेल…’ अनुप जलोटा यांनी ए.आर. रहमानला दिला सल्ला; गायकाचा राग अनावर

‘हिंदू धर्म स्वीकारा, काम मिळेल…’ अनुप जलोटा यांनी ए.आर. रहमानला दिला सल्ला; गायकाचा राग अनावर

Jan 21, 2026 | 04:26 PM
8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा? महागाई भत्त्यात ५% वाढीची शक्यता 

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा? महागाई भत्त्यात ५% वाढीची शक्यता 

Jan 21, 2026 | 04:22 PM

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM