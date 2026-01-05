Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Vipul Amrutlal Shahs Beyond The Kerala Story Goes Deeper Film Set For February 27 2026 Release

‘Beyond The Kerala Story’ चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर, सीक्वेलची कथा आणखी असणार भयानक…

विपुल अमृतलाल शाह यांचा 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटाचा सीक्वेल लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. अशातच आता या चित्रपटाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. या चित्रपटाची रिलीज डेट समोर आली आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 04:16 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘द केरळ स्टोरी’ च्या सीक्वेलची कथा आणखी असेल भयानक
  • ‘बियॉन्ड द केरळ स्टोरी’ कधी होणार प्रदर्शित?
  • ‘बियॉन्ड द केरळ स्टोरी’ काय असेल स्टारकास्ट?
 

विपुल अमृतलाल शाह आणि सनशाईन पिक्चर्स लिमिटेड यांनी त्यांच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘द केरळ स्टोरी २’, ज्याचे अधिकृत शीर्षक ‘बियॉन्ड द केरळ स्टोरी’ आहे, याच्या प्रदर्शन तारखेची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा चित्रपट येत्या २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे. ही कथा पुन्हा एकदा वास्तवातील सत्य घटनांवर आधारित असून, खऱ्या पीडितांचे आवाज, सर्वांसमोर असूनही दडपल्या गेलेल्या सत्य कथा आणि आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांवर प्रकाश टाकते. या चित्रपटात मुख्य भूमिकांमध्ये नव्या कलाकारांची निवड करण्यात आली असून, त्यांचा अभिनय साधा, प्रामाणिक आणि भारताच्या जमिनीवरील वास्तवाशी जोडलेला आहे.

14 वर्षांचा संसार मोडला, Mahhi Vij ने जय भानुशालीकडून पोटगी, देखभालीचा खर्च नाकारला

सनशाईन पिक्चर्स लिमिटेडने चित्रपटाच्या रिलीज डेटची घोषणा करत एक मोशन पोस्टर शेअर केला आहे. या पोस्टरवर लिहिले आहे, ‘त्यांनी सांगितले, ही फक्त एक कथा आहे. त्यांनी तिला गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. तिला बदनाम करण्याचाही प्रयत्न केला. पण सत्य थांबले नाही. कारण काही कथा कधीच संपत नाहीत. या वेळी कथा आणखी खोलवर जाणार आहे, या वेळी वेदना अधिक तीव्र होणार आहेत. ‘ असे लिहिलेला व्हिडीओ शेअर केला आहे.

 

‘बियॉन्ड द केरळ स्टोरी’ कधी होणार प्रदर्शित?

२०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘द केरळ स्टोरी’ने संपूर्ण देशभरात मोठी चर्चा निर्माण केली होती आणि बेस्ट डायरेक्टर आणि बेस्ट सिनेमॅटोग्राफीसाठी राष्ट्रीय पुरस्कारही पटकावले होते. आता ‘बियॉन्ड द केरळ स्टोरी’ पुन्हा एकदा अधिक प्रभावी, सशक्त आणि व्यापक कथानकासह प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या फ्रँचायझींपैकी एक ठरलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांकडून जबरदस्त पाठिंबा मिळवत आहे, २०२६ मधील सर्वात मोठ्या थिएटर रिलीजपैकी एक मानला जाणारा हा चित्रपट आहे. यावेळी हा चित्रपट भारताच्या विविध भागांतील सत्य घटनांवर आधारित आहे.

राहुल खन्नाने का पाहिला नाही स्वतःच्याच भावाचा ‘धुरंधर’? समोर आले धक्कादायक कारण, म्हणाला ‘मी वाट पाहतोय…’

विपुल अमृतलाल शाह यांच्या सनशाईन पिक्चर्स लिमिटेडच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या ‘बियॉन्ड द केरळ स्टोरी’चे दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते कामाख्या नारायण सिंग यांनी केले असून, आशीष ए. शाह यांनी या चित्रपटाची सह-निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट येत्या २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. तसेच या चित्रपटाची कथा आणि संपूर्ण स्टारकास्ट जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

Web Title: Vipul amrutlal shahs beyond the kerala story goes deeper film set for february 27 2026 release

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?
1

Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?

मनोज तिवारी यांच्या राहत्या घरी चोरी; लाखोंची रक्कम लंपास, ‘या’ जवळच्या व्यक्तीवर पोलिसांची कारवाई
2

मनोज तिवारी यांच्या राहत्या घरी चोरी; लाखोंची रक्कम लंपास, ‘या’ जवळच्या व्यक्तीवर पोलिसांची कारवाई

‘कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता…’, अखेर एआर रहमान यांनी ‘जातीयवाद’ टिप्पणीवर दिले स्पष्टीकरण; म्हणाले…
3

‘कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता…’, अखेर एआर रहमान यांनी ‘जातीयवाद’ टिप्पणीवर दिले स्पष्टीकरण; म्हणाले…

‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत
4

‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM
सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

Jan 18, 2026 | 09:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM